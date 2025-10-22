Государство вернёт часть потраченных на жильё денег: главное знать, куда нажать

Покупка квартиры — одно из самых затратных событий в жизни. Но далеко не все знают, что часть потраченных средств можно вернуть, оформив налоговый вычет. И теперь сделать это стало значительно проще: большинство этапов доступны прямо на портале "Госуслуги".

О том, как работает эта функция и кому положен вычет, рассказал сенатор Артем Шейкин.

Цифровая альтернатива бумажной бюрократии

Раньше получение налогового вычета ассоциировалось с бесконечными справками, очередями в налоговой и ожиданием ответа неделями. Теперь этот процесс перевели в онлайн-формат: с помощью сервиса "Госуслуги" можно выбрать тип вычета, загрузить документы и отслеживать статус заявки, не выходя из дома.

"Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица", — пояснил сенатор Артем Шейкин.

Вычет можно оформить не только при покупке квартиры, но и в других ситуациях — например, оплате обучения, медицинских услуг или инвестиций. Максимальная сумма возврата ограничена законом и не превышает 15% от потраченных средств.

Кто имеет право на налоговый вычет

Подать заявку могут все налоговые резиденты России - граждане РФ и иностранцы, которые проживают в стране не менее 183 дней в году и платят здесь НДФЛ. Главное условие — наличие официального дохода, с которого удерживается налог.

То есть, если человек работает официально, получает зарплату и платит 13% подоходного налога, он может вернуть часть этих денег, подав заявление через "Госуслуги". Для этого нужно подтвердить расходы документами — договором купли-продажи, выпиской из ЕГРН, чеками или платёжными поручениями.

Виды налоговых вычетов: на что ещё можно вернуть деньги

Сегодня в России действует шесть основных категорий вычетов, и каждый из них доступен для оформления онлайн.

Стандартные - предоставляются родителям, опекунам и опекунским семьям, а также людям с инвалидностью. Социальные - включают оплату обучения, лечения, пенсионных взносов, благотворительность. Имущественные - возвращают часть средств при покупке или продаже недвижимости. Профессиональные - для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые ведут деятельность и уплачивают налоги. Инвестиционные - для владельцев брокерских счетов или участников ИИС. Перенос убытков - позволяет зачесть потери прошлых лет в будущих налоговых периодах.

"Сервис на "Госуслугах" подскажет конкретный список документов по выбранному виду вычета. Итоговая сумма ограничена установленными законом лимитами и фактически уплаченным НДФЛ за тот год, за который оформляется вычет", — отметил сенатор Артем Шейкин.

Советы шаг за шагом: как вернуть деньги за покупку квартиры

Авторизуйтесь на "Госуслугах". Убедитесь, что у вас подтверждённая учётная запись. Выберите тип вычета. В разделе "Налоги и финансы" доступны все категории — от имущественного до социального. Подготовьте документы. Понадобятся паспорт, ИНН, договор купли-продажи, платёжные квитанции и выписка из ЕГРН. Заполните заявление. Сервис автоматически проверит данные и рассчитает возможную сумму возврата. Отправьте заявку. После проверки налоговая перечислит средства на ваш банковский счёт. Срок рассмотрения — от 30 до 90 дней.

Таблица: лимиты по основным видам вычетов

Вид вычета Максимальная сумма расходов Возможный возврат Имущественный (покупка жилья) до 2 млн ₽ до 260 000 ₽ Проценты по ипотеке до 3 млн ₽ до 390 000 ₽ Обучение до 120 000 ₽ до 15 600 ₽ Лечение до 120 000 ₽ до 15 600 ₽ Добровольное страхование жизни до 120 000 ₽ до 15 600 ₽

А что если квартира куплена в ипотеку?

Хорошая новость — вернуть можно не только часть стоимости самой квартиры, но и часть уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Для этого в заявлении на "Госуслугах" нужно отметить соответствующий пункт и приложить справку из банка.

Максимальная сумма процентов, с которых можно вернуть налог, составляет 3 миллиона рублей, то есть возврат может достигать 390 тысяч рублей. Однако важно помнить: если квартира куплена по льготной ипотеке, сумма возврата может быть меньше из-за особенностей расчёта налоговой базы.