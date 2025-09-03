Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё
Жители Пензенской области получат право на региональный семейный капитал в размере 1 млн рублей. Программа стартует с 1 июня 2026 года и предназначена для семей, где родится второй ребёнок.
Условия получения
Право на выплату имеют граждане РФ, если:
-
возраст родителей не превышает 35 лет;
-
семья проживает на территории одного муниципального района или городского округа области;
-
условия проживания требуют улучшения (менее 15 кв. м на каждого члена семьи);
-
регистрация рождения второго ребёнка произведена в органах ЗАГС Пензенской области.
Порядок оформления
Чтобы получить капитал, необходимо:
-
Собрать документы.
-
Подать заявление в течение 12 месяцев со дня рождения второго ребёнка.
-
Обратиться в Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области (г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 303).
-
При необходимости уточнить информацию по телефону: 8 (8412) 20-20-10 (доб. 2002).
Важные детали
В правительстве региона уточнили, что и заявитель, и члены его семьи должны иметь российское гражданство. Средства предоставляются исключительно для улучшения жилищных условий.
