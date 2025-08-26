Завтрак дешевле, дорога дороже: как выглядит июльская экономика по-русски в Поволжье

сегодня в 5:46

Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Пензенский начальник цеха годами обманывал подчинённых и предприятие. Зачем он собирал «премии» работников и чем обернулись его махинации?

Читать полностью »

сегодня в 4:19

Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

Каждый третий житель ПФО готов объединить финансы с близкими. Но сколько денег люди согласны переводить на общий счёт — и ради каких целей?

Читать полностью »

сегодня в 1:16

Забыл на 40 лет, вспомнил на похоронах: суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

Он не видел сына 40 лет, но пришёл на его похороны за деньгами. Чем закончилась эта история в Волгоградской области?

Читать полностью »

сегодня в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Шквал с градом в Кузнецке показал слабые места города. Что предложил мэр, чтобы горожане не остались один на один со стихией?

Читать полностью »

вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

Читать полностью »

вчера в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

Читать полностью »

24.08.2025 в 21:05

Наука объединяет: как Путин говорил о ядерном паритете и возвращении западных партнеров

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию отечественной атомной отрасли. В Российском федеральном ядерном центре глава государства возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.

Читать полностью »

24.08.2025 в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

Читать полностью »