Названы 13 регионов-миллионеров: проверьте, попал ли ваш город в список лидеров по доходам

Порог в 100 тысяч рублей по средней зарплате в России остаётся недостижимым для большинства территорий, однако в отдельных субъектах он уже пройден. Эти регионы формируют особую группу лидеров, где уровень доходов заметно отличается от общероссийского фона и во многом объясняется спецификой рынка труда. Об этом сообщает издание "Известия".

Где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

По данным "Известий", в 13 субъектах РФ средний уровень заработной платы уже превышает 100 тыс. рублей. Для остальных регионов страны такой показатель пока остаётся недосягаемым, что подчёркивает сохраняющийся разрыв в доходах между территориями.

Лидеры по уровню доходов

Абсолютным лидером по уровню средней зарплаты стала Чукотка, где показатель достиг 198,2 тыс. рублей. Следом идут Камчатка с результатом 175,3 тыс. рублей и Москва — 165,7 тыс. рублей. В первую пятёрку также вошли Ямал (162,2 тыс. рублей) и Магаданская область (158,1 тыс. рублей).

В числе регионов, где средняя зарплата также превысила 100 тыс. рублей, названы Ненецкий автономный округ (149,1 тыс. рублей), Сахалинская область (142,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (136,9 тыс. рублей) и Якутия (131,6 тыс. рублей). В этот же список попали Санкт-Петербург (115,4 тыс. рублей), Мурманская область (115,1 тыс. рублей), Московская область (113,4 тыс. рублей) и Забайкальский край (101,5 тыс. рублей).

Почему именно эти регионы

Эксперты связывают высокие показатели прежде всего с особенностями занятости. Значительную роль играет вахтовый метод работы, а также сложные климатические и производственные условия, которые требуют дополнительных компенсаций и надбавок к заработной плате.

В результате средняя зарплата в таких регионах формируется за счёт ограниченного круга отраслей и профессий, а не равномерного роста доходов населения. Это, как отмечают специалисты, и объясняет, почему для большинства субъектов РФ уровень в 100 тыс. рублей пока остаётся недостижимым, несмотря на общее увеличение номинальных доходов.