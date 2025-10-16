От гор до инвестиций: бизнес Северного Кавказа бьёт рекорды прибыли

На Северном Кавказе бизнес демонстрирует устойчивый рост: доля прибыльных организаций в СКФО превысила 70%. Об этом сообщили в полпредстве президента РФ в округе, ссылаясь на данные, озвученные заместителем Юрия Чайки — Владимиром Надыкто — на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России".

"Северо-Кавказский федеральный округ — пример успешного взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества. Здесь созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив и ведения инвестиционной деятельности", — говорится в обращении Юрия Чайки.

По словам представителей полпредства, региональные власти намерены сохранять лучшие управленческие практики и оперативно адаптироваться к новым экономическим вызовам. Главная цель — укрепить устойчивость и конкурентоспособность экономики округа, создав долгосрочные стратегии роста.