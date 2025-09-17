Кто остался, кто уходит: Паслер сохраняет ключевых министров, но минфин ждёт отставка

При формировании обновлённого кабмина Свердловской области свои должности сохранят первый замгубернатора Алексей Шмыков, министр социальной политики Андрей Злоказов и замгубернатора — глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Об этом URA. RU сообщили источники, близкие к губернаторской резиденции.

Кто останется и кто уйдёт

"[Губернатор Денис] Паслер внесёт их кандидатуры на рассмотрение в законодательное собрание, где 25-го числа депутаты должны их утвердить", — рассказал собеседник.

По Уставу региона новоизбранный губернатор в первую очередь назначает первого заместителя, а также министров социальной политики, финансов и управления госимуществом. При этом, как уточнили источники, глава минфина Александр Старков будет отправлен в отставку.

Как проходит формирование правительства

Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого, с 26 марта, он руководил регионом в статусе врио. Сразу после инаугурации всё правительство подало в отставку — это обязательная процедура по областному Уставу.

До утверждения нового состава министры и заместители губернатора продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.