500 новых рабочих мест и миллиарды инвестиций: чем Тюменский район привлекает бизнес

Инвестиционная активность в Тюменском районе в 2026 году сохранится на высоком уровне: власти рассчитывают не только на приток капитала, но и на расширение производственной базы и рынка труда. В муниципалитете запланирована реализация двух десятков проектов в промышленности и строительстве. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные районной администрации.

Объем вложений и новые рабочие места

В 2026 году в Тюменском районе планируется реализовать 24 инвестиционных проекта. Общий объем вложений оценивается в 8 млрд рублей. Как ожидается, запуск новых объектов позволит создать около 500 рабочих мест, что станет заметным вкладом в развитие локального рынка труда.

По словам представителей администрации, проекты охватывают сразу несколько направлений — от промышленного производства до выпуска строительных материалов. Приоритет отдается инициативам, которые обеспечивают долгосрочный экономический эффект и налоговую отдачу.

Крупнейшие проекты 2026 года

Среди наиболее значимых инвестиций власти выделяют проекты в сфере промышленности.

"Наиболее значимые из них: открытие производства оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Тюменский производственный комплекс ОФС" (объем инвестиций — 7 млрд руб., 150 рабочих мест), строительство производственного цеха по изготовлению керамзитобетонных блоков (122 млн руб., 16 рабочих мест)", — рассказал заместитель главы округа Сергей Ивченко.

Именно нефтегазовое машиностроение остается ключевым драйвером инвестиций в районе. При этом власти отмечают интерес инвесторов и к менее капиталоемким, но социально значимым производственным площадкам.

Итоги 2025 года как ориентир

В 2025 году в Тюменском районе также было реализовано 24 инвестиционных проекта. Объем вложений составил 7,8 млрд рублей, а число созданных рабочих мест превысило тысячу. Самым масштабным проектом стало строительство складского комплекса компании "Озон" с инвестициями в 5,8 млрд рублей.

По итогам года Тюменская область вошла в десятку регионов России по количеству инвестпроектов. Доля региона составила 2,9% от общего числа аналогичных инициатив в стране, что подтверждает его устойчивые позиции на инвестиционной карте РФ.