Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
SPF
SPF
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Мажешь плечи — убиваешь риф: туристам в Таиланде грозят штрафы за обычный крем

В морских парках Таиланда ввели штраф до 100 000 батов за кремы от солнца

В Таиланде, где уже начинается высокий туристический сезон, власти напомнили отдыхающим о необходимости внимательнее выбирать солнцезащитные средства - особенно тем, кто планирует заниматься снорклингом и дайвингом в морских заповедниках. Причина проста: многие привычные кремы с УФ-фильтрами оказываются губительными для коралловых рифов.

Почему крем может быть опасен для моря

Как сообщили в Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, с недавнего времени использование большинства солнцезащитных средств на территории морских заповедников официально запрещено.

Среди опасных для кораллов веществ названы оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфора и консервант бутилпарабен.

Именно эти химические соединения, выполняющие роль УФ-фильтров и консервантов, разрушают микроскопические организмы, формирующие основу рифов. Даже небольшое количество крема, смываемое с кожи в воде, может вызвать обесцвечивание кораллов - процесс, при котором погибают их симбиотические водоросли.

Что грозит нарушителям

За использование кремов с запрещёнными компонентами предусмотрен штраф до 100 000 батов (около 244 000 рублей). Однако, как отметили представители департамента, контроль за выполнением запрета остаётся скорее символическим.

"На деле невозможно проверить, какой именно крем нанёс турист. Мы надеемся на сознательность и уважение к природе", — отметил глава ведомства.

Таким образом, ставка делается не на наказания, а на экологическое воспитание путешественников.

Как выбрать безопасный солнцезащитный крем

Чтобы не повредить морскую экосистему и не нарушить правила, туристам рекомендуют использовать средства с маркировкой:

Reef Safe ("Безопасно для рифов");
Reef Friendly ("Дружественно к рифам").

Эти формулы не содержат опасных фильтров и основаны на минеральных ингредиентах, таких как оксид цинка или диоксид титана. Они не растворяются в воде и не вступают в химические реакции с морской флорой и фауной.

Советы по выбору и применению

  1. Изучайте состав: избегайте перечисленных выше компонентов.

  2. Используйте водостойкие кремы — они меньше смываются при купании.

  3. Надевайте защитную одежду с УФ-фильтром - это уменьшит потребность в креме.

  4. Наносите средство за 15-20 минут до купания и только в разрешённых зонах.

Почему запрет так важен

По данным экологов, ежегодно в океан попадает до 14 тысяч тонн солнцезащитных кремов, большая часть которых оседает на кораллах. Учёные отмечают, что даже концентрация 1 капли в 6,5 млн литров воды может вызвать стресс у рифов.

Таиланд стал одной из первых стран в Азии, решившей официально ограничить использование химических солнцезащитных средств в своих морских парках. Подобные меры уже действуют на Гавайях, в Палау, Бонайре и Мексике.

Правила поведения в морских парках

Глава Департамента национальных парков напомнил туристам и о других экологических нормах:

"Держитесь от кораллов на расстоянии не менее двух метров, чтобы случайно не наступить и не повредить их", — призвал чиновник.

Кроме того, запрещается:
• кормить морских обитателей;
• поднимать со дна ракушки, кораллы и морские звёзды;
• использовать плавательные ласты в зонах с густыми рифами;
• выбрасывать мусор за борт катера или оставлять его на пляже.

Таблица: компоненты, опасные для кораллов

Компонент Где используется Вред для экосистемы
Оксибензон (Oxybenzone) УФ-фильтр в кремах и лосьонах Повреждает ДНК кораллов, вызывает выцветание
Октиноксат (Octinoxate) Компонент солнцезащитных средств Угнетает рост коралловых личинок
4-метилбензилиден камфора Фильтр от УФ-лучей Провоцирует обесцвечивание рифов
Бутилпарабен Консервант Нарушает репродуктивные функции морских организмов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить привычный крем перед дайвингом.
Последствие: загрязнение воды, штраф, повреждение кораллов.
Альтернатива: использовать минеральный фильтр Reef Safe.

Ошибка: плавать вплотную к рифу.
Последствие: случайное повреждение полипов.
Альтернатива: соблюдать дистанцию минимум 2 метра.

Ошибка: игнорировать маркировку на упаковке.
Последствие: риск попасть под штраф.
Альтернатива: заранее купить безопасное средство в аптеке или экомагазине.

А что если крем вообще не использовать?

Полностью отказываться от солнцезащитных средств не стоит. Без защиты кожа получает серьёзные ожоги уже через 20-30 минут на солнце, особенно в экваториальной зоне. Безопаснее — комбинировать физические методы защиты (одежда, панамы, тенты) с экологичными кремами.

