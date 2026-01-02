Регион предсказывает увеличение зарплат на 101%: как вырастет доход в ближайшие годы

Власти региона Мурманской области прогнозируют, что в ближайшие годы среднемесячная заработная плата вырастет до 134,3 тыс. рублей, что в реальном выражении означает повышение доходов до 101,4%. Об этом сообщает АБН24.

Рост заработных плат в регионе

Прогнозируемое повышение среднемесячной зарплаты обещает значительное улучшение уровня жизни. Такой рост, как ожидается, окажет позитивное влияние на экономику региона и обеспечит дополнительные стимулы для трудовой активности.

"Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы до 134,3 тыс. рублей, что в реальном выражении подразумевает повышение доходов до 101,4%", — говорится в сообщении АБН24.

Высокие доходы в определённых отраслях

Традиционно самые высокие заработные платы в регионе наблюдаются среди работников Мурманской области, занятых в таких отраслях, как сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, а также в строительстве, финансовом и страховом секторе.

Эти отрасли не только обеспечивают стабильный рост доходов работников, но и играют ключевую роль в экономическом развитии региона, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.