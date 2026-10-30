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Врач в голубой форме проводит осмотр пациентке в светлом медицинском кабинете
Врач в голубой форме проводит осмотр пациентке в светлом медицинском кабинете
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:10

Медицинские вузы выпускают врачей, которым нужны наставники: возник неудобный вопрос

Система медицинского образования в России требует радикального пересмотра, так как современные выпускники вузов не обладают достаточными практическими навыками для немедленного начала работы, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущие реформы Минздрава вызывают скепсис у профессионального сообщества из-за разрыва между теорией и реальной клинической практикой.

Ранее сообщалось, что с первого марта молодые специалисты будут обязаны трудиться под кураторством опытных коллег на протяжении срока от полутора до трех лет. Однако федеральное финансирование на эти цели не предусмотрено: ведомство предложило мотивировать наставников нематериальными методами, такими как почетные грамоты и упоминания в социальных сетях, переложив поиск средств на сами медицинские учреждения.

Болибок отметил, что существующая модель, при которой дипломированный врач нуждается в многолетней дополнительной подготовке, ставит под вопрос эффективность высшей школы. По его словам, массовый характер профессий врача и учителя в России приводит к значительному разбросу в качестве подготовки кадров.

Специалист выразил мнение, что если выпускник не готов сесть на прием сразу после получения диплома, то необходимо либо увеличивать срок обучения в вузах до восьми лет, либо возвращаться к советскому опыту подготовки.

"Раньше в институтах готовили на тот уровень, который требовался сразу. Люди заканчивали вуз, уезжали в участковую больницу и приступали к работе. Интернатура, появившаяся в семидесятые, длилась год и проходила при крупных учреждениях, где молодые врачи на практике видели устройство здравоохранения. Сейчас же выпускник, даже окончив ординатуру, выходит на работу и его снова приходится обучать", — рассказал Болибок.

Проблема наставничества, по мнению иммунолога, актуальна для всех медицинских специальностей без исключения. Независимо от того, идет ли речь о терапевте, хирурге или реаниматологе, нынешние образовательные стандарты оставляют врачей "недоученными". Стоит отметить, что любые изменения в графике работы медиков, включая сокращение сроков нетрудоспособности, требуют от персонала высокой концентрации, которую сложно обеспечить при необходимости постоянного обучения новичков.

Эксперт также обратил внимание на то, что дополнительная педагогическая нагрузка на практикующих врачей неизбежно ведет к их переутомлению. В клиниках при институтах норматив нагрузки на врача ниже именно для того, чтобы оставалось время на обучение студентов, однако в обычных больницах медикам приходится выполнять двойную работу — за себя и за молодого специалиста. Ситуация осложняется и тем, что в частном секторе правила оказания услуг по страховке часто меняются, что также влияет на распределение квалифицированных кадров.

"Любое направление, куда бы ни пошел молодой врач, страдает от того, что его выпускают в состоянии неготовности. У него нет необходимых навыков для старта. Если мы вешаем обучение на практического врача в больнице, что он будет делать? Он будет работать за двоих", — подчеркнул эксперт.

По мнению доктора, реформа в ее текущем виде лишь обостряет конфликты внутри врачебного сообщества. Вместо того чтобы возлагать функции педагогов на перегруженных медиков, государству следует оптимизировать работу вузов и усиливать их клиническую базу.

Вопросы качества диагностики также остаются открытыми: нередко избыточные обследования становятся следствием неуверенности начинающих специалистов.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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