Одна забытая деталь в сушильной машине может привести к беде
Многие уверены, что знают все правила стирки и сушки, но часто упускают один важный момент, напрямую влияющий на эффективность работы техники и безопасность. Речь идёт не только о чистке ворсового фильтра после каждой сушки, но и о регулярной очистке внутренних фильтров и вентиляционного канала сушильной машины.
Почему это важно
Со временем ворсинки и пыль проникают в глубинные элементы прибора: вентиляционное отверстие, внутренний уловитель ворса и передний фильтр за фронтальной решёткой. Если их не чистить, нарушается циркуляция воздуха. В результате:
• бельё сохнет дольше;
• устройство работает с перебоями и может не доводить цикл до конца;
• расход энергии увеличивается;
• самое опасное — скопившийся ворс становится потенциальным источником возгорания.
Мнение эксперта
"Если вентиляция и фильтры засорены, внутри устройства нарушается нормальная циркуляция воздуха. Влажный воздух задерживается внутри, и одежда сохнет гораздо дольше", — пояснила исполнительный директор лаборатории по уходу за домом Good Housekeeping Institute Кэролин Форте.
По её словам, чистые фильтры и вентиляция позволяют технике работать дольше и без перебоев, а также снижают энергопотребление.
Как понять, что пора чистить
Признаки проблем с фильтрами и вентиляцией:
• сушильная машина работает дольше обычного;
• бельё остаётся влажным после окончания цикла;
• внутри ощущается низкая температура;
• двигатель работает громче;
• появляется запах сырости;
• вокруг вентиляционного отверстия накапливается ворс.
Игнорировать такие сигналы нельзя — своевременная профилактика предотвратит серьёзные поломки и даже пожар.
Как часто проводить профилактику
Кэролин Форте рекомендует устраивать генеральную чистку сушильной машины не реже одного раза в полгода. В промежутках стоит внимательно следить за состоянием прибора и при первых признаках неполадок очищать вентиляцию и фильтры.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru