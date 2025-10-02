Регион в тренде: Челябинская область в числе лидеров по геобрендам
Южный Урал уверенно закрепляется в числе регионов России, активно развивающих территориальный маркетинг. Согласно исследованию, проведённому Выставочным научно-исследовательским центром совместно с Институтом развития креативных индустрий ВШЭ, в Челябинской области действует 12 геобрендов. Это позволило региону занять 7-е место в общероссийском рейтинге.
"Коллекция брендов регионов России"
Исследователи представили проект "Коллекция брендов регионов России", где собрали информацию о наиболее значимых брендах:
-
территориальных (города и регионы),
-
товарных (местные марки продукции),
-
событийных (знаковые даты и фестивали).
Задача проекта — показать, как бренды способствуют развитию туризма, привлечению инвестиций и созданию положительного имиджа региона.
Какие бренды представлены в Челябинской области
В список вошли как крупные региональные, так и локальные инициативы:
-
"Большой Урал" - совместный бренд со Свердловской, Тюменской областями, Башкортостаном и Пермским краем.
-
"Южный Урал" (слоган: "В каждом из нас живет путешественник").
-
"90 лет Челябинской области".
-
"10-летие падения метеорита".
-
Городские бренды: "Златоуст" ("История на фоне гор"), "Магнитогорск" ("Место встречи Европы и Азии"), "Миасс", "Сатка", "Чебаркуль".
Отдельно выделены шесть зарегистрированных товарных брендов с географической привязкой:
-
"Коелгинский мрамор",
-
"Златоустовская гравюра на стали",
-
"Уфалейский мрамор",
-
"Кусинское литьё",
-
"Каслинское литьё",
-
"Минеральная вода "Карагайский бор"".
Лидеры рейтинга
В топ-11 регионов по числу геобрендов вместе с Челябинской областью вошли Свердловская область, Башкортостан, ХМАО. Лидером стала Краснодарский край с 32 брендами. Замкнула рейтинг Тульская область с 10 брендами.
Итог
Развитие геобрендов помогает Челябинской области не только формировать узнаваемость на туристической карте России, но и повышать привлекательность региона для инвесторов и новых проектов.
