Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:01

Завтрак дешевле, дорога дороже: как выглядит июльская экономика по-русски в Поволжье

В Пензе подорожали бензин и коммунальные услуги, подешевели молочные продукты и овощи

В июле в регионе зафиксирован рост цен на 0,49% по сравнению с июнем. При этом годовая инфляция снизилась с 10,08% до 9,39%, но всё ещё выше общероссийского показателя (8,79%).

Продовольствие стало дешевле

  • куриные яйца — падение на 11,26% (рост предложения по всей стране),
  • молоко — -1,04%,
  • сливочное масло — -1,02%,
  • сметана — -0,44%,
  • сезонные овощи (капуста, огурцы, зелень) также подешевели благодаря новому урожаю.

Где цены выросли

  • рестораны, кафе и столовые — рост из-за увеличения туристического потока,
  • топливо: бензин за месяц прибавил заметнее всего, за год — +10,92%, дизель — +6,78%,
  • коммунальные услуги — тарифы проиндексированы,
  • медицина — +1,93% (затраты на материалы и оплату труда),
  • кинотеатры — билеты стали дороже.

Непродовольственные товары
Снижение стоимости связано с охлаждением спроса и укреплением рубля:

  • техника (пылесосы, утюги, дрели, триммеры) — дешевле,
  • импортные автомобили — снижение цен благодаря курсу рубля и слабому спросу,
  • подержанные иномарки — -12,31% за год,
  • новые автомобили — почти без изменений (+0,47%).

