Рабочий процесс на предприятии
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:57

Север кормит занятостью: Югра и Ямал стали тихой гаванью для тех, кто ищет работу

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам последнего квартала 2025 года занял место в пятерке российских регионов с минимальными показателями безработицы. Эксперты "РИА Новости" зафиксировали в Югре значение на уровне одного процента. Аналогичные результаты продемонстрировали Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, а также Москва, Новгородская и Калужская области. Публикация данных состоялась 16 марта 2026 года и отражает общую картину рынка труда в субъектах страны.

Рейтинг регионов по уровню безработицы

Статистический обзор демонстрирует высокую концентрацию рабочей силы в северных и центральных субъектах государства. Югра вместе с соседним Ямалом и Нижегородской областью прочно закрепились в лидирующем сегменте, где безработица не преодолела отметку в один процент. Это позволяет специалистам говорить о высокой востребованности кадров в промышленно развитых и активно растущих секторах экономики данных территорий.

Показатели Москвы, а также Новгородской и Калужской областей также уложились в параметры минимальных значений. Такая стабильность свидетельствует о развитой инфраструктуре поиска вакансий и активном взаимодействии между работодателями и соискателями. Данные квартальных отчетов показывают устойчивую динамику для этих территорий на протяжении последних месяцев 2025 года.

Контрасты внутри страны

Общая картина по всей стране остается неоднородной, демонстрируя значительные различия между регионами. В 58 субъектах уровень безработицы не превышает среднероссийские показатели, однако в 26 регионах ситуация выглядит сложнее, превышая средний уровень по стране. В двух субъектах положение с занятостью населения особенно острое, так как там доля людей без работы превышает десять процентов.

Регионы Северного Кавказа по-прежнему занимают верхние строчки антирейтинга. Наиболее высокие цифры зафиксированы в республике Ингушетия, где уровень незанятости достиг 25,5 процента. Подобный разрыв между экономически активными зонами и депрессивными территориями остается характерной особенностью российского рынка труда, требующей постоянного мониторинга профильными ведомствами.

Скорость поиска занятости

Период, за который жители находят новую позицию, существенно варьируется от региона к региону. В третьем квартале 2025 года этот временной диапазон охватывал промежуток от одного до тринадцати месяцев. Наиболее адаптивные условия для быстрого трудоустройства наблюдаются в Астраханской, Тюменской и Ульяновской областях, а также на Чукотке, в Крыму и обоих нефтегазовых округах — Ямале и ХМАО, где поиск в среднем занимает менее двух месяцев.

Труднее всего оперативно найти вакантное место жителям регионов с низкой экономической мобильностью. Так, в Еврейской автономной области процесс поиска растягивается до тринадцати месяцев, а в Волгоградской и Магаданской областях — до одиннадцати. Статистика также подтверждает, что в 17 субъектах страны соискатели в среднем тратят на подбор подходящей работы более полугода.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.

