Северо-Запад готовит решения: депутаты предложили меры против нелегального алкоголя и лишних расходов

В Ленинградской области прошло заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, на котором парламентарии обсудили ключевые социально-экономические вопросы регионов. Новгородскую область на встрече представлял Анатолий Федотов, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и тарифам.

Одной из главных тем стало предложение Архангельского областного собрания — освободить региональных операторов капитального ремонта от уплаты госпошлины при обращении в суды.

С сентября 2024 года размер госпошлины увеличился в десять раз, что привело к росту расходов фондов и снижению эффективности взыскания долгов по взносам на капремонт.

"Это серьёзная нагрузка для дотационных регионов. Фонды просто не могут в полном объёме вести претензионную работу", — отметил Анатолий Федотов.

Новгородские депутаты ранее уже обращали внимание на эту проблему, подчеркивая, что региональные фонды капремонта играют ключевую роль в сохранении жилого фонда и реализации права граждан на комфортное жильё.

Другой важный вопрос заседания — борьба с нелегальной торговлей алкоголем. Депутаты обсудили случаи, когда заведения общественного питания пытались обходить законодательство о розничной продаже спиртного.

Было предложено установить обязательные требования к классификации предприятий общепита и скорректировать контрольно-надзорные нормы, чтобы исключить лазейки для недобросовестных предпринимателей.

"Проблема актуальна для всех регионов. Мы поддерживаем федеральный курс на снижение потребления алкоголя, но важно не довести добросовестный бизнес до банкротства", — подчеркнул Федотов.

Все предложения, озвученные на заседании, будут направлены на дальнейшую проработку и обсуждение на 68-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе.