От Твери к истокам великих рек: маршрут через Торжок, Осташков и северные города
Поездка по Тверской области на автомобиле может стать настоящим открытием: древние города, монастыри, усадьбы, памятники природы и архитектуры здесь встречаются буквально на каждом шагу. Начинать путешествие удобнее всего из самой Твери, где можно остановиться на несколько дней и сделать город базовым пунктом для выездов в разные стороны.
Где остановиться в Твери
Выбор жилья в областном центре разнообразный: от простых хостелов до отелей с высоким уровнем сервиса.
• Хостел "Калинин" — от 800 ₽ за ночь на одного, рейтинг 9,3.
• "Премьер отель" (3 звезды) — от 4500 ₽ за двоих, рейтинг 9,6.
• Глэмпинг "4 стихии" — от 10 000 ₽ за двоих, рейтинг 9,3.
• "Гранд Отель Звезда" (4 звезды) — от 12 100 ₽ за двоих, рейтинг 9,8.
Сравнение вариантов размещения
|Категория
|Цена за ночь
|Особенности
|Для кого подходит
|Хостел
|от 800 ₽
|Бюджетно, минимализм
|Студенты, соло-путешественники
|3* отель
|от 4500 ₽
|Комфорт, центр города
|Пары, деловые поездки
|Глэмпинг
|от 10 000 ₽
|Природа, романтика
|Любители эко-отдыха
|4* отель
|от 12 100 ₽
|Люкс, высокий сервис
|Семьи, туристы "без ограничений"
Западное направление: от Твери до Торжка
Первым ярким пунктом станет усадьба Знаменское-Раёк. Она появилась во второй половине XVIII века, когда генерал Фёдор Глебов построил её для жены Елизаветы.
"Для Вас, моя царица, и волшебства недостаточно!", — сказал сенатор Фёдор Глебов.
Автором архитектурного ансамбля стал Николай Львов. Господский дом с колоннадой поражает масштабами, а посещение усадьбы легко совместить с онлайн-покупкой билетов.
Город Торжок
От усадьбы рукой подать до Торжка. Стоит подняться на валы древней крепости, откуда открывается вид на город. Обязательно к посещению: Борисоглебский монастырь (основан в 1038 году) и Спасо-Преображенский собор XIX века.
Ночевать удобно в мини-гостинице "Атмосфера" (4 звезды, рейтинг 10, цена от 11 500 ₽ за двоих).
Окрестности Торжка
Василёво с Чёртовым мостом, музей деревянного зодчества, а также сёла Никольское и Арпачево — всё это наследие архитектора Львова. Южнее находится село Грузины с историей семьи Полторацких. Здесь когда-то располагалась усадьба с фабрикой, мельницами и кузницей.
Северное направление: Осташков и Селигер
Следующая точка маршрута — Осташков. Город удобно расположен на озере Селигер. Здесь можно осмотреть Троицкую церковь, Воскресенский собор и обязательно отправиться на катере в монастырь Нилова пустынь на острове Столобный.
Остановиться можно в WISH HOTEL Seliger (рейтинг 9,2, цена от 5200 ₽ за двоих).
Окрестности Осташкова
-
Волговерховье — исток великой реки Волги.
-
Ольгин монастырь.
-
Исток Западной Двины и Днепра в Оковском лесу.
-
Ширков погост с деревянной церковью XVII века, прозванной "Тверскими Кижами".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ехать без брони отелей.
→ Последствие: рискуете остаться без ночлега в популярных местах.
→ Альтернатива: использовать сервисы бронирования (Booking, Ostrovok).
• Ошибка: игнорировать расписание катеров до Ниловой пустыни.
→ Последствие: можно потерять день ожидания.
→ Альтернатива: заранее уточнить расписание на сайте монастыря.
• Ошибка: ехать в Старицкие каменоломни без подготовки.
→ Последствие: высокий риск травм.
→ Альтернатива: посещение с экскурсоводом.
А что если…
А что если включить в маршрут Ржев? Здесь находится мемориал Советскому Солдату — один из крупнейших военных памятников России. А в Старице можно заглянуть в Свято-Успенский монастырь и каменоломни, протянувшиеся на десятки километров.
Плюсы и минусы автомобильного маршрута
|Плюсы
|Минусы
|Свобода выбора маршрута
|Длинные перегонки между городами
|Возможность заехать в малые деревни
|Качество дорог не всегда высокое
|Экономия на билетах
|Усталость водителя
|Удобно для семьи и компании
|Нужна продуманная логистика
Поехали в Тверскую область на машине с базой в Твери: на запад — усадьба Знаменское-Раёк, древний Торжок с шедеврами Львова и окрестностями Василёво, затем Осташков на Селигере с Ниловой Пустынью, исток Волги, "Тверские Кижи" на Ширковом погосте и обратный путь через Ржев и камерную, "любимую" Старицу. На север — "город русского сердца" Кашин с монастырями и целебным источником, затопленный Калязин с "плавающей" колокольней и литературный Бежецк. Маршрут сочетает палладианские усадьбы, деревянное зодчество, волжские панорамы и сильную военную память — идеальный уикенд-роуд-трип, где каждая остановка тянет на отдельное путешествие.