Плюсы и минусы использования Reef Safe средств

Плюсы Минусы
Безопасны для морской среды Дороже обычных кремов
Подходят для чувствительной кожи Иногда оставляют белый след
Не содержат токсичных химикатов Требуют более частого нанесения

FAQ

Можно ли привезти свой крем в Таиланд?
Да, но перед посещением морских парков убедитесь, что он не содержит запрещённых веществ.

Где купить Reef Safe средство?
В аптеках и магазинах на популярных курортах, таких как Пхукет, Краби и Самуи.

Кого могут оштрафовать?
Любого туриста, замеченного с использованием запрещённого крема в пределах заповедника.

Мифы и правда

Миф: запрет — временная мера для привлечения внимания к экологии.
Правда: закон действует постоянно и включён в природоохранный кодекс Таиланда.

Миф: безопасные кремы неэффективны.
Правда: минеральные фильтры защищают кожу не хуже химических и работают дольше.

Миф: штрафы применяются только к иностранцам.
Правда: закон одинаков для всех — как для местных, так и для туристов.

Интересные факты

  1. На Пхукете уже появились автоматы по продаже экологичных кремов Reef Friendly у входа в дайвинг-центры.

  2. Таиланд ежегодно принимает более 10 миллионов туристов, посещающих морские парки, и именно от них зависит сохранность рифов.

  3. Учёные подсчитали: если запрет соблюдать хотя бы на 70 %, коралловые экосистемы могут восстановиться за 10-15 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юристы напомнили права замены билета пассажиров, если те опоздали на самолет сегодня в 12:35
Самолёт улетел, но отпуск не сорван: как спасти поездку, если вы не успели

Опоздали на самолет? Не спешите паниковать — есть способы сократить убытки и, возможно, все-таки улететь. Разбираем, что делать в каждой ситуации и как сохранить деньги.

Читать полностью » Специалисты объяснили, в каких случаях авиакомпания обязана вернуть деньги за отмененный рейс сегодня в 11:32
Рейс отменили - не паникуйте: как вернуть деньги и получить компенсацию

Рейс отменили — что делать? Пошаговая инструкция для пассажиров: как вернуть деньги, получить компенсацию и не потерять свои права даже с невозвратным билетом.

Читать полностью » Юристы заявили, что некоторые ошибки в билетах на самолет могут пропустить сегодня в 10:29
Паспортные данные в билете указали неверно? Этот промах может стоить поездки

Ошиблись в фамилии, дате или паспорте при покупке билета? Разбираем, какие неточности допустимы, как их исправить и когда билет придется оформить заново.

Читать полностью » Эксперты заявили, что вернуть можно даже невозвратные билеты сегодня в 9:21
Как вернуть билет и не ждать месяцами: советы юристов для путешественников

Отменили рейс или передумали лететь? Рассказываем, в каких случаях авиакомпания обязана вернуть деньги, как оформить возврат и какие документы понадобятся.

Читать полностью » Сопровождающий в путешествиях отличается от гида зоной ответственности сегодня в 8:19
Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий

Сопровождающий и гид — не одно и то же. Почему турлидеров не хватает, какие у них обязанности и зачем России нужно узаконить эту профессию — разбираем с экспертами.

Читать полностью » РЖД обязаны вернуть пассажирам до 100% цены билета за опоздание поезда сегодня в 7:16
Поезд опоздал, а настроение улучшилось: как получить прибыль с компенсации

Что делать, если поезд опоздал на несколько часов? Рассказываем, как оформить компенсацию, какие документы нужны и когда РЖД обязаны вернуть полную стоимость билета.

Читать полностью » Апрель, июль и октябрь - самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году сегодня в 6:13
Отпуск, который окупается: как выбрать даты и получить максимум выплат

Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году и как не потерять ни дня отдыха? Разбираем, как правильно рассчитать отпускные и в каких случаях можно отдохнуть в любое время.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как вернуть билет на поезд РЖД в 2025 году - сроки, тарифы и нюансы сегодня в 5:10
Билет на поезд можно вернуть даже после отправления - вот когда и как это работает

Что делать, если не получилось поехать? Узнайте, когда и как можно вернуть железнодорожный билет, какие документы потребуются и в каких случаях деньги не вернут.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Лукаш Кайзер: новое поколение ИИ переходит от генерации текста к рассуждениям
Туризм
Таиланд сообщил о случаях мошенничества при регистрации цифровой карты прибытия
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Холдер объяснил, почему тяга штанги в наклоне улучшает осанку и уменьшает боль в пояснице
Садоводство
Депутат Госдумы Никита Чаплин: осознанное садоводство помогает молодым людям справляться со стрессом
Питомцы
Кошки способны помнить обиды неделями и реагируют на тон и поведение человека
Авто и мото
ВЦИОМ: большинство россиян считают опыт и внимательность главными качествами водителя
Дом
Архитекторы советуют: кровать с ящиками и зеркальный шкаф визуально увеличивают спальню
Авто и мото
Toyota Camry и Skoda Octavia лидируют среди подержанных автомобилей до 3 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet