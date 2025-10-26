Мажешь плечи — убиваешь риф: туристам в Таиланде грозят штрафы за обычный крем

В Таиланде, где уже начинается высокий туристический сезон, власти напомнили отдыхающим о необходимости внимательнее выбирать солнцезащитные средства - особенно тем, кто планирует заниматься снорклингом и дайвингом в морских заповедниках. Причина проста: многие привычные кремы с УФ-фильтрами оказываются губительными для коралловых рифов.

Почему крем может быть опасен для моря

Как сообщили в Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, с недавнего времени использование большинства солнцезащитных средств на территории морских заповедников официально запрещено.

Среди опасных для кораллов веществ названы оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфора и консервант бутилпарабен.

Именно эти химические соединения, выполняющие роль УФ-фильтров и консервантов, разрушают микроскопические организмы, формирующие основу рифов. Даже небольшое количество крема, смываемое с кожи в воде, может вызвать обесцвечивание кораллов - процесс, при котором погибают их симбиотические водоросли.

Что грозит нарушителям

За использование кремов с запрещёнными компонентами предусмотрен штраф до 100 000 батов (около 244 000 рублей). Однако, как отметили представители департамента, контроль за выполнением запрета остаётся скорее символическим.

"На деле невозможно проверить, какой именно крем нанёс турист. Мы надеемся на сознательность и уважение к природе", — отметил глава ведомства.

Таким образом, ставка делается не на наказания, а на экологическое воспитание путешественников.

Как выбрать безопасный солнцезащитный крем

Чтобы не повредить морскую экосистему и не нарушить правила, туристам рекомендуют использовать средства с маркировкой:

• Reef Safe ("Безопасно для рифов");

• Reef Friendly ("Дружественно к рифам").

Эти формулы не содержат опасных фильтров и основаны на минеральных ингредиентах, таких как оксид цинка или диоксид титана. Они не растворяются в воде и не вступают в химические реакции с морской флорой и фауной.

Советы по выбору и применению

Изучайте состав: избегайте перечисленных выше компонентов. Используйте водостойкие кремы — они меньше смываются при купании. Надевайте защитную одежду с УФ-фильтром - это уменьшит потребность в креме. Наносите средство за 15-20 минут до купания и только в разрешённых зонах.

Почему запрет так важен

По данным экологов, ежегодно в океан попадает до 14 тысяч тонн солнцезащитных кремов, большая часть которых оседает на кораллах. Учёные отмечают, что даже концентрация 1 капли в 6,5 млн литров воды может вызвать стресс у рифов.

Таиланд стал одной из первых стран в Азии, решившей официально ограничить использование химических солнцезащитных средств в своих морских парках. Подобные меры уже действуют на Гавайях, в Палау, Бонайре и Мексике.

Правила поведения в морских парках

Глава Департамента национальных парков напомнил туристам и о других экологических нормах:

"Держитесь от кораллов на расстоянии не менее двух метров, чтобы случайно не наступить и не повредить их", — призвал чиновник.

Кроме того, запрещается:

• кормить морских обитателей;

• поднимать со дна ракушки, кораллы и морские звёзды;

• использовать плавательные ласты в зонах с густыми рифами;

• выбрасывать мусор за борт катера или оставлять его на пляже.

Таблица: компоненты, опасные для кораллов

Компонент Где используется Вред для экосистемы Оксибензон (Oxybenzone) УФ-фильтр в кремах и лосьонах Повреждает ДНК кораллов, вызывает выцветание Октиноксат (Octinoxate) Компонент солнцезащитных средств Угнетает рост коралловых личинок 4-метилбензилиден камфора Фильтр от УФ-лучей Провоцирует обесцвечивание рифов Бутилпарабен Консервант Нарушает репродуктивные функции морских организмов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: наносить привычный крем перед дайвингом.

→ Последствие: загрязнение воды, штраф, повреждение кораллов.

→ Альтернатива: использовать минеральный фильтр Reef Safe.

• Ошибка: плавать вплотную к рифу.

→ Последствие: случайное повреждение полипов.

→ Альтернатива: соблюдать дистанцию минимум 2 метра.

• Ошибка: игнорировать маркировку на упаковке.

→ Последствие: риск попасть под штраф.

→ Альтернатива: заранее купить безопасное средство в аптеке или экомагазине.

А что если крем вообще не использовать?

Полностью отказываться от солнцезащитных средств не стоит. Без защиты кожа получает серьёзные ожоги уже через 20-30 минут на солнце, особенно в экваториальной зоне. Безопаснее — комбинировать физические методы защиты (одежда, панамы, тенты) с экологичными кремами.

Плюсы и минусы использования Reef Safe средств

Плюсы Минусы Безопасны для морской среды Дороже обычных кремов Подходят для чувствительной кожи Иногда оставляют белый след Не содержат токсичных химикатов Требуют более частого нанесения

FAQ

Можно ли привезти свой крем в Таиланд?

Да, но перед посещением морских парков убедитесь, что он не содержит запрещённых веществ.

Где купить Reef Safe средство?

В аптеках и магазинах на популярных курортах, таких как Пхукет, Краби и Самуи.

Кого могут оштрафовать?

Любого туриста, замеченного с использованием запрещённого крема в пределах заповедника.

Мифы и правда

• Миф: запрет — временная мера для привлечения внимания к экологии.

Правда: закон действует постоянно и включён в природоохранный кодекс Таиланда.

• Миф: безопасные кремы неэффективны.

Правда: минеральные фильтры защищают кожу не хуже химических и работают дольше.

• Миф: штрафы применяются только к иностранцам.

Правда: закон одинаков для всех — как для местных, так и для туристов.

Интересные факты