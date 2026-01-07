Турция выносит на стол сразу несколько кризисов: регион ждёт жёсткий разговор

Региональная повестка Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки станет ключевой темой переговоров в Анкаре, где на этой неделе ожидается визит министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Хамада Аль Бусаиди. На фоне эскалации сразу в нескольких зонах Турция намерена обозначить свою позицию по Газе, Йемену, Судану и Сирии, а также обсудить развитие двусторонних связей. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Переговоры в Анкаре и двусторонняя повестка

Как сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, встреча Аль Бусаиди с главой МИД Турции Хаканом Фиданом запланирована на четверг. Помимо обсуждения региональных кризисов, министры намерены уделить внимание состоянию и перспективам турецко-оманских отношений. По словам собеседника агентства, диалог будет носить комплексный характер и затронет как политические, так и дипломатические аспекты взаимодействия.

Анкара рассматривает Оман как важного партнёра на Ближнем Востоке, особенно в контексте посреднических усилий и поддержания каналов диалога между странами региона. В этом смысле визит оманского министра воспринимается как возможность согласовать подходы к наиболее острым вопросам международной повестки.

Йемен: поддержка урегулирования и конференции в Эр-Рияде

Отдельный блок переговоров будет посвящён Йемену. Турецкая сторона планирует подтвердить поддержку усилий по достижению устойчивого политического урегулирования в стране. Речь идёт о процессе, основанном на принципах конституционной легитимности и сохранения государственных институтов.

"Турция выразит поддержку усилиям по достижению постоянного политического урегулирования в Йемене на основе конституционной легитимности и надежду, что запланированная в Эр-Рияде конференция по инициативе Лидерского совета Йеменской республики будет способствовать стабилизации ситуации в стране. Ожидается, что Анкара вновь подтвердит поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Йемена", — заявил собеседник РИА Новости.

Газа, Сирия и Судан: гуманитарные и политические акценты

В ходе переговоров Хакан Фидан намерен отдельно остановиться на гуманитарной ситуации в секторе Газа. По словам источника, министр укажет на тяжёлые условия, в которых жители анклава оказались в зимний период, подчеркнув, что борьба с холодом и нехваткой жилья "несовместима с условиями перемирия". Турция, как ожидается, вновь заявит о необходимости давления международного сообщества на оккупационные силы и перехода ко второму этапу процесса в Газе.

Анкара также планирует выразить обеспокоенность решением Израиля о признании Сомалиленда, расценив этот шаг как элемент дестабилизирующей политики в регионе. Помимо этого, турецкая сторона намерена подчеркнуть важность освобождения Сирии от терроризма для безопасности самой Турции и всего Ближнего Востока, а также указать на недопустимость ударов Израиля по сирийской территории. В повестке переговоров будет и Судан — Турция выразит стремление к скорейшему достижению там перемирия и устойчивого мира.