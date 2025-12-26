Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Печальный человек
Печальный человек
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:11

Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС

Краснодарский край по итогам 2025 года оказался в числе регионов с самым высоким уровнем общественной тревожности, уступив лишь двум крупнейшим мегаполисам страны. Резкий рост беспокойства фиксируется не только в статистике, но и в информационной повестке, отражающей настроения жителей. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга "Национальный индекс тревожностей россиян" компании КРОС.

Резкий рост тревожности в регионе

Согласно исследованию, Краснодарский край занял третье место в общероссийском рейтинге тревожности. Индекс региона вырос почти вдвое — с 111,51 до 212,44 пункта. Это один из наиболее заметных скачков среди всех субъектов страны за прошедший год.

В итоговой таблице край уступил только Санкт-Петербургу и Москве. При этом Санкт-Петербург впервые обошёл столицу, а Москва, напротив, показала снижение тревожности примерно на 20%. На фоне этих изменений рост показателей в Краснодарском крае выглядит особенно контрастно.

Общероссийские и локальные поводы для беспокойства

Авторы исследования отмечают, что в целом по стране ключевыми источниками тревоги стали отключения мобильного интернета, экономическая ситуация и рост цен, дефицит топлива, активность мошенников, "эффект Долиной" на рынке недвижимости, а также блокировки сервисов и замедление мессенджеров.

При этом в разных регионах на первый план выходили собственные локальные темы. Где-то обсуждали коммунальные проблемы, такие как отключения горячей воды или ограничения на продажу алкоголя, а в отдельных субъектах в топ тревожностей попадали резонансные события, связанные с криминалом, происшествиями или эпидемиологическими рисками.

Рейтинг регионов и общая динамика

Лидером по росту тревожности в 2025 году стал Санкт-Петербург, где индекс увеличился втрое. Москва заняла второе место, несмотря на снижение показателей, а Краснодарский край замкнул тройку с почти двукратным ростом индекса.

В десятку самых тревожных регионов также вошли Ростовская, Курская, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. В то же время самыми невозмутимыми оказались республики Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская, а наиболее уравновешенными — Хабаровский край, Новгородская и Ульяновская области.

По данным КРОС, средний индекс тревожностей по стране за год вырос на 7%, что указывает на общее усиление напряжённости в общественных настроениях.

