Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Борисоглебский собор
Борисоглебский собор
© commons.wikimedia.org by Alexander Novikov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:55

От Твери к истокам великих рек: маршрут через Торжок, Осташков и северные города

Автомаршрут по Тверской области: куда ехать от Твери на запад и север

Поездка по Тверской области на автомобиле может стать настоящим открытием: древние города, монастыри, усадьбы, памятники природы и архитектуры здесь встречаются буквально на каждом шагу. Начинать путешествие удобнее всего из самой Твери, где можно остановиться на несколько дней и сделать город базовым пунктом для выездов в разные стороны.

Где остановиться в Твери

Выбор жилья в областном центре разнообразный: от простых хостелов до отелей с высоким уровнем сервиса.

• Хостел "Калинин" — от 800 ₽ за ночь на одного, рейтинг 9,3.
• "Премьер отель" (3 звезды) — от 4500 ₽ за двоих, рейтинг 9,6.
• Глэмпинг "4 стихии" — от 10 000 ₽ за двоих, рейтинг 9,3.
• "Гранд Отель Звезда" (4 звезды) — от 12 100 ₽ за двоих, рейтинг 9,8.

Сравнение вариантов размещения

Категория Цена за ночь Особенности Для кого подходит
Хостел от 800 ₽ Бюджетно, минимализм Студенты, соло-путешественники
3* отель от 4500 ₽ Комфорт, центр города Пары, деловые поездки
Глэмпинг от 10 000 ₽ Природа, романтика Любители эко-отдыха
4* отель от 12 100 ₽ Люкс, высокий сервис Семьи, туристы "без ограничений"

Западное направление: от Твери до Торжка

Первым ярким пунктом станет усадьба Знаменское-Раёк. Она появилась во второй половине XVIII века, когда генерал Фёдор Глебов построил её для жены Елизаветы.

"Для Вас, моя царица, и волшебства недостаточно!", — сказал сенатор Фёдор Глебов.

Автором архитектурного ансамбля стал Николай Львов. Господский дом с колоннадой поражает масштабами, а посещение усадьбы легко совместить с онлайн-покупкой билетов.

Город Торжок

От усадьбы рукой подать до Торжка. Стоит подняться на валы древней крепости, откуда открывается вид на город. Обязательно к посещению: Борисоглебский монастырь (основан в 1038 году) и Спасо-Преображенский собор XIX века.

Ночевать удобно в мини-гостинице "Атмосфера" (4 звезды, рейтинг 10, цена от 11 500 ₽ за двоих).

Окрестности Торжка

Василёво с Чёртовым мостом, музей деревянного зодчества, а также сёла Никольское и Арпачево — всё это наследие архитектора Львова. Южнее находится село Грузины с историей семьи Полторацких. Здесь когда-то располагалась усадьба с фабрикой, мельницами и кузницей.

Северное направление: Осташков и Селигер

Следующая точка маршрута — Осташков. Город удобно расположен на озере Селигер. Здесь можно осмотреть Троицкую церковь, Воскресенский собор и обязательно отправиться на катере в монастырь Нилова пустынь на острове Столобный.

Остановиться можно в WISH HOTEL Seliger (рейтинг 9,2, цена от 5200 ₽ за двоих).

Окрестности Осташкова

  1. Волговерховье — исток великой реки Волги.

  2. Ольгин монастырь.

  3. Исток Западной Двины и Днепра в Оковском лесу.

  4. Ширков погост с деревянной церковью XVII века, прозванной "Тверскими Кижами".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ехать без брони отелей.
→ Последствие: рискуете остаться без ночлега в популярных местах.
→ Альтернатива: использовать сервисы бронирования (Booking, Ostrovok).

• Ошибка: игнорировать расписание катеров до Ниловой пустыни.
→ Последствие: можно потерять день ожидания.
→ Альтернатива: заранее уточнить расписание на сайте монастыря.

• Ошибка: ехать в Старицкие каменоломни без подготовки.
→ Последствие: высокий риск травм.
→ Альтернатива: посещение с экскурсоводом.

А что если…

А что если включить в маршрут Ржев? Здесь находится мемориал Советскому Солдату — один из крупнейших военных памятников России. А в Старице можно заглянуть в Свято-Успенский монастырь и каменоломни, протянувшиеся на десятки километров.

