Минюст РФ исключил три организации из реестра иностранных агентов

Три организации освобождены от статуса иностранного агента по решению Минюста

Министерство юстиции РФ удалило из списка иноагентов три организации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, была исключена из реестра общественная организация из Калининграда "Экозащита!- Женсовет", признанная иноагентом одной из первых в 2014 году.

Кроме того, перестало быть иноагентом новосибирское новостное агенство "Тайга.инфо".

Также теперь иноагентом не считается образовательная организация "Англо-американская школа" в Москве.

Все они были исключены из реестра иноагентов 23 августа 2024 года.

Все вышеперечисленные организации либо ныне не осуществляют свою деятельность, либо же их сайты были заблокированы Роскомнадзором.

Фото: commons.wikimedia.org