Одна забытая деталь в сушильной машине может привести к беде

Многие уверены, что знают все правила стирки и сушки, но часто упускают один важный момент, напрямую влияющий на эффективность работы техники и безопасность. Речь идёт не только о чистке ворсового фильтра после каждой сушки, но и о регулярной очистке внутренних фильтров и вентиляционного канала сушильной машины.

Почему это важно

Со временем ворсинки и пыль проникают в глубинные элементы прибора: вентиляционное отверстие, внутренний уловитель ворса и передний фильтр за фронтальной решёткой. Если их не чистить, нарушается циркуляция воздуха. В результате:

• бельё сохнет дольше;

• устройство работает с перебоями и может не доводить цикл до конца;

• расход энергии увеличивается;

• самое опасное — скопившийся ворс становится потенциальным источником возгорания.

Мнение эксперта

"Если вентиляция и фильтры засорены, внутри устройства нарушается нормальная циркуляция воздуха. Влажный воздух задерживается внутри, и одежда сохнет гораздо дольше", — пояснила исполнительный директор лаборатории по уходу за домом Good Housekeeping Institute Кэролин Форте.

По её словам, чистые фильтры и вентиляция позволяют технике работать дольше и без перебоев, а также снижают энергопотребление.

Как понять, что пора чистить

Признаки проблем с фильтрами и вентиляцией:

• сушильная машина работает дольше обычного;

• бельё остаётся влажным после окончания цикла;

• внутри ощущается низкая температура;

• двигатель работает громче;

• появляется запах сырости;

• вокруг вентиляционного отверстия накапливается ворс.

Игнорировать такие сигналы нельзя — своевременная профилактика предотвратит серьёзные поломки и даже пожар.

Как часто проводить профилактику

Кэролин Форте рекомендует устраивать генеральную чистку сушильной машины не реже одного раза в полгода. В промежутках стоит внимательно следить за состоянием прибора и при первых признаках неполадок очищать вентиляцию и фильтры.