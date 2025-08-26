Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молодая девушка с красивой улыбкой
Молодая девушка с красивой улыбкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:09

Зубы растут заново: японские врачи запускают то, о чём мечтали поколения

В Японии начали испытания препарата, стимулирующего рост новых зубов

На протяжении десятилетий стоматологи и биологи искали способ вернуть людям утраченные зубы без протезов и имплантатов. Сегодня благодаря достижениям в генетике и регенеративной медицине эта идея впервые становится реальностью: в Японии стартовали клинические испытания препарата, способного запускать естественный рост зубов.

Проблема врожденного отсутствия зубов

Одним из главных стимулов для исследователей стала агенезия — патология, при которой зубы у человека не развиваются вовсе или формируются не полностью. Иногда отсутствует лишь несколько единиц, но в тяжелых случаях у ребенка может не быть шести и более постоянных зубов (олигодонтия) или всех сразу (анодонтия).

По данным ученых, около 1% населения планеты сталкивается с такими проблемами. Это не только эстетический дефект: отсутствие зубов осложняет речь, жевание и глотание, тормозит развитие в раннем возрасте. Причины в основном кроются в генетике. Так, мутации в гене MSX1 и сбои в работе костных морфогенетических белков (BMP), регулирующих рост зубов и костей, могут блокировать формирование зачатков зубов. Дополнительное влияние оказывают стресс, питание и токсическая среда.

"Тормоз" роста зубов

Особую роль в открытии сыграл японский исследователь Катсу Такахаси, руководитель отделения стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Китано (Осака). Он увлекся идеей вырастить новые зубы еще в студенческие годы, а затем занялся молекулярной биологией.

Во время исследований ученый обнаружил, что белок USAG-1 блокирует работу BMP, словно "тормозя" рост зубов. В 2018 году его команда создала антитело, которое нейтрализует этот белок. Эксперименты на мышах показали: у животных, рожденных без зубов, начали формироваться новые.

Через несколько лет аналогичные результаты подтвердились на хорьках — у них появлялись дополнительные зубы, похожие по форме на естественные. Это позволило предположить, что у человека существует "третий запасной набор" зубных зачатков, который в норме не используется. Подтверждением служит гипердонтия: примерно у одного из ста людей вырастают лишние зубы, и в трети случаев они происходят именно из этого резервного источника.

От лаборатории — к пациентам

На базе этих исследований разработан препарат TR035. Первые клинические испытания начнутся со взрослых добровольцев, у которых отсутствует хотя бы один коренной зуб. На начальном этапе ученые хотят проверить безопасность лекарства. В случае успеха следующим шагом станет лечение детей от 2 до 6 лет с анодонтией.

Такахаси сообщил, что в будущем терапия может стать альтернативой зубным протезам и имплантатам, превратившись в "третий выбор" для восстановления зубов.

Значение для медицины

Если препарат подтвердит эффективность, это станет первым в мире лекарством, способным вырастить новые зубы у человека. Но, по словам специалистов, трудности остаются: человеческие зубы гораздо сложнее, чем у животных, и необходимо доказать их прочность и долговечность на протяжении всей жизни. Кроме того, при лечении детей потребуется особо строгий контроль.

Однако ученые уверены, что подход открывает широкие перспективы не только для стоматологии. Молекулярные сигналы, отвечающие за развитие зубов, связаны и с ростом костей и кожи. Значит, в будущем их можно будет использовать для заживления ран и восстановления тканей.

Перспектива на десятилетие

Если испытания TR035 завершатся удачно и препарат появится в клиниках к концу 2020-х годов, это станет настоящей революцией. Для детей без зубов лечение откроет возможность нормально развиваться, а взрослые, потерявшие зубы из-за кариеса, травм или болезней, смогут восстановить их без протезирования.

Эксперты отмечают: речь идет не просто о новом лекарстве, а о возможном переломе в развитии регенеративной медицины в целом.

