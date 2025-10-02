Регион в тренде: Челябинская область в числе лидеров по геобрендам

вчера в 21:18

Дисциплина против здравого смысла: уволенный рабочий добился справедливости

Заводской рабочий из Каменска-Уральского был уволен за уход на пару минут раньше. Суд восстановил его в должности и присудил крупную компенсацию.

вчера в 20:28

Не заметили яму — теперь заплатят: РЖД признали виновными в травме на платформе

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у РЖД 250 тысяч рублей после падения на платформе вокзала. Суд признал виноватыми железнодорожников.

вчера в 19:18

Город в парке, а не парк в городе: Екатеринбург может получить зелёное сердце

В Екатеринбурге к 2030 году появится крупнейший городской парк площадью более 20 гектаров. Артемий Лебедев уже предложил для него название — «Главпарк».

вчера в 18:43

Повестка теперь не потеряется: осенний призыв впервые ушёл в онлайн

В ЦВО стартовал осенний призыв: повестки теперь приходят через «Госуслуги» и действуют год. Рассказываем, какие новые правила ждут призывников.

вчера в 17:17

Трещина не шутит: почему под домами Екатеринбурга буквально уходит земля

В Екатеринбурге трещины в домах могут появляться из-за просадки грунта. Эксперт рассказал, как это связано со стройками и чем опасны «незаметные» дефекты.

вчера в 16:16

Сирены завыли — а город замер: что делать, если тревога оказалась не учебной

Утро в Екатеринбурге началось с воющих сирен. Мы рассказываем, как правильно действовать при сигнале тревоги и что должно быть в тревожном чемоданчике.

вчера в 15:11

Дети жалуются на рвоту и жар, но официально всё "штатно": странности в школе №122

В школе № 122 Екатеринбурга проверяют питание после слухов о массовом отравлении. Родители пишут о симптомах, но руководство говорит о сезонном ОРВИ.

вчера в 14:32

До бедности — рукой подать: сколько нужно зарабатывать, чтобы не выпасть из системы

В 2026 году прожиточный минимум в России вырастет на 6,8%. Мы узнали, каким он будет в Свердловской области и почему это важно для выплат.

