Корзина с секретом: как уральцы превратили онлайн-покупки в продуктовый культ

Жители Уральского федерального округа продолжают активно осваивать онлайн-торговлю. По итогам 2025 года они потратили на интернет-покупки более 420,5 млрд рублей, сообщили аналитики "Авито" со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Свердловская область — безусловный лидер

Главными онлайн-покупателями Урала стали жители Свердловской области - их траты превысили 148 млрд рублей. При этом уральцы чаще всего совершают покупки не ради техники или одежды, а ради… еды.

По данным аналитиков, более 81 млрд рублей ушло на продукты питания — показатель, который стал самым высоким в регионе.

"Региональное предпринимательство на онлайн-площадках в последние годы развивается особенно активно. Так, самые быстрорастущие сейчас регионы — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край. Если говорить про Урал, то здесь в лидерах находится Свердловская область. При этом наибольшие суммы в онлайн-торговле уральцы тратят на продукты питания — более 81 млрд рублей", — отметил коммерческий директор "Авито Товаров" Алексей Ли.

Малый бизнес против гигантов

В ходе бизнес-конференции "Авито" "По делу" в Екатеринбурге управляющий партнёр компании Иван Гуз подчеркнул, что Свердловская область и весь УрФО входят в тройку самых активных регионов по предпринимательской активности.

Крупные компании традиционно доминируют в вертикалях "Авто" и "Недвижимость", однако в других категориях, таких как "Мода", инициативу перехватывает малый и микробизнес.

По словам экспертов, именно они обеспечивают гибкость и разнообразие онлайн-рынка, предлагая уникальные товары и локальные бренды.

Электронная коммерция растёт, несмотря ни на что

Специалисты отмечают, что онлайн-торговля в регионах продолжает расти даже в условиях экономической нестабильности. Жители Урала всё чаще выбирают интернет-магазины за удобство, широкий ассортимент и возможность поддержать местных предпринимателей.