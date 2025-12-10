Регион готовит самый масштабный переход в транспорте: вся система оплаты уходит в электронную тень

Свердловская область готовится к переходу на полностью электронную систему учёта и оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведения утвердили депутаты регионального парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления информационной политики законодательного собрания.

Что изменится с 2026 года

Переход на автоматизированную систему начнётся 1 сентября 2026 года. Решение принято на 50-м заседании областного заксобрания под председательством спикера Людмилы Бабушкиной. Законопроект корректирует действующие нормы в соответствии с федеральным законодательством и предусматривает существенное обновление механизмов разрешительной деятельности в транспортной сфере.

Изменения ориентированы на оптимизацию действующих процедур. Теперь реестры маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа будут вестись в электронной форме, так же как и маршрутные карты по нерегулируемым тарифам. Ожидается, что такой подход снизит административную нагрузку и позволит отказаться от части бумажного документооборота, который долгие годы сопровождал деятельность перевозчиков.

"Депутаты приняли закон… Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 304-ФЗ с 1 сентября 2026 года вносятся изменения в процедуры… направленные на их оптимизацию и автоматизацию", — говорится в сообщении управления информационной политики.

Корректировка полномочий и отказ от бумажных процедур

Одним из ключевых элементов законопроекта стало изменение полномочий региональных органов власти. Из компетенции правительства и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области исключаются решения о создании автоматизированной системы учета и оплаты проезда за счёт областного бюджета, а также полномочия по установлению порядка выдачи дубликатов свидетельств и маршрутных карт для межмуниципальных перевозок.

Аналогичные положения исключаются и на уровне муниципалитетов. Причина в том, что переход на электронные документы делает бумажные носители фактически устаревшими. Дублирование таких документов утрачивает смысл, поскольку все сведения будут храниться в цифровых реестрах, доступ к которым обеспечат уполномоченные органы.

В управлении объяснили, что изменения необходимы для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Электронная форма подтверждения права на осуществление перевозок и обновлённые реестры создают основу для более прозрачного и современного регулирования работы транспорта.

"Законопроект подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным… Изменения обусловлены переходом на электронную форму подтверждения права осуществления перевозок…", — пояснили в управлении информационной политики.

Цифровизация транспортной системы региона

Переход на автоматизированную систему должен повысить качество транспортного обслуживания, упростить взаимодействие перевозчиков с региональными структурами и сократить время, необходимое для оформления разрешительной документации. Для пассажиров нововведения означают более понятную и технологичную систему оплаты, интегрированную с цифровыми сервисами.

Региональные власти рассчитывают, что новый порядок работы будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры и формированию единых стандартов обслуживания как внутри области, так и на межмуниципальных маршрутах.