Налоги пойдут на паузу: Кубань утвердила льготы сразу на три года вперёд

В Краснодарском крае на ближайшие три года сформирован обновлённый пакет налоговых льгот, который должен поддержать бизнес, инвестиции и социально уязвимые категории жителей. Региональные власти рассчитывают, что новые меры станут дополнительным стимулом для экономического развития и модернизации инфраструктуры. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Поддержка бизнеса и инвесторов

С 2026 по 2028 год в регионе будут действовать налоговые послабления по налогу на прибыль для ряда организаций. Льготы получат участники специальных и региональных инвестиционных проектов, компании, работающие в приоритетных отраслях экономики, а также предприятия, оказывающие услуги по детскому отдыху и оздоровлению. Такие меры направлены на создание более благоприятных условий для долгосрочных вложений и устойчивого развития бизнеса.

В администрации края подчеркивают, что налоговые инструменты рассматриваются как часть системной политики по привлечению инвестиций. За счёт снижения фискальной нагрузки регион рассчитывает повысить интерес к реализации новых проектов и расширению уже действующих производств.

Преференции по налогу на имущество

Существенный блок льгот предусмотрен по налогу на имущество организаций. Ими смогут воспользоваться управляющие компании и резиденты индустриальных парков, инвесторы в сфере туризма и промышленности, предприятия железнодорожного транспорта, а также организации, задействованные в догазификации.

Льготы распространяются и на социально значимые объекты. В перечень вошли крупные спортивные школы и стадионы, государственные медицинские учреждения — в отношении нового имущества, а также операторы выставочных центров. Такой подход призван снизить издержки на содержание инфраструктуры и ускорить её обновление.

Социальные меры для жителей края

Социальный блок налоговой политики сохраняет поддержку граждан по транспортному налогу. Полностью или частично от его уплаты освобождаются герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры. Отдельная категория льготников — владельцы электромобилей, для которых налоговые послабления должны дополнительно стимулировать использование экологичного транспорта.

Власти региона отмечают, что такие меры позволяют сочетать экономические стимулы с адресной социальной поддержкой, не увеличивая нагрузку на наиболее уязвимые группы населения.

Контроль и долгосрочные цели

В администрации Краснодарского края подчеркнули, что все налоговые льготы увязаны со стратегическими документами развития региона.

"Каждая налоговая льгота в реестре соотнесена с целями социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года или с конкретными государственными программами региона. Контроль за применением каждой меры возложен на профильные министерства и ведомства краевой администрации", — отмечается в сообщении администрации.

Принятые решения должны способствовать росту инвестиционной активности, развитию туристической и промышленной инфраструктуры и поддержанию социальной стабильности. При этом в краевом бюджете уже фиксируется значительный объём поступлений: имущественные налоги физических лиц принесли региону 20,7 млрд рублей, что позволяет сочетать льготы с выполнением финансовых обязательств.