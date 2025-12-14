Музей с историей СССР уходит на ремонт: что изменится в знаковом здании Читы

Обновление одного из ключевых культурных учреждений Забайкалья запланировано на ближайшие полтора года и затронет не только внешний облик здания, но и его внутреннюю инфраструктуру. Об этом сообщает сайт государственных закупок, где опубликованы материалы о предстоящем ремонте Забайкальского краевого художественного музея в Чите.

Что планируют отремонтировать

Согласно техническому заданию, работы будут носить комплексный характер. В первую очередь предусмотрен ремонт кровли здания, а также обновление покрытия крыльца главного входа, которое является важной частью архитектурного облика музея. Эти элементы давно нуждались в восстановлении и напрямую влияют на сохранность помещений.

Кроме того, в существующем помещении теплового узла музейные сотрудники планируют оборудовать фондохранилище. Это позволит улучшить условия хранения произведений искусства и систематизировать работу с музейными коллекциями, которые требуют особого температурного и влажностного режима.

Сроки проведения работ

Ремонтные работы начнутся в январе следующего года. Завершить их подрядчик должен к июлю 2026 года, что означает длительный, поэтапный процесс без спешки. Такой график позволяет учитывать специфику музейного здания и минимизировать риски для его конструкций.

Проведение ремонта в установленные сроки имеет принципиальное значение для дальнейшей работы учреждения. После завершения обновления музей сможет полноценно функционировать, обеспечивая сохранность фондов и комфорт для посетителей.

История и значение музея

Забайкальский краевой художественный музей был создан по решению съезда Союза художников СССР, принятому в 1970-е годы. Его строительство стало общесоюзным проектом: в работах участвовали строители и комсомольцы-добровольцы. Торжественное открытие музея состоялось в июле 1981 года.

Сегодня коллекция музея насчитывает более 4000 экспонатов основного фонда. В их числе 1103 живописных полотна, 1925 графических работ, 188 скульптур и 983 предмета декоративно-прикладного искусства. Ремонт призван сохранить это наследие и создать условия для его дальнейшего изучения и экспонирования.