Вышка закрыта, рейсов нет: как аэропорт на границе с Россией оказался на паузе

Аэропорт Лаппеенранты, долгие годы ориентированный на пассажиропоток из России, фактически оказался на паузе и рискует надолго выпасть из авиационной карты Финляндии. Воздушная гавань на юге страны не принимает регулярные рейсы и продолжает простаивать на фоне резкого сокращения спроса, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аэропорта.

Аэропорт без диспетчеров и рейсов

По словам собеседника агентства, диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября прошлого года, не возобновит работу как минимум до конца суток 28 марта. На этот же период полностью приостановлено сопровождение полётов в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства. Это означает, что регулярное авиасообщение в Лаппеенранте отсутствует, а возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам.

Он уточнил, что такие ограничения делают невозможной плановую работу аэропорта.

Инфраструктура в режиме ожидания

Отсутствие рейсов уже сказалось на техническом обслуживании инфраструктуры. В аэропорту ранее поясняли, что регулярная очистка взлётно-посадочной полосы от снега не проводится, поскольку в ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового вылета. Работы возможны лишь в случае появления отдельных заявок на разовые полёты.

Такая экономия ресурсов подчёркивает глубину кризиса, в котором оказался аэропорт. Фактически инфраструктура поддерживается в минимально необходимом состоянии, без расчёта на активное возобновление авиасообщения в краткосрочной перспективе.

Редкие чартеры вместо расписания

Как отмечает собеседник ТАСС, ближайший плановый рейс из Лаппеенранты намечен только на 23 мая. Речь идёт о чартерном перелёте на греческий остров Родос, обратный рейс которого запланирован на 30 мая. Таким образом, в течение всего года аэропорт рассчитывает обслужить лишь два рейса.

Ситуация вокруг Лаппеенранты наглядно показывает, насколько сильно региональные аэропорты Финляндии зависели от российских туристов. Пока перспективы восстановления пассажиропотока остаются неопределёнными, воздушная гавань продолжает существовать в режиме ожидания.