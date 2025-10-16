Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Карачаевский жеребец Сармат
Карачаевский жеребец Сармат
© commons.wikimedia.org by Сербаз is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:51

От гор до инвестиций: бизнес Северного Кавказа бьёт рекорды прибыли

Более 70% компаний на Северном Кавказе работают с прибылью

На Северном Кавказе бизнес демонстрирует устойчивый рост: доля прибыльных организаций в СКФО превысила 70%. Об этом сообщили в полпредстве президента РФ в округе, ссылаясь на данные, озвученные заместителем Юрия Чайки — Владимиром Надыкто — на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

"Северо-Кавказский федеральный округ — пример успешного взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества. Здесь созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив и ведения инвестиционной деятельности", — говорится в обращении Юрия Чайки.

По словам представителей полпредства, региональные власти намерены сохранять лучшие управленческие практики и оперативно адаптироваться к новым экономическим вызовам. Главная цель — укрепить устойчивость и конкурентоспособность экономики округа, создав долгосрочные стратегии роста.

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии 30.08.2025 в 20:59
Стихия против огнеборцев: как сильный ветер мешает тушить пожар в КЧР

В Карачаево-Черкесии пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания сухой травянистой растительности, возникшего на территории между городом Черкесск и поселком Кавказский. К тушению привлечены силы и средства Прикубанского пожарно-спасательного гарнизона.

Читать полностью » В чеченских детских лагерях провели образовательный 30.08.2025 в 19:42
Искусственный интеллект на каникулах: как школьники Чечни осваивали цифровые технологии

В детских оздоровительных лагерях Чеченской Республики состоялось образовательное мероприятие "День цифры", направленное на знакомство подрастающего поколения с современными технологиями. Организацией события занималось Министерство образования и науки региона под руководством Хож-Бауди Дааева.

Читать полностью » В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году 29.08.2025 в 23:19
На архызском курорте построят 11 км новых трасс и две канатные дороги

Крупномасштабное расширение ожидает всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Согласно решениям рабочей группы под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, к 2028 году курорт получит новую зону катания с современной инфраструктурой.

Читать полностью » Чеченский театр представит в Москве спектакли из народного эпоса и испанскую классику 28.08.2025 в 23:28
От трагедии Лорки до народного юмора: два лика чеченского театра на вахтанговской сцене

Один из старейших театральных коллективов Северного Кавказа — Чеченский государственный академический драматический театр имени Ханпаши Нурадилова — привезет в столицу две знаковые постановки. Гастроли пройдут на сцене Театра имени Вахтангова 30 и 31 августа, представив московской публике многогранность современной чеченской сцены.

Читать полностью » В Ингушетии капитально отремонтировали десятки школ и детских садов 27.08.2025 в 23:48
Образование в новом формате: как преобразились школы Ингушетии к учебному году

В Ингушетии завершилась масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализованная в рамках национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья". Работы проведены в десятках школ и детских садов республики, включая учреждения в Назрани, Карабулаке и сельских поселениях.

Читать полностью » ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа 27.08.2025 в 19:08
Заговор в телеграме: как задержали готовившего поджог самолета во Владикавказе

Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии пресекли подготовку теракта в аэропорту Владикавказа. В результате оперативных мероприятий был задержан 25-летний местный житель, планировавший поджечь самолет. По данным ведомства, задержанный длительное время состоял в проукраинских радикальных телеграм-каналах.

Читать полностью » Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане 25.08.2025 в 22:49
Массовое отравление на дагестанской турбазе: пострадали в основном дети

В Дагестане на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе зафиксировано массовое отравление: 28 человек, включая 25 детей, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции. По данным МЧС республики, 19 пострадавших были госпитализированы в Дербентскую центральную больницу, среди них 17 несовершеннолетних.

Читать полностью » Ставропольцев предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения 24.08.2025 в 21:19
Солнечная угроза: почему жителям Ставрополья нужно срочно защищаться от ультрафиолета

Метеорологи предупреждают жителей Ставропольского края о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Согласно прогнозам, 24 и 25 августа 2025 года УФ-индекс достигнет высоких значений — от 6 до 8 единиц по международной шкале измерения. Пик солнечной активности ожидается с 9 утра до 14 часов.

Читать полностью »

