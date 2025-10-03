Мяч ещё катится, а зарплаты судей уже растут: в РФС готовят финансовый переворот

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сербский специалист Милорад Мажич, сообщил о планируемом повышении зарплат футбольных арбитров в России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров, но также повысятся заработки и у ассистентов", — заявил Мажич.

По его словам, изменения могут вступить в силу до конца текущего года. Конкретные суммы при этом пока не называются.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один.