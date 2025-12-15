Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт фасадов зданий
Ремонт фасадов зданий
© mos.ru by Денис Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Free More Info
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:15

Зарплаты пошли вверх: Крым неожиданно ворвался в топ регионов по росту доходов

Крым вошёл в топ-10 регионов России по росту зарплат — Авито Работа

Рынок труда в российских регионах продолжает перестраиваться, и динамика зарплатных предложений становится одним из ключевых индикаторов этих изменений. По итогам осени 2024/2025 годов сразу в нескольких субъектах страны зафиксирован заметный рост предлагаемых доходов для рабочих и линейных специалистов. Об этом сообщает сервис "Авито Работа", проанализировавший данные вакансий за указанный период.

Позиции Крыма в зарплатном рейтинге

Согласно исследованию, Крым занял девятое место в рейтинге регионов с самым высоким ростом средних зарплатных предложений. По сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 16% и достигли 69 239 рублей в месяц при полной занятости. В расчетах использовались средние значения зарплатных вилок, указанных в вакансиях работодателей.

Эксперты подчеркивают, что приведенные суммы не отражают фактический доход работников. Они не учитывают возможные премии, надбавки и бонусы, которые могут существенно влиять на итоговую заработную плату. Кроме того, работодатели нередко указывают максимальные значения диапазона, что также влияет на статистику.

Для каких специалистов актуальны данные

Зарплатные предложения, вошедшие в исследование, ориентированы прежде всего на специалистов с опытом работы от одного до трех лет. Именно эта категория чаще всего фигурирует в вакансиях для рабочих и линейных профессий. Такой подход позволяет оценить ситуацию на массовом рынке труда, где спрос формируется быстрее всего.

При этом аналитики отмечают, что реальный доход может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Итоговые условия зависят от конкретного работодателя, объема задач и системы мотивации, принятой в компании.

Общероссийские лидеры роста

Первое место в рейтинге заняла Владимирская область, где рост зарплатных предложений оказался максимальным. На второй строчке расположилась Кировская область, а замкнула тройку лидеров Калининградская область. Эти регионы продемонстрировали наиболее заметную динамику на фоне других субъектов страны.

В "Авито Работе" связывают такие результаты с сочетанием нескольких факторов, включая инвестиционную активность и запуск крупных проектов, которые формируют дополнительный спрос на персонал.

Причины роста зарплат

Представители сервиса отмечают, что увеличение предлагаемых зарплат — это не разовое явление, а следствие структурных изменений на рынке труда. Работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированных сотрудников, особенно в рабочих профессиях, где дефицит кадров ощущается наиболее остро.

"Рост зарплатных предложений в лидирующих регионах осенью 2025 года — результат стабильно высокого спроса на квалифицированных рабочих, появления крупных инвестиций и стратегических проектов", — отметил директор по развитию Авито Работы.

По оценкам экспертов, именно такие факторы будут и дальше оказывать влияние на уровень зарплат в регионах, включая Крым. При сохранении текущих тенденций рынок труда может продолжить смещение в сторону повышения доходов для массовых специальностей, особенно там, где реализуются инфраструктурные и инвестиционные программы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В декабре в морях у Кубани зафиксировали сезонное охлаждение — Краснодарский ЦГМС вчера в 21:34
Теплая вода ушла без прощаний: у побережья Кубани море быстро теряет градусы

После мощной волны холода Черное и Азовское моря у берегов Кубани резко остудились, местами вода приблизилась к ледяной.

Читать полностью » Число оформленных кредитных карт в Крыму снизилось на 21% — ОКБ вчера в 21:30
Лимиты режут, желания пропадают: что происходит с кредитками в Крыму

В Крыму в ноябре резко сократилось число оформленных кредитных карт — рынок следует общероссийскому тренду снижения лимитов.

Читать полностью » Отложенный спрос привёл к росту турпотока в Крым — турэксперт Тарасенко вчера в 21:26
Крым вернулся в топ — и это не случайность: что снова тянет туристов на полуостров

Эксперт назвал три ключевых фактора, благодаря которым Крым укрепил позиции одного из главных туристических направлений России.

Читать полностью » Специалисты рекомендовали учитывать возраст здания при выборе отеля — Роспотребнадзор вчера в 21:21
Новогодний отдых в Крыму легко испортить одним выбором: ошибка, которую делают тысячи туристов

Эксперты объяснили, как выбрать гостиницу в Крыму на новогодние праздники и избежать ошибок при бронировании.

Читать полностью » На побережье Кубани и Крыма зафиксированы минусовые температуры — Фобос вчера в 21:15
Арктика дошла до моря: Черноморские курорты ушли в минус ночью

Арктический воздух добрался до черноморских курортов: на Кубани и в Крыму зафиксированы морозы и ожидается новая волна холода.

Читать полностью » Пенсионерка в Крыму передала мошенникам 260 тысяч рублей — МВД Крыма 13.12.2025 в 21:31
Телефонный спектакль с курьером: как в Крыму развели 91-летнюю женщину

В Крыму задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку под предлогом "ДТП с сыном".

Читать полностью » Цены на куриные яйца на Кубани снизились на 15% 13.12.2025 в 21:25
Яйца пошли против инфляции: на Кубани цены рухнули там, где никто не ждал

В Краснодарском крае яйца подешевели на 15% за год: рынок реагирует на перепроизводство и запуск новых мощностей.

Читать полностью » В Краснодаре ночью температура снизится до минус 7 градусов — синоптики 13.12.2025 в 21:20
Зима без предупреждения: Краснодарский край накрывает опасная погодная смесь

Синоптики предупреждают жителей Кубани о морозах, сильном ветре, гололеде и налипании мокрого снега в воскресенье.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Визажисты показали тренд на естественные оттенки губ — Into The Gloss
ЮФО
Крымский Новый год отметят хороводом и ярмаркой в Симферополе
ЮФО
Власти Кубани утвердили новые налоговые льготы на три года
ЮФО
Краснодарский край масштабно проверяет здоровье жителей — данные минздрава
ЮФО
Краснодарский край вошёл в лидеры регионов по росту цен
ЮФО
В Краснодарском крае появился туристический автобус для маломобильных туристов
Питомцы
Домашние птицы чувствительны к бытовой химии — ветеринар
Красота и здоровье
Опасные фразы в ссоре разрушают доверие между партнёрами — психолог Метелина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet