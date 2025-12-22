Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:22

Платное поступление больше не "запасной вход": власти сокращают 13% мест по популярным направлениям

Минобрнауки сократит 45 тыс. платных мест в вузах России — ТАСС

Платный набор в российских вузах ждёт заметная корректировка: власти намерены сократить десятки тысяч мест, прежде всего в негосударственном секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, сделанное в эфире телеканала "Россия-24". Речь идёт о снижении объёма платного приёма по целому ряду востребованных направлений.

Сколько мест планируют убрать и в каких масштабах

"Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%", — сказал Валерий Фальков.

Министр не уточнил, как именно распределят сокращение по регионам и конкретным университетам, но обозначил общую рамку изменений.

Какие направления попадут под сокращение

Сокращение затронет 40 направлений подготовки. В числе тех, которые перечислил министр, — "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Реклама" и "Связи с общественностью". Это специальности, которые традиционно занимают значительную долю в структуре платного обучения и востребованы у абитуриентов.

Что меняется для вузов и абитуриентов

Акцент на сокращении в негосударственном секторе указывает на разный масштаб последствий для разных типов образовательных организаций. Для частных вузов уменьшение почти на пятую часть платного приёма может означать необходимость пересматривать структуру набора и портфель программ. Для абитуриентов это может привести к росту конкуренции на платные места именно по тем направлениям, которые в последние годы считались наиболее доступными.

