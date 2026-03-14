Богатые регионы и пустые кубышки: как распределились деньги на борьбу с катастрофами

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало данные по размеру финансовых резервов, заложенных субъектами страны на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций по итогам 2025 года. Согласно отчету, в ряде регионов сумма запасов на одного жителя оказалась критически низкой, не превысив 30 рублей. При этом общий объем накопленных регионами средств достиг 452 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 3,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Минимальные резервы в регионах

В двух субъектах Российской Федерации объем зарезервированных средств на душу населения по итогам 2025 года не превысил 30 рублей. Согласно отчету министерства, в эту категорию вошли Хабаровский край и Чеченская Республика.

Абсолютный минимум был зафиксирован в Чечне, где показатель составил 21,7 рубля на человека. Показатель Хабаровского края оказался незначительно выше — 27,2 рубля.

"Объем финансовых резервов на душу населения в размере до 30 рублей имеется в двух субъектах Российской Федерации, от 30 до 100 рублей — в 14 субъектах и свыше 100 рублей — в 69 субъектах РФ", — сообщается в бюллетне ведомства.

Третье место по нижней границе финансовых запасов заняла Республика Дагестан, где на одного жителя приходилось 30,7 рубля.

Регионы с максимальным обеспечением

Лидерами по объему финансовых ресурсов в пересчете на одного жителя стали другие субъекты РФ. Возглавила список Магаданская область, где на человека приходится 22,52 тысячи рублей, за ней следует Амурская область с 12,73 тысячи рублей.

В число регионов с наиболее внушительными резервами также вошли Москва (9,79 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,56 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (8,46 тысячи рублей).

Что касается абсолютных цифр, то Москва также удерживает лидерство с резервом в 130 миллиардов рублей, что составляет 28,8% от общероссийских накоплений. Минимальные запасы в денежном выражении наблюдаются в Хакасии (19,44 миллиона рублей), Псковской области (20 миллионов рублей) и Туве (31,23 миллиона рублей).

Использование фондов и общая статистика

Общая сумма накопленных регионами резервов превысила 452 миллиарда рублей. Статистические данные по новым субъектам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — не рассчитывались из-за отсутствия точной информации о численности населения в этих регионах.

В последнем квартале 2025 года значительная часть средств была направлена на ликвидацию последствий внештатных ситуаций, а также на проведение противопожарных и противопаводковых работ. Также из этих фондов выделялась материальная помощь жителям, пострадавшим в результате стихийных бедствий.

В общей сложности за отчетный квартал регионы израсходовали 38,9 миллиарда рублей. Эти траты подтверждают необходимость поддержания ликвидных резервов для оперативного реагирования на угрозы в регионах.