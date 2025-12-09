Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
списание долгов
списание долгов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:52

Крым превращается в стройплощадку будущего: миллиардные вливания запускают волну инфраструктурных перемен

Крым направляет 1,5 млрд рублей на расширение инфраструктурных работ — Аксёнов

В Крыму значительно расширят программу инфраструктурных работ благодаря перевыполнению доходной части бюджета региона. Об этом сообщает КИА со ссылкой на заявление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, который провёл рабочую встречу с председателем Совета министров Юрием Гоцанюком. Дополнительно 1,5 млрд рублей направят на строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения, коммунальные системы и благоустройство.

Новые объекты и модернизация инфраструктуры

По словам Юрия Гоцанюка, вице-премьеры и главы муниципалитетов проанализировали обращения жителей и поручения руководства республики, выделив ключевые направления работ. Большая часть средств пойдёт на модернизацию электро- и водоснабжения, обновление придомовых территорий, а также установку уличного освещения. Особый блок — строительство 14 модульных домов культуры. Такие учреждения вместимостью 80-100 мест появятся в селах Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.

Предполагается, что новые учреждения станут центрами культурной активности, особенно в малых населённых пунктах, где подобная инфраструктура долгое время отсутствовала или находилась в неудовлетворительном состоянии.

Освещение, благоустройство и городские проекты

Отдельным направлением станет восстановление сетей уличного освещения протяжённостью более 580 километров. На эти цели выделяется 186 млн рублей. Работы затронут Алушту, Джанкой, Евпаторию, Керчь, Судак, Феодосию, Ялту, а также Симферополь, где планируется полностью осветить город — более 200 километров улиц. Масштабная программа позволит повысить безопасность и комфорт в городах и поселениях региона.

В Евпатории продолжится благоустройство парка Мойнаки: дополнительно к федеральному гранту на это выделяют ещё 70 млн рублей. Параллельно развивается программа ремонта придомовых территорий. Для Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя, Феодосии и районов предусмотрено 740 млн рублей. В планах — обновление асфальтового покрытия, бордюров, монтаж освещения и установка элементов благоустройства.

Поддержка Москвы и планы на два года

Сергей Аксёнов сообщил, что на развитие региональной инфраструктуры направят дополнительные 3 млрд рублей по поручению президента и правительства Москвы. Эти средства пойдут и на здравоохранение, что позволит расширить перечень социальных проектов.

"За два года мы планируем отремонтировать все придомовые территории", — подчеркнул глава региона.

Продолжится и ремонт подъездов многоквартирных домов — за счёт социально ответственного бизнеса и депутатского корпуса. В каждом муниципалитете до конца года назначат ответственных за организацию работ. Информация о всех проектах и этапах реализации будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ожидаются дожди и похолодание в Краснодаре с 9 по 11 декабря — Фобос сегодня в 11:48
Краснодар в плену черноморской депрессии: вот какая погода ожидает регион

В Краснодаре 9 декабря осадки не ожидаются, но температура останется в пределах 6-8 °С. В конце недели ожидается похолодание и усиление дождей.

Читать полностью » Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму сегодня в 11:39
Невиданное явление в Крыму: реки не опресняют море — что стоит за этим изменением

Устья рек Чёрная, Бельбек и Кача в Крыму: влияние засухи и ливней на опреснение прибрежной зоны. Что происходит с водным балансом региона?

Читать полностью » За неделю мошенники обманули 40 крымчан на 9 млн рублей — МВД Крыма сегодня в 11:31
Мошенники на связи: схема с ДТП и попавшим в беду родственником привела к рекордным потерям

В Крыму за неделю мошенники обманули 40 человек на сумму более 9 млн рублей. Как они действуют и почему люди продолжают попадаться на их уловки?

Читать полностью » Безработица в Крыму в 2025 году остаётся на уровне 2,1% — минтруда региона сегодня в 11:24
Заработные платы на высоте: в каких отраслях Крыма можно заработать больше 100 тысяч рублей

На рынке труда Крыма в 2025 году изменений не ожидается. Какие профессии наиболее востребованы, а какие отрасли обеспечивают высокие доходы? Ответы в материале.

Читать полностью » В Крыму задержали иностранку по подозрению в поджоге дома соседей из-за неприязни вчера в 19:25
Обида превратилась в пепел: женщина в Крыму подожгла чужой дом после затяжного конфликта

В Джанкое бытовой конфликт завершился умышленным поджогом дома: задержанная призналась в содеянном, а ущерб владельцев превысил миллион рублей.

Читать полностью » Циклон над Черным морем ухудшил погоду в Краснодарском крае — Фобос вчера в 12:58
Ч`рное море встревожило Кубань: что принесёт циклон и как изменится погода в регионе

Циклон над Черным морем ухудшает погоду в Краснодарском крае, принося дожди и облачность. Как изменится температура и когда ждать улучшений?

Читать полностью » Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия вчера в 12:52
Отдых в Краснодаре дешевле и лучше: почему россияне снова выбирают Кубань для новогодних каникул

Краснодарский край остается популярным направлением для новогоднего отдыха. Какие еще регионы России и зарубежные страны выбирают россияне для зимних каникул?

Читать полностью » За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус вчера в 12:45
Москва и Питер остаются позади: секрет, который делает Краснодар лидером гостиничного бизнеса

Краснодарский край остаётся лидером по количеству новых гостиничных организаций. Какие регионы ещё попали в топ-5 и как развивается гостиничный бизнес в России?

Читать полностью »

Новости
Наука
Магнитное поле Урана и его спутники оказались гораздо более динамичными, чем считалось — MiraNews
Еда
Английский рождественский пудинг готовится на водяной бане в течение 5 часов — повар
Дом
Кухни от пола до потолка стали антитрендом в 2026 году — DOMEO
Авто и мото
Автомобили в России подорожают в 2026 году на уровне инфляции — аналитики
Красота и здоровье
Глиттерные лаки стали главным трендом сезона — визажист Дебора Липпман
Питомцы
Собаке нужна дистанция при встрече с детьми — зоопсихологи
Садоводство
Декабрист может цвести до апреля при правильном уходе — цветоводы
Наука
Климатические изменения ускорили распространение чумы — Science Daily
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet