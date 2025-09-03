Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

Жители Пензенской области получат 1 млн рублей регионального семейного капитала

Жители Пензенской области получат право на региональный семейный капитал в размере 1 млн рублей. Программа стартует с 1 июня 2026 года и предназначена для семей, где родится второй ребёнок.

Условия получения

Право на выплату имеют граждане РФ, если:

  • возраст родителей не превышает 35 лет;

  • семья проживает на территории одного муниципального района или городского округа области;

  • условия проживания требуют улучшения (менее 15 кв. м на каждого члена семьи);

  • регистрация рождения второго ребёнка произведена в органах ЗАГС Пензенской области.

Порядок оформления

Чтобы получить капитал, необходимо:

  1. Собрать документы.

  2. Подать заявление в течение 12 месяцев со дня рождения второго ребёнка.

  3. Обратиться в Министерство труда, соцзащиты и демографии Пензенской области (г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 303).

  4. При необходимости уточнить информацию по телефону: 8 (8412) 20-20-10 (доб. 2002).

Важные детали

В правительстве региона уточнили, что и заявитель, и члены его семьи должны иметь российское гражданство. Средства предоставляются исключительно для улучшения жилищных условий.

