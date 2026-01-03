Регионы поделили новогоднюю удачу неравномерно: одни собрали 400 млн, другие остались в тени

Новогодний тираж "Русского лото" снова показал, что удача распределяется по стране неравномерно: одни регионы собирают сотни миллионов рублей, другие остаются лишь в статистике участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". По итогам розыгрыша составлен рейтинг самых "везучих" территорий — по суммарному объёму выигрышей жителей.

Лидер рейтинга и общий расклад по регионам

Первое место в списке заняла Свердловская область. Общая сумма выигрышей в регионе достигла 449 миллионов рублей, что стало самым высоким показателем среди всех субъектов, попавших в рейтинг. Такой результат позволил области стать главным символом новогодней удачи в стране.

Следом в списке идут Новосибирская и Тюменская области. В Новосибирской области общий выигрыш составил 404,5 миллиона рублей, в Тюменской — 390,9 миллиона. Эти цифры позволили регионам закрепиться среди лидеров и войти в тройку наиболее успешных по итогам праздничного розыгрыша.

Кто разделил миллиард и какие регионы вошли в топ-5

Организаторы уточнили, что победители, разделившие главный приз в один миллиард рублей, появились сразу в трёх регионах: в Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях. Это стало одним из ключевых итогов тиража и объясняет, почему именно эти территории оказались в верхней части рейтинга.

В пятёрку самых везучих также вошли Московская область и Москва. В Подмосковье общий выигрыш составил 361,8 миллиона рублей, а в столице — 260,1 миллиона рублей. Таким образом, два крупнейших региона страны дополнили список лидеров по суммарным выплатам участникам.

Десятка самых везучих: от Кубани до Ленобласти

Помимо первой пятёрки, в десятку самых везучих регионов вошёл Краснодарский край, где общий выигрыш составил 168,4 миллиона рублей. Также в список попали Липецкая область с 120,2 миллиона, Санкт-Петербург со 100,3 миллиона и Башкирия с 90 миллионами рублей.

Замыкает десятку Ленинградская область, где общая сумма выигрышей достигла 85,2 миллиона рублей. Эти показатели позволили регионам удержаться в числе лидеров по результатам новогоднего розыгрыша и подтвердили, что крупные суммы могут распределяться далеко не только между столичными территориями.