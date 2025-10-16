Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подросток с телефоном перед сном
Подросток с телефоном перед сном
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Игры больше не плавят смартфон: Redmagic запустила первое жидкостное охлаждение в телефоне

Redmagic представила первую в мире систему жидкостного охлаждения для смартфонов

Redmagic объявила о создании первой в мире системы жидкостного охлаждения для смартфонов, по принципу действия аналогичной решениям, применяемым в игровых ПК и серверных установках с искусственным интеллектом. Технология, которая ещё недавно казалась невозможной в мобильном корпусе, станет частью будущей линейки Redmagic 11 Pro, открывая новую эру мобильного гейминга.

Мини-ПК в корпусе смартфона

Создать полноценную систему жидкостного охлаждения в ограниченном пространстве мобильного устройства оказалось серьёзным инженерным вызовом. Redmagic удалось уменьшить насос, радиатор и контуры циркуляции жидкости до микромасштабов, при этом сохранив эффективность, сравнимую с настольными решениями.

"Мы разработали пьезоэлектрический керамический микронасос — сердце нашей системы. На достижение стабильной конструкции ушли тысячи итераций", — отметили инженеры Redmagic.

Насос перекачивает жидкость по микроканалам, расположенным над ключевыми источниками тепла, включая процессор и видеочип. После этого жидкость поступает к миниатюрному радиатору, где охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором.

Высокоточная инженерия

Чтобы добиться стабильности и безопасности работы, Redmagic применила лазерную резку с микронной точностью, формируя крошечные каналы для движения жидкости. Мембраны каналов изготовлены из прочных полимеров, обеспечивающих низкое гидравлическое сопротивление и минимальные вибрации.

Перекачиваемая жидкость — это специальный фторированный антифриз, применяемый в системах охлаждения серверов искусственного интеллекта. Он не проводит электричество и сохраняет свойства при температурах от -40 °C до +70 °C, что делает систему безопасной даже при экстремальных нагрузках.

Для защиты от повреждений Redmagic использовала метод сверхнизкотемпературной склейки и разработала новые мембраны, предотвращающие утечку при падении устройства.

Dual-Track: новая архитектура охлаждения

Жидкостное охлаждение станет частью двухконтурной системы Dual-Track, объединяющей жидкостный и воздушный потоки. Такая конфигурация обеспечивает:
• стабильную работу процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 без троттлинга;
• снижение температуры корпуса на 18-22 °C даже при максимальной нагрузке;
• более длительную поддержку высокой частоты кадров в играх.

Redmagic заявляет, что игра Wuthering Waves на 11 Pro будет работать на ультраграфике при 90 FPS в течение до 120 минут без снижения производительности. Смартфон также поддерживает более 200 популярных игр с оптимизацией под разрешение 2K и частоту 144 Гц.

Turbo Fan 4.0: активное охлаждение с защитой IPX8

Помимо жидкостной технологии, Redmagic внедряет обновлённую систему Turbo Fan 4.0 - первый активный вентилятор охлаждения смартфона, защищённый от воды по стандарту IPX8.

Ключевые особенности системы:
скорость вращения до 24 000 об/мин;
двухканальный теплоотвод с радиатором и испарительной камерой 4D;
непрерывный воздуховод, направляющий поток к зонам нагрева;
композитная структура охлаждения - сочетание воздушного, жидкостного и испарительного контуров.

Благодаря такому подходу смартфон остаётся прохладным даже во время длительных игровых сессий или съёмки видео в 8K.

Сравнение систем охлаждения смартфонов

Модель Тип охлаждения Особенности Температура под нагрузкой
Redmagic 11 Pro Жидкостно-воздушная (Dual-Track) Пьезо-насос, IPX8, Turbo Fan 4.0 42 °C
ASUS ROG Phone 8 Паровая камера + вентилятор AeroActive Cooler X 46 °C
Black Shark 7 Pro Двухсторонняя тепловая пластина Магнитное охлаждение 47 °C
iQOO Neo 9 Pro Графит + испарительная камера Пассивная система 50 °C

Redmagic 11 Pro уверенно выходит вперед — жидкостная система не только снижает температуру, но и улучшает стабильность FPS, что особенно важно для профессиональных геймеров и стримеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перегрев смартфона во время длительной игры.
    Последствие: троттлинг и падение FPS.
    Альтернатива: система Dual-Track с жидкостным контуром.

  • Ошибка: использование вентиляторов без пылезащиты.
    Последствие: снижение эффективности и шум.
    Альтернатива: герметичный Turbo Fan 4.0 с IPX8.

  • Ошибка: перегрев батареи при зарядке во время игры.
    Последствие: деградация аккумулятора.
    Альтернатива: раздельный теплоотвод для CPU и аккумулятора.

А что если жидкостное охлаждение станет стандартом?

Эксперты прогнозируют, что успех Redmagic подтолкнёт и другие бренды — ASUS, Lenovo, Xiaomi - к созданию миниатюрных жидкостных систем. Уже сейчас производители игровых смартфонов тестируют решения с нанокерамическими насосами и гибридными теплоносителями.

Если технология докажет надёжность, она может появиться и в устройствах виртуальной реальности, где критично поддерживать низкую температуру при высокой нагрузке.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы
Революционная теплоотдача и стабильность FPS Более сложная конструкция, возможен рост цены
Безопасный диэлектрический теплоноситель Требует точного герметичного монтажа
Тихая работа микронасоса Неизвестен срок службы мембран
Защита IPX8 и ударопрочность Увеличенный вес смартфона

FAQ

Как работает жидкостное охлаждение в смартфоне?
Жидкость циркулирует по микроканалам, забирая тепло от процессора и выводя его к радиатору, где происходит рассеивание при помощи вентилятора.

Можно ли заменить жидкость вручную?
Нет. Система герметична и не требует обслуживания.

Повлияет ли охлаждение на автономность?
Минимально — микронасос и вентилятор потребляют менее 2% энергии от аккумулятора.

Не будет ли телефон шуметь?
Шум вентилятора едва превышает 30 дБ — тише, чем шёпот.

Когда выйдет Redmagic 11 Pro?
Официальная премьера ожидается в конце 2025 года.

Мифы и правда

  • Миф: жидкость внутри смартфона опасна при падении.
    Правда: система полностью герметична и защищена от проколов.

  • Миф: вентилятор снижает водозащиту.
    Правда: модель сертифицирована по IPX8.

  • Миф: насос шумит и быстро выходит из строя.
    Правда: пьезоэлектрический механизм практически бесшумен и рассчитан на 20 000 часов работы.

Исторический контекст

2018 - первые смартфоны с паровыми камерами.
2022 - появление активных вентиляторов в игровых моделях.
2024 - Redmagic внедряет Turbo Fan 3.0.
2025 - дебют первой жидкостной системы охлаждения Dual-Track.

