Герб области Свердловск на здании
© commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Кто остался, кто уходит: Паслер сохраняет ключевых министров, но минфин ждёт отставка

В Свердловской области в новом кабмине сохранят посты Шмыков, Злоказов и Кузнецов — URA.RU

При формировании обновлённого кабмина Свердловской области свои должности сохранят первый замгубернатора Алексей Шмыков, министр социальной политики Андрей Злоказов и замгубернатора — глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Об этом URA. RU сообщили источники, близкие к губернаторской резиденции.

Кто останется и кто уйдёт

"[Губернатор Денис] Паслер внесёт их кандидатуры на рассмотрение в законодательное собрание, где 25-го числа депутаты должны их утвердить", — рассказал собеседник.

По Уставу региона новоизбранный губернатор в первую очередь назначает первого заместителя, а также министров социальной политики, финансов и управления госимуществом. При этом, как уточнили источники, глава минфина Александр Старков будет отправлен в отставку.

Как проходит формирование правительства

Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого, с 26 марта, он руководил регионом в статусе врио. Сразу после инаугурации всё правительство подало в отставку — это обязательная процедура по областному Уставу.

До утверждения нового состава министры и заместители губернатора продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

