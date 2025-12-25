Регенеративные патроны на свободной продаже: как обычный товар стал угрозой для детей

Свободная продажа регенеративных патронов (РП-4) к противогазам, содержащих взрывоопасные вещества, представляет угрозу безопасности детей. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). Она направила обращения на имя главы МВД России Владимира Колокольцева и руководителя Роскомнадзора Андрея Липового, сообщается в документах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Инцидент в Химках

20 декабря в Химках 12-летний мальчик погиб, а еще два человека пострадали в результате взрыва, предположительно вызванного неосторожным обращением с РП-4. Буцкая отметила, что в состав этих патронов входят такие вещества, как серная кислота и пероксиды натрия и калия, которые при нарушении целостности устройства могут привести к взрыву.

Несмотря на потенциальную опасность, РП-4 свободно продаются в России по цене от 400 рублей, при этом не сопровождаются предупреждениями о возможной угрозе для здоровья и жизни.

"Прошу Вас проверить указанную информацию и в случае ее подтверждения дать правовую оценку свободной продажи данных устройств", — говорится в письме, адресованном МВД.

Меры по контролю в интернет-пространстве

В письме на имя главы Роскомнадзора Татьяна Буцкая также просит провести мониторинг интернет-пространства, включая социальные сети и мессенджеры, с целью выявления и блокировки ресурсов, групп и каналов, рекламирующих или распространяющих опасное использование регенеративных патронов.

Депутат также призывает принять меры для ограничения доступа к таким сайтам в пределах компетенции Роскомнадзора.

Эти обращения стали ответом на инцидент в Химках и направлены на предотвращение дальнейших трагедий, связанных с несанкционированным оборотом опасных товаров.