Когда деньги — последний аргумент: зачем на Урале поднимают зарплаты в новых проектах

Можно ли решить кадровый дефицит деньгами? В Свердловской области решили попробовать — власти региона готовятся повысить зарплаты сотрудникам, занятым в новых инвестиционных проектах.

Зарплаты по уровню всей страны

Как сообщил губернатор Денис Паслер, уже скоро в региональное Заксобрание внесут изменения в нормативную базу. Они позволят довести оплату труда участников новых инвестпроектов до среднего уровня по России.

"В ближайшее время планируем внести на заксобрание региона изменения в нормативную базу, согласно которым зарплата работников, занятых в новых инвестиционных проектах уральских предприятий, будет поднята до уровня средней зарплаты по России", — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что достойная зарплата — один из ключевых факторов при выборе места работы и удержании специалистов в регионе.

Возрождение отраслевых союзов

Помимо повышения зарплат, власти намерены восстановить отраслевые объединения - такие как Союз оборонных предприятий, Гильдию строителей и другие. По мнению Паслера, это поможет укрепить связи между компаниями, обеспечит предприятия заказами и создаст новые возможности для работников.

Наставничество как ответ на дефицит кадров

Одной из главных проблем остаётся нехватка квалифицированных специалистов. Решить её планируют за счёт развития института наставничества.

На Уралмашзаводе эта система уже работает: опытные мастера обучают молодых специалистов, передавая им профессиональные навыки и стандарты производства. Такой подход, по словам губернатора, помогает не только удерживать кадры, но и ускоряет их профессиональный рост.