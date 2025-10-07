Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Завод машиностроения
Завод машиностроения
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:54

Когда деньги — последний аргумент: зачем на Урале поднимают зарплаты в новых проектах

В Свердловской области повысят зарплаты участникам новых инвестпроектов — Паслер

Можно ли решить кадровый дефицит деньгами? В Свердловской области решили попробовать — власти региона готовятся повысить зарплаты сотрудникам, занятым в новых инвестиционных проектах.

Зарплаты по уровню всей страны

Как сообщил губернатор Денис Паслер, уже скоро в региональное Заксобрание внесут изменения в нормативную базу. Они позволят довести оплату труда участников новых инвестпроектов до среднего уровня по России.

"В ближайшее время планируем внести на заксобрание региона изменения в нормативную базу, согласно которым зарплата работников, занятых в новых инвестиционных проектах уральских предприятий, будет поднята до уровня средней зарплаты по России", — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что достойная зарплата — один из ключевых факторов при выборе места работы и удержании специалистов в регионе.

Возрождение отраслевых союзов

Помимо повышения зарплат, власти намерены восстановить отраслевые объединения - такие как Союз оборонных предприятий, Гильдию строителей и другие. По мнению Паслера, это поможет укрепить связи между компаниями, обеспечит предприятия заказами и создаст новые возможности для работников.

Наставничество как ответ на дефицит кадров

Одной из главных проблем остаётся нехватка квалифицированных специалистов. Решить её планируют за счёт развития института наставничества.

На Уралмашзаводе эта система уже работает: опытные мастера обучают молодых специалистов, передавая им профессиональные навыки и стандарты производства. Такой подход, по словам губернатора, помогает не только удерживать кадры, но и ускоряет их профессиональный рост.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за мат детей на 5–10 тысяч рублей 02.10.2025 в 23:57
Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за брань детей. Размер штрафа — до 10 тысяч рублей. Также обсуждается ограничение соцсетей для подростков.

Читать полностью » В Челябинске подписаны соглашения дум городов России о сотрудничестве в сфере МСУ 02.10.2025 в 23:28
Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Челябинская гордума подписала соглашения о сотрудничестве с думами Якутска, Кургана и Волгограда. Главная тема круглого стола — новый закон о МСУ.

Читать полностью » В Челябинске одобрен проект строительства 20-этажного отеля у вокзалов 02.10.2025 в 22:27
Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске спустя 15 лет утвердили проект 20-этажного отеля рядом с вокзалами. В нём будет более 100 номеров, кафе, офисы и подземный паркинг.

Читать полностью » Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка 02.10.2025 в 21:18
3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск

Челябинский цирк, закрытый ещё в 2019 году, готовят к масштабной реконструкции: проект оценивают в 3 миллиарда, открытие ожидается к 2028 году.

Читать полностью » Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области увеличатся с 17,48 до 18,81 руб. 02.10.2025 в 20:27
С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%

С 2026 года свердловчане будут платить больше за капремонт: взнос увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за «квадрат».

Читать полностью » Yollo полностью покинет офлайн-ритейл в течение шести месяцев — «Коммерсант» 02.10.2025 в 19:18
Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

Российский бренд Yollo уходит из офлайн-ритейла: несмотря на рост выручки, компания остаётся в убытке и закрывает магазины по всей стране.

Читать полностью » В Екатеринбурге суд обязал сына полковника Росгвардии выплатить 2 млн руб. семье погибшего в ДТП 02.10.2025 в 18:17
"Он лишил ребёнка отца": сына полковника обязали платить девочке каждый месяц до её совершеннолетия

Суд в Екатеринбурге взыскал с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева два миллиона рублей в пользу семьи погибшего в ДТП 2019 года.

Читать полностью » Депутат Иванов: при пропаже военного первым шагом нужно позвонить на горячую линию Минобороны 02.10.2025 в 17:18
Не паниковать и не терять время: что делать, если ваш близкий исчез на фронте

Что делать, если военный пропал без вести в зоне СВО: инструкция для семей, включая контакты, выплаты, сбор документов и помощь организаций.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнерами названы приемы, которые визуально расширяют коридор в хрущевке
Наука
Более 20 видов птиц используют одинаковый сигнал против кукушек
Садоводство
В России вступили в силу новые требования к сжиганию растительных отходов
Дом
Эксперты рассказали, как разместить всё необходимое в маленькой ванной
Технологии
Microsoft подписала 20-летний контракт на поставку солнечной энергии в Японии
Питомцы
Агрессия к гостям у кошек чаще связана со страхом и болью
УрФО
Комиссия Свердловской области рекомендовала укрываться в зданиях при появлении дронов
Дом
Эксперты назвали идеи хрущевок, которые оказались удобнее планировок новостроек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet