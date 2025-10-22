Государство вернёт часть потраченных на жильё денег: главное знать, куда нажать
Покупка квартиры — одно из самых затратных событий в жизни. Но далеко не все знают, что часть потраченных средств можно вернуть, оформив налоговый вычет. И теперь сделать это стало значительно проще: большинство этапов доступны прямо на портале "Госуслуги".
О том, как работает эта функция и кому положен вычет, рассказал сенатор Артем Шейкин.
Цифровая альтернатива бумажной бюрократии
Раньше получение налогового вычета ассоциировалось с бесконечными справками, очередями в налоговой и ожиданием ответа неделями. Теперь этот процесс перевели в онлайн-формат: с помощью сервиса "Госуслуги" можно выбрать тип вычета, загрузить документы и отслеживать статус заявки, не выходя из дома.
"Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица", — пояснил сенатор Артем Шейкин.
Вычет можно оформить не только при покупке квартиры, но и в других ситуациях — например, оплате обучения, медицинских услуг или инвестиций. Максимальная сумма возврата ограничена законом и не превышает 15% от потраченных средств.
Кто имеет право на налоговый вычет
Подать заявку могут все налоговые резиденты России - граждане РФ и иностранцы, которые проживают в стране не менее 183 дней в году и платят здесь НДФЛ. Главное условие — наличие официального дохода, с которого удерживается налог.
То есть, если человек работает официально, получает зарплату и платит 13% подоходного налога, он может вернуть часть этих денег, подав заявление через "Госуслуги". Для этого нужно подтвердить расходы документами — договором купли-продажи, выпиской из ЕГРН, чеками или платёжными поручениями.
Виды налоговых вычетов: на что ещё можно вернуть деньги
Сегодня в России действует шесть основных категорий вычетов, и каждый из них доступен для оформления онлайн.
- Стандартные - предоставляются родителям, опекунам и опекунским семьям, а также людям с инвалидностью.
- Социальные - включают оплату обучения, лечения, пенсионных взносов, благотворительность.
- Имущественные - возвращают часть средств при покупке или продаже недвижимости.
- Профессиональные - для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые ведут деятельность и уплачивают налоги.
- Инвестиционные - для владельцев брокерских счетов или участников ИИС.
- Перенос убытков - позволяет зачесть потери прошлых лет в будущих налоговых периодах.
"Сервис на "Госуслугах" подскажет конкретный список документов по выбранному виду вычета. Итоговая сумма ограничена установленными законом лимитами и фактически уплаченным НДФЛ за тот год, за который оформляется вычет", — отметил сенатор Артем Шейкин.
Советы шаг за шагом: как вернуть деньги за покупку квартиры
- Авторизуйтесь на "Госуслугах". Убедитесь, что у вас подтверждённая учётная запись.
- Выберите тип вычета. В разделе "Налоги и финансы" доступны все категории — от имущественного до социального.
- Подготовьте документы. Понадобятся паспорт, ИНН, договор купли-продажи, платёжные квитанции и выписка из ЕГРН.
- Заполните заявление. Сервис автоматически проверит данные и рассчитает возможную сумму возврата.
- Отправьте заявку. После проверки налоговая перечислит средства на ваш банковский счёт. Срок рассмотрения — от 30 до 90 дней.
Таблица: лимиты по основным видам вычетов
|Вид вычета
|Максимальная сумма расходов
|Возможный возврат
|Имущественный (покупка жилья)
|до 2 млн ₽
|до 260 000 ₽
|Проценты по ипотеке
|до 3 млн ₽
|до 390 000 ₽
|Обучение
|до 120 000 ₽
|до 15 600 ₽
|Лечение
|до 120 000 ₽
|до 15 600 ₽
|Добровольное страхование жизни
|до 120 000 ₽
|до 15 600 ₽
А что если квартира куплена в ипотеку?
Хорошая новость — вернуть можно не только часть стоимости самой квартиры, но и часть уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Для этого в заявлении на "Госуслугах" нужно отметить соответствующий пункт и приложить справку из банка.
Максимальная сумма процентов, с которых можно вернуть налог, составляет 3 миллиона рублей, то есть возврат может достигать 390 тысяч рублей. Однако важно помнить: если квартира куплена по льготной ипотеке, сумма возврата может быть меньше из-за особенностей расчёта налоговой базы.
