Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российские рубли
Российские рубли
© freepik.com by ededchechine
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:16

Названы 13 регионов-миллионеров: проверьте, попал ли ваш город в список лидеров по доходам

Средняя зарплата превысила 100 тысяч в 13 регионах РФ — Росстат

Порог в 100 тысяч рублей по средней зарплате в России остаётся недостижимым для большинства территорий, однако в отдельных субъектах он уже пройден. Эти регионы формируют особую группу лидеров, где уровень доходов заметно отличается от общероссийского фона и во многом объясняется спецификой рынка труда. Об этом сообщает издание "Известия".

Где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

По данным "Известий", в 13 субъектах РФ средний уровень заработной платы уже превышает 100 тыс. рублей. Для остальных регионов страны такой показатель пока остаётся недосягаемым, что подчёркивает сохраняющийся разрыв в доходах между территориями.

"В 13 российских регионах средняя заработная плата уже превышает 100 тысяч рублей. Однако для остальных регионов этот рубеж пока остается недостижимым. В этом контексте важно, как быстро другие регионы смогут догнать лидеров и какие тенденции будут определять их развитие в ближайшие годы", — отмечают "Известия".

Лидеры по уровню доходов

Абсолютным лидером по уровню средней зарплаты стала Чукотка, где показатель достиг 198,2 тыс. рублей. Следом идут Камчатка с результатом 175,3 тыс. рублей и Москва — 165,7 тыс. рублей. В первую пятёрку также вошли Ямал (162,2 тыс. рублей) и Магаданская область (158,1 тыс. рублей).

В числе регионов, где средняя зарплата также превысила 100 тыс. рублей, названы Ненецкий автономный округ (149,1 тыс. рублей), Сахалинская область (142,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (136,9 тыс. рублей) и Якутия (131,6 тыс. рублей). В этот же список попали Санкт-Петербург (115,4 тыс. рублей), Мурманская область (115,1 тыс. рублей), Московская область (113,4 тыс. рублей) и Забайкальский край (101,5 тыс. рублей).

Почему именно эти регионы

Эксперты связывают высокие показатели прежде всего с особенностями занятости. Значительную роль играет вахтовый метод работы, а также сложные климатические и производственные условия, которые требуют дополнительных компенсаций и надбавок к заработной плате.

В результате средняя зарплата в таких регионах формируется за счёт ограниченного круга отраслей и профессий, а не равномерного роста доходов населения. Это, как отмечают специалисты, и объясняет, почему для большинства субъектов РФ уровень в 100 тыс. рублей пока остаётся недостижимым, несмотря на общее увеличение номинальных доходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аренда полувагонов в России упала на 66% за девять месяцев — Савчук сегодня в 9:08
Цены на аренду полувагонов обрушились ниже плинтуса — вот что ждет рынок дальше

Аренда полувагонов в России подешевела более чем на 60%. Аналитики объясняют причины обвала и предупреждают о рисках нового минимума.

Читать полностью » Рынок кредитных карт в ноябре упал до минимума с апреля 2022 года — РИАН сегодня в 8:48
Ноябрьский провал: рынок кредитных карт рухнул так сильно, что такого не было

В ноябре россияне оформили минимум кредитных карт с апреля 2022 года: выдачи упали на 12%, но средний лимит вырос до 91,5 тыс. рублей.

Читать полностью » Минпромторг прогнозирует рост локализации косметики в России до 70% к 2026 году — ТАСС сегодня в 8:15
То, чем пользуются каждый день, стало отечественным: рынок меняется быстрее, чем кажется

Минпромторг прогнозирует рост локализации парфюмерно-косметической продукции до 70%. Отрасль продолжает активно расти после ухода иностранных брендов.

Читать полностью » Энергетики хотят получать 126 тысяч рублей в месяц — hh.ru сегодня в 7:50
Их труд оценили в 98 тысяч, а они хотят 126: расклад на рынке, который всех удивил

Зарплатные ожидания энергетиков заметно опережают предложения работодателей: разница достигла 28%. Где платят больше всего и где вакансий больше?

Читать полностью » Ключевая ставка пойдет вниз в 2026 году — аналитик Замалеева сегодня в 7:47
Доходность по вкладам тает на глазах: как собрать лестницу и спасти свои проценты

Ставки по вкладам, по оценкам, уже прошли пик. Аналитик объяснила, как в 2026 году выстроить депозиты "лестницей" и не потерять доход.

Читать полностью » Пенсия по инвалидности превысит 17 тысяч рублей в 2026 году — РИАН сегодня в 7:44
Не просто цифры: почему работающие инвалиды будут получать на сотни рублей больше

Средняя пенсия по инвалидности в 2026 году превысит 17 тысяч рублей. В "Известиях" привели расчеты и напомнили о способе увеличить выплаты.

Читать полностью » Более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес в 2025 году — аналитики сегодня в 7:42
Налоговая зафиксировала рекорд: регистраций бизнеса оказалось на 28% больше, чем ликвидаций

В 2025 году более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес, но число компаний в России всё равно выросло. Что происходит с рынком?

Читать полностью » ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми активами — ТАСС сегодня в 7:40
Инвестициям стало тесно: почему без цифры рынок больше не работает

ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми финансовыми активами, чтобы поддержать венчурный рынок и технологические компании.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД
Туризм
Горнолыжный сезон в Домбае стартует 20 декабря с массовым спуском — Это Кавказ
Общество
Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко
Мир
США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм
Россия
В описании герба РФ официально зафиксировали форму крестов — ТАСС
Красота и здоровье
Гонконгский грипп опасен для пожилых и детей — врач Вахрушева
Общество
Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова
Общество
Приготовление новогоднего стола раздражает 47% россиян — опрос ВТБ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet