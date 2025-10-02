Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:28

Регион в тренде: Челябинская область в числе лидеров по геобрендам

Челябинская область заняла 7-е место в рейтинге регионов по числу геобрендов — ВШЭ

Южный Урал уверенно закрепляется в числе регионов России, активно развивающих территориальный маркетинг. Согласно исследованию, проведённому Выставочным научно-исследовательским центром совместно с Институтом развития креативных индустрий ВШЭ, в Челябинской области действует 12 геобрендов. Это позволило региону занять 7-е место в общероссийском рейтинге.

"Коллекция брендов регионов России"

Исследователи представили проект "Коллекция брендов регионов России", где собрали информацию о наиболее значимых брендах:

  • территориальных (города и регионы),

  • товарных (местные марки продукции),

  • событийных (знаковые даты и фестивали).

Задача проекта — показать, как бренды способствуют развитию туризма, привлечению инвестиций и созданию положительного имиджа региона.

Какие бренды представлены в Челябинской области

В список вошли как крупные региональные, так и локальные инициативы:

  • "Большой Урал" - совместный бренд со Свердловской, Тюменской областями, Башкортостаном и Пермским краем.

  • "Южный Урал" (слоган: "В каждом из нас живет путешественник").

  • "90 лет Челябинской области".

  • "10-летие падения метеорита".

  • Городские бренды: "Златоуст" ("История на фоне гор"), "Магнитогорск" ("Место встречи Европы и Азии"), "Миасс", "Сатка", "Чебаркуль".

Отдельно выделены шесть зарегистрированных товарных брендов с географической привязкой:

  • "Коелгинский мрамор",

  • "Златоустовская гравюра на стали",

  • "Уфалейский мрамор",

  • "Кусинское литьё",

  • "Каслинское литьё",

  • "Минеральная вода "Карагайский бор"".

Лидеры рейтинга

В топ-11 регионов по числу геобрендов вместе с Челябинской областью вошли Свердловская область, Башкортостан, ХМАО. Лидером стала Краснодарский край с 32 брендами. Замкнула рейтинг Тульская область с 10 брендами.

Итог

Развитие геобрендов помогает Челябинской области не только формировать узнаваемость на туристической карте России, но и повышать привлекательность региона для инвесторов и новых проектов.

