Стабильность на высоте: Кубань заняла место среди десяти лучших регионов страны по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Краснодарский край вошел в первую десятку регионов России в сводном рейтинге социально-экономического развития, составленном РИА Новости. С результатом около 70 баллов из 100 возможных, Кубань заняла место среди субъектов с наиболее устойчивыми показателями в таких сферах, как качество жизни, экономика и социальное обеспечение.

Как формировался рейтинг

Итоговый рейтинг был составлен на основе усредненных данных по ключевым направлениям, включая качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность здоровому образу жизни. Эти показатели позволяют объективно оценить общий уровень развития каждого региона.

Лидеры рейтинга

Традиционно в первую тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эти регионы показали лучшие результаты по большинству оцениваемых факторов, набрав свыше 80 баллов.

Регионы с высокими результатами

Помимо Краснодарского края, в десятке самых высоко оцениваемых регионов оказались Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области. Эксперты отмечают, что эти регионы стабильно занимают высокие позиции в различных рейтингах.

Снижение позиций в других регионах

В то же время в конце списка оказались Ингушетия, Тува и несколько других регионов, которые продемонстрировали низкие интегральные показатели социально-экономического развития. Средний балл замыкающих десятку регионов был более чем в два раза ниже, чем у лидеров рейтинга.

Динамика изменений

За год наибольший рост показали Удмуртия и Крым, которые поднялись на восемь позиций. В то время как Мурманская область и Камчатский край показали снижение своих позиций в рейтинге.