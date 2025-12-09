Крым превращается в стройплощадку будущего: миллиардные вливания запускают волну инфраструктурных перемен

В Крыму значительно расширят программу инфраструктурных работ благодаря перевыполнению доходной части бюджета региона. Об этом сообщает КИА со ссылкой на заявление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, который провёл рабочую встречу с председателем Совета министров Юрием Гоцанюком. Дополнительно 1,5 млрд рублей направят на строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения, коммунальные системы и благоустройство.

Новые объекты и модернизация инфраструктуры

По словам Юрия Гоцанюка, вице-премьеры и главы муниципалитетов проанализировали обращения жителей и поручения руководства республики, выделив ключевые направления работ. Большая часть средств пойдёт на модернизацию электро- и водоснабжения, обновление придомовых территорий, а также установку уличного освещения. Особый блок — строительство 14 модульных домов культуры. Такие учреждения вместимостью 80-100 мест появятся в селах Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.

Предполагается, что новые учреждения станут центрами культурной активности, особенно в малых населённых пунктах, где подобная инфраструктура долгое время отсутствовала или находилась в неудовлетворительном состоянии.

Освещение, благоустройство и городские проекты

Отдельным направлением станет восстановление сетей уличного освещения протяжённостью более 580 километров. На эти цели выделяется 186 млн рублей. Работы затронут Алушту, Джанкой, Евпаторию, Керчь, Судак, Феодосию, Ялту, а также Симферополь, где планируется полностью осветить город — более 200 километров улиц. Масштабная программа позволит повысить безопасность и комфорт в городах и поселениях региона.

В Евпатории продолжится благоустройство парка Мойнаки: дополнительно к федеральному гранту на это выделяют ещё 70 млн рублей. Параллельно развивается программа ремонта придомовых территорий. Для Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя, Феодосии и районов предусмотрено 740 млн рублей. В планах — обновление асфальтового покрытия, бордюров, монтаж освещения и установка элементов благоустройства.

Поддержка Москвы и планы на два года

Сергей Аксёнов сообщил, что на развитие региональной инфраструктуры направят дополнительные 3 млрд рублей по поручению президента и правительства Москвы. Эти средства пойдут и на здравоохранение, что позволит расширить перечень социальных проектов.

"За два года мы планируем отремонтировать все придомовые территории", — подчеркнул глава региона.

Продолжится и ремонт подъездов многоквартирных домов — за счёт социально ответственного бизнеса и депутатского корпуса. В каждом муниципалитете до конца года назначат ответственных за организацию работ. Информация о всех проектах и этапах реализации будет размещаться на сайтах администраций муниципальных образований.