Плюсы и минусы автомобильного маршрута

Плюсы Минусы
Свобода выбора маршрута Длинные перегонки между городами
Возможность заехать в малые деревни Качество дорог не всегда высокое
Экономия на билетах Усталость водителя
Удобно для семьи и компании Нужна продуманная логистика

Поехали в Тверскую область на машине с базой в Твери: на запад — усадьба Знаменское-Раёк, древний Торжок с шедеврами Львова и окрестностями Василёво, затем Осташков на Селигере с Ниловой Пустынью, исток Волги, "Тверские Кижи" на Ширковом погосте и обратный путь через Ржев и камерную, "любимую" Старицу. На север — "город русского сердца" Кашин с монастырями и целебным источником, затопленный Калязин с "плавающей" колокольней и литературный Бежецк. Маршрут сочетает палладианские усадьбы, деревянное зодчество, волжские панорамы и сильную военную память — идеальный уикенд-роуд-трип, где каждая остановка тянет на отдельное путешествие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Casa Kahlo выставлены письма Фриды Кало, долгое время хранившиеся в архиве вчера в 18:36

Улыбка Фриды жила в письмах, а не на портретах: новый музей помогает понять художницу глубже

Музей Casa Kahlo в Мексике открывает тайные письма и личные вещи Фриды Кало, предлагая уникальный взгляд на художницу и ее страсть к жизни.

Читать полностью » В Марса-Аламе лучшие места для дайвинга — Эльфинстоун и Абу Даббаб вчера в 17:25

Туристы открывают другой Египет: где искать настоящие секреты фараонов

Откройте для себя 8 уникальных мест в Египте, где древность встречается с современностью: от пирамид в Каире до затерянных оазисов в пустыне.

Читать полностью » Туристический гид по Иордании: Петра, Вади-Рам и Мертвое море вчера в 16:17

Иордания ломает стереотипы: не только пустыня, но и подводные сокровища

Иордания манит своими многогранными пейзажами и культурными сокровищами. Узнайте, какие 7 мест оставят вас в восторге во время путешествия.

Читать полностью » Жара и толпы делают Санторини менее комфортным для путешествий вчера в 15:12

Греческие острова трещат по швам: что оставят после себя толпы отдыхающих

Погружение в тайны греческих островов: советы по ответственному путешествию, чтобы сохранить природу и насладиться красотой без ущерба.

Читать полностью » Руины Термессоса сохранили гимназию, булейтерион и цистерны вчера в 14:04

Город, который победил Александра Македонского: место, о котором молчат путеводители

Термессос — это не просто руины, это уединенное место с древней историей. Узнайте, почему стоит посетить этот затерянный город всего в часе от Анталии.

Читать полностью » Эксперт Шаров: парк Зарядье включают в маршрут одного дня по Москве вчера в 13:57

Один день в столице — инструкция без потерь и усталости

Узнайте, как идеально провести один день в Москве: от Кремля до Аптекарского огорода. Полезные советы и маршрут для незабываемых впечатлений.

Читать полностью » Вековые стены, кареты и кинодекорации: маршрут по Суздалю вчера в 12:47

Суздаль: лучшие отели, музеи и исторические места для туристов

Суздаль — город-открытка в двух часах от Москвы: кремль, монастыри, мастерские, кино-локации и термы. Вот как составить маршрут без суеты и лишних переездов.

Читать полностью » Древние города в скалах: Иордания, Турция, Шри-Ланка, Корея и Осетия вчера в 11:45

Азия и Кавказ против Перу: какие двойники Мачу-Пикчу обгоняют легенду по эмоциям

Петра, Сигирия, Термессос и другие города на скалах: какие места в мире сравнивают с Мачу-Пикчу и чем они удивляют путешественников?

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с грибами, луком и яйцами обладает ярким вкусом и прекрасно сочетается с мясными блюдами
Еда

Курник с курицей и грибами из блинов сохраняет сочность при правильном приготовлении
Технологии

В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси
Наука

Профессор Беатрис Маримон: деревья нетронутых лесов Амазонки стали крупнее
Спорт и фитнес

Фитнес-инструктор: чрезмерный вес на штанге повышает риск травм
Культура и шоу-бизнес

Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома
Дом

Большинство россиян считают лучшим временем для покупки жилья период до 35 лет
Садоводство

Фиттония с розовыми прожилками подходит для начинающих и становится декоративным акцентом в комнате
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet