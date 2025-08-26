Завтрак дешевле, дорога дороже: как выглядит июльская экономика по-русски в Поволжье
В июле в регионе зафиксирован рост цен на 0,49% по сравнению с июнем. При этом годовая инфляция снизилась с 10,08% до 9,39%, но всё ещё выше общероссийского показателя (8,79%).
Продовольствие стало дешевле
- куриные яйца — падение на 11,26% (рост предложения по всей стране),
- молоко — -1,04%,
- сливочное масло — -1,02%,
- сметана — -0,44%,
- сезонные овощи (капуста, огурцы, зелень) также подешевели благодаря новому урожаю.
Где цены выросли
- рестораны, кафе и столовые — рост из-за увеличения туристического потока,
- топливо: бензин за месяц прибавил заметнее всего, за год — +10,92%, дизель — +6,78%,
- коммунальные услуги — тарифы проиндексированы,
- медицина — +1,93% (затраты на материалы и оплату труда),
- кинотеатры — билеты стали дороже.
Непродовольственные товары
Снижение стоимости связано с охлаждением спроса и укреплением рубля:
- техника (пылесосы, утюги, дрели, триммеры) — дешевле,
- импортные автомобили — снижение цен благодаря курсу рубля и слабому спросу,
- подержанные иномарки — -12,31% за год,
- новые автомобили — почти без изменений (+0,47%).
