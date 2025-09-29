От Твери к истокам великих рек: маршрут через Торжок, Осташков и северные города

Поездка по Тверской области на автомобиле может стать настоящим открытием: древние города, монастыри, усадьбы, памятники природы и архитектуры здесь встречаются буквально на каждом шагу. Начинать путешествие удобнее всего из самой Твери, где можно остановиться на несколько дней и сделать город базовым пунктом для выездов в разные стороны.

Где остановиться в Твери

Выбор жилья в областном центре разнообразный: от простых хостелов до отелей с высоким уровнем сервиса.

• Хостел "Калинин" — от 800 ₽ за ночь на одного, рейтинг 9,3.

• "Премьер отель" (3 звезды) — от 4500 ₽ за двоих, рейтинг 9,6.

• Глэмпинг "4 стихии" — от 10 000 ₽ за двоих, рейтинг 9,3.

• "Гранд Отель Звезда" (4 звезды) — от 12 100 ₽ за двоих, рейтинг 9,8.

Сравнение вариантов размещения

Категория Цена за ночь Особенности Для кого подходит Хостел от 800 ₽ Бюджетно, минимализм Студенты, соло-путешественники 3* отель от 4500 ₽ Комфорт, центр города Пары, деловые поездки Глэмпинг от 10 000 ₽ Природа, романтика Любители эко-отдыха 4* отель от 12 100 ₽ Люкс, высокий сервис Семьи, туристы "без ограничений"

Западное направление: от Твери до Торжка

Первым ярким пунктом станет усадьба Знаменское-Раёк. Она появилась во второй половине XVIII века, когда генерал Фёдор Глебов построил её для жены Елизаветы.

"Для Вас, моя царица, и волшебства недостаточно!", — сказал сенатор Фёдор Глебов.

Автором архитектурного ансамбля стал Николай Львов. Господский дом с колоннадой поражает масштабами, а посещение усадьбы легко совместить с онлайн-покупкой билетов.

Город Торжок

От усадьбы рукой подать до Торжка. Стоит подняться на валы древней крепости, откуда открывается вид на город. Обязательно к посещению: Борисоглебский монастырь (основан в 1038 году) и Спасо-Преображенский собор XIX века.

Ночевать удобно в мини-гостинице "Атмосфера" (4 звезды, рейтинг 10, цена от 11 500 ₽ за двоих).

Окрестности Торжка

Василёво с Чёртовым мостом, музей деревянного зодчества, а также сёла Никольское и Арпачево — всё это наследие архитектора Львова. Южнее находится село Грузины с историей семьи Полторацких. Здесь когда-то располагалась усадьба с фабрикой, мельницами и кузницей.

Северное направление: Осташков и Селигер

Следующая точка маршрута — Осташков. Город удобно расположен на озере Селигер. Здесь можно осмотреть Троицкую церковь, Воскресенский собор и обязательно отправиться на катере в монастырь Нилова пустынь на острове Столобный.

Остановиться можно в WISH HOTEL Seliger (рейтинг 9,2, цена от 5200 ₽ за двоих).

Окрестности Осташкова

Волговерховье — исток великой реки Волги. Ольгин монастырь. Исток Западной Двины и Днепра в Оковском лесу. Ширков погост с деревянной церковью XVII века, прозванной "Тверскими Кижами".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ехать без брони отелей.

→ Последствие: рискуете остаться без ночлега в популярных местах.

→ Альтернатива: использовать сервисы бронирования (Booking, Ostrovok).

• Ошибка: игнорировать расписание катеров до Ниловой пустыни.

→ Последствие: можно потерять день ожидания.

→ Альтернатива: заранее уточнить расписание на сайте монастыря.

• Ошибка: ехать в Старицкие каменоломни без подготовки.

→ Последствие: высокий риск травм.

→ Альтернатива: посещение с экскурсоводом.

А что если…

А что если включить в маршрут Ржев? Здесь находится мемориал Советскому Солдату — один из крупнейших военных памятников России. А в Старице можно заглянуть в Свято-Успенский монастырь и каменоломни, протянувшиеся на десятки километров.

Плюсы и минусы автомобильного маршрута

Плюсы Минусы Свобода выбора маршрута Длинные перегонки между городами Возможность заехать в малые деревни Качество дорог не всегда высокое Экономия на билетах Усталость водителя Удобно для семьи и компании Нужна продуманная логистика

Поехали в Тверскую область на машине с базой в Твери: на запад — усадьба Знаменское-Раёк, древний Торжок с шедеврами Львова и окрестностями Василёво, затем Осташков на Селигере с Ниловой Пустынью, исток Волги, "Тверские Кижи" на Ширковом погосте и обратный путь через Ржев и камерную, "любимую" Старицу. На север — "город русского сердца" Кашин с монастырями и целебным источником, затопленный Калязин с "плавающей" колокольней и литературный Бежецк. Маршрут сочетает палладианские усадьбы, деревянное зодчество, волжские панорамы и сильную военную память — идеальный уикенд-роуд-трип, где каждая остановка тянет на отдельное путешествие.