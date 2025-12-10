График, который может сломать систему: сокращение рабочего дня оказалось дороже, чем кажется

Сокращение рабочего дня в России вновь стало предметом дискуссий после появления законопроекта о шестичасовом графике, однако, как сообщает Pravda.Ru, подобная инициатива в текущих условиях вызывает серьёзные сомнения. Депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчёркивает, что любые изменения возможны лишь при устойчивой экономике и после завершения специальной военной операции.

Экономические ограничения инициативы

РИА Новости ранее передало позицию депутатов КПРФ Юрия Афонина, Георгия Камнева и Алексея Куринного, которые внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочего времени до шести часов. По мнению Бессараб, реализация подобных предложений сейчас сопряжена с серьёзными издержками. Она объясняет, что переход на сокращённый день приведёт к необходимости нанимать дополнительных сотрудников, особенно на предприятиях с круглосуточным производственным циклом.

"Сегодня многие предприятия работают в круглосуточном режиме — три смены по восьми часов. Если перейти на шестичасовой график, придется вводить четвертую смену. Это повлечет рост себестоимости, ведь появятся дополнительные работники и дополнительные расходы на оплату труда", — пояснила парламентарий.

Такие расходы, по её словам, могут оказаться неподъёмными для бизнеса, особенно в период нестабильной экономической конъюнктуры.

Условия для обсуждения реформы

Бессараб отмечает, что к вопросам сокращения рабочего времени следует подходить постепенно, ориентируясь на международный опыт, где изменения проходили поэтапно и при финансовой устойчивости компаний. Она подчеркивает необходимость учитывать состояние экономики и внешние факторы, влияющие на возможности работодателей.

"К вопросу сокращения продолжительности рабочей недели нужно подходить взвешенно. Прежде всего необходимо дождаться окончания специальной военной операции, а затем уже можно будет проводить такие эксперименты. При этом сокращение должно быть не до 30, а, например, до 36 часов, как это практикуется в других развитых странах", — отметила Бессараб.

Такой подход, по её словам, снизит нагрузку на предприятия и позволит избежать резких кадровых и финансовых перекосов.

Практика добровольного сокращения времени

Некоторые работодатели уже переходят на сокращённый рабочий день, сохраняя оплату труда на прежнем уровне. Однако Бессараб уточняет, что это возможно лишь в сферах, где подобный шаг не снижает производительность. Подобные решения чаще встречаются в офисном сегменте, где рабочие процессы допускают гибкую организацию времени и не требуют постоянного присутствия сотрудников в сменах.

Эта тенденция, по мнению депутата, может стать базой для последующих реформ, но говорить о массовом переходе на укороченный день преждевременно. Любые крупные изменения потребуют стабильной экономической среды и продуманного механизма адаптации как для бизнеса, так и для работников.