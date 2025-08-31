Холодильник стал слишком шумным: как понять, что пора вызывать мастера

Когда в тишине ночи на кухне вдруг раздается громкий треск, многие сразу начинают думать, что с холодильником что-то не так. На самом деле подобные звуки чаще всего являются естественным результатом работы техники и вовсе не означают поломку. Однако есть ситуации, когда шумы могут говорить о проблемах, и их важно научиться отличать.

Почему холодильник трещит ночью

Основная причина появления характерных щелчков и стуков кроется в изменении температуры внутри агрегата. При охлаждении и нагревании детали слегка расширяются или сужаются, из-за чего и возникает характерный треск. Особенно это заметно в моменты, когда запускается или останавливается компрессор, а также во время циклов заморозки и оттаивания.

В старых моделях холодильников нередко можно услышать, как кусочки льда отделяются от стенок морозильной камеры. Современные устройства, оснащённые системой No Frost, льда не накапливают, но всё равно могут "щёлкать" — причина в том же: естественная работа материалов и циркуляция хладагента по трубкам.

Днём такие звуки легко остаются незамеченными, ведь их перекрывают бытовые шумы. А ночью, когда всё вокруг тихо, они воспринимаются гораздо громче и могут даже испугать.

Когда стоит насторожиться

Хотя большинство шумов безопасно, есть ситуации, требующие внимания. Например:

слишком громкие и продолжительные гудки компрессора;

сильные вибрации корпуса;

навязчивые шипящие или свистящие звуки;

посторонние запахи или перегрев задней стенки.

Если вместе с шумом вы заметили ухудшение охлаждения, появление неприятного запаха, воду под холодильником или постоянную работу мотора без пауз, это уже повод вызвать мастера. Такие признаки могут указывать на неисправность вентилятора, износ компрессора или утечку хладагента.

Как уменьшить лишние звуки

Некоторые хлопки и треск можно смягчить самостоятельно:

Проверьте, стоит ли холодильник ровно. Неровное положение усиливает вибрации и шум. Убедитесь, что внутри правильно установлены полки и ящики — неплотно закреплённые детали дребезжат. Не ставьте технику вплотную к стене или мебели: нужен зазор для циркуляции воздуха. Регулярно очищайте конденсатор и вентилятор от пыли. Загрязнения повышают нагрузку и вызывают дополнительные звуки.

Щелчки и треск холодильника — почти всегда часть нормальной работы, особенно ночью. Но если звуки становятся чрезмерно громкими и сопровождаются другими тревожными признаками, лучше не откладывать и обратиться в сервис. Забота о чистоте, правильной установке и регулярное обслуживание помогут продлить срок службы техники и снизить вероятность неожиданных поломок.