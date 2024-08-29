Исследования в Арктике: Геологи начнут работы в Югре, в Березовском и Белоярском районах

Арктика до сих пор остается в значительной степени неизученной. Однако тяжелые климатические условия не должны препятствовать разработке ее ресурсов. Развитие новых арктических территорий в России, в частности в Березовском и Белоярском районах, стало темой обсуждения врио губернатора Югры Руслана Кухарука, который говорил о мерах поддержки для нефтегазового сектора с целью достижения национальных задач.
Кухарук отметил, что запас полезных ископаемых в этих регионах составляет около 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров извлекаемого газа, к тому же имеется свыше 270 миллиардов кубометров свободного газа.
Эти показaтели указывают на значительные возможности для геологоразведки в данных муниципалитетах. Для полного раскрытия природного, научного и промышленного потенциала, а также для увеличения инвестиционной привлекательности в Березовском и Белоярском районах предлагается внести поправки в закон "О недрах", заявил Руслан Кухарук.
Фото: commons.wikimedia.org/Anna Evseeva (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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