Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пятитысячные купюры
Пятитысячные купюры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:53

500 новых рабочих мест и миллиарды инвестиций: чем Тюменский район привлекает бизнес

В Тюменском районе реализуют 24 инвестиционных проекта в 2026 году — Ивченко

Инвестиционная активность в Тюменском районе в 2026 году сохранится на высоком уровне: власти рассчитывают не только на приток капитала, но и на расширение производственной базы и рынка труда. В муниципалитете запланирована реализация двух десятков проектов в промышленности и строительстве. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные районной администрации.

Объем вложений и новые рабочие места

В 2026 году в Тюменском районе планируется реализовать 24 инвестиционных проекта. Общий объем вложений оценивается в 8 млрд рублей. Как ожидается, запуск новых объектов позволит создать около 500 рабочих мест, что станет заметным вкладом в развитие локального рынка труда.

По словам представителей администрации, проекты охватывают сразу несколько направлений — от промышленного производства до выпуска строительных материалов. Приоритет отдается инициативам, которые обеспечивают долгосрочный экономический эффект и налоговую отдачу.

Крупнейшие проекты 2026 года

Среди наиболее значимых инвестиций власти выделяют проекты в сфере промышленности.

"Наиболее значимые из них: открытие производства оборудования для нефтегазовой отрасли ООО "Тюменский производственный комплекс ОФС" (объем инвестиций — 7 млрд руб., 150 рабочих мест), строительство производственного цеха по изготовлению керамзитобетонных блоков (122 млн руб., 16 рабочих мест)", — рассказал заместитель главы округа Сергей Ивченко.

Именно нефтегазовое машиностроение остается ключевым драйвером инвестиций в районе. При этом власти отмечают интерес инвесторов и к менее капиталоемким, но социально значимым производственным площадкам.

Итоги 2025 года как ориентир

В 2025 году в Тюменском районе также было реализовано 24 инвестиционных проекта. Объем вложений составил 7,8 млрд рублей, а число созданных рабочих мест превысило тысячу. Самым масштабным проектом стало строительство складского комплекса компании "Озон" с инвестициями в 5,8 млрд рублей.

По итогам года Тюменская область вошла в десятку регионов России по количеству инвестпроектов. Доля региона составила 2,9% от общего числа аналогичных инициатив в стране, что подтверждает его устойчивые позиции на инвестиционной карте РФ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кургане массово отменяют заказы на доставку продуктов — жители города 28.12.2025 в 9:12
Доставка в Кургане играет в новогоднюю лотерею: привезут или простите, всё отменилось

В Кургане перестал нормально работать сервис доставки продуктов: заказы массово отменяются в день доставки. Горожане опасаются встретить Новый год "на остатках".

Читать полностью » Новые правила оплаты ЖКХ вступят в силу с 2026 года — Перво.ру 24.12.2025 в 8:01
Когда месяц заканчивается раньше: новые сроки оплаты ЖКХ готовят ловушку для привычных

С 2026 года в Первоуральске и по всей России изменятся сроки оплаты ЖКХ — платить придется раньше, а пени начнут начислять уже с 11-го числа.

Читать полностью » Жительница Юрги погасила 230 тысяч рублей штрафов после ареста имущества — Газета Кемерово 24.12.2025 в 8:01
Штрафы копились годами, но испугала люстра: чем закончилась история автолюбительницы

Жительница Юрги годами игнорировала штрафы за нарушения ПДД, но изменила решение после ареста имущества — под угрозой оказалась даже люстра.

Читать полностью » На Урале ожидаются морозы до −38 градусов — Уральский гидрометцентр 23.12.2025 в 7:41
Холод, который не отпустит быстро: конец декабря готовит Уралу серьёзное испытание

Урал готовится к аномальным морозам: температура в Свердловской области может опуститься до -38 градусов.

Читать полностью » В Свердловской области инфляция замедлилась до 8,5% в годовом выражении – Уральский ЦБ 23.12.2025 в 7:29
Цены на сахар, топливо и яйца: как эти факторы снизили инфляцию в Свердловской области

В Свердловской области зафиксировано замедление инфляции до 8,5%. Какие факторы повлияли на снижение цен в ноябре 2025 года?

Читать полностью » Житель Юрги лишился 200 тыс. рублей после звонка о доставке – МВД Кузбасса 22.12.2025 в 3:19
СМС-код как точка невозврата: история, в которой доставка обернулась продажей автомобиля

Житель Юрги лишился 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые под видом доставки и полиции убедили его продать автомобиль.

Читать полностью » Морозы до -38° отменили школьные занятия в ХМАО — Власти региона 19.12.2025 в 7:34
Старшеклассники в школу, младшие — дома: как в ХМАО разделили учёбу из-за рекордных морозов

В ХМАО из-за морозов до -38 градусов отменили занятия почти во всех школах. Где уроки не состоятся и какие классы остались дома.

Читать полностью » Стоимость проезда в автобусах М2 в Югре составит 41 рубль — Региональная служба по тарифам 18.12.2025 в 9:56
За проезд в автобусе с жёсткими сиденьями возьмут 3,45 рубля за км: готовьтесь считать километры

С 1 января в Югре меняются тарифы на общественный транспорт: вырастут цены на городские автобусы и иначе посчитают междугородние поездки.

Читать полностью »

Новости
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
Экономика
Для получения десяти пенсионных баллов нужна зарплата 248250 рублей — Мельникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet