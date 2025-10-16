Игры больше не плавят смартфон: Redmagic запустила первое жидкостное охлаждение в телефоне
Redmagic объявила о создании первой в мире системы жидкостного охлаждения для смартфонов, по принципу действия аналогичной решениям, применяемым в игровых ПК и серверных установках с искусственным интеллектом. Технология, которая ещё недавно казалась невозможной в мобильном корпусе, станет частью будущей линейки Redmagic 11 Pro, открывая новую эру мобильного гейминга.
Мини-ПК в корпусе смартфона
Создать полноценную систему жидкостного охлаждения в ограниченном пространстве мобильного устройства оказалось серьёзным инженерным вызовом. Redmagic удалось уменьшить насос, радиатор и контуры циркуляции жидкости до микромасштабов, при этом сохранив эффективность, сравнимую с настольными решениями.
"Мы разработали пьезоэлектрический керамический микронасос — сердце нашей системы. На достижение стабильной конструкции ушли тысячи итераций", — отметили инженеры Redmagic.
Насос перекачивает жидкость по микроканалам, расположенным над ключевыми источниками тепла, включая процессор и видеочип. После этого жидкость поступает к миниатюрному радиатору, где охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором.
Высокоточная инженерия
Чтобы добиться стабильности и безопасности работы, Redmagic применила лазерную резку с микронной точностью, формируя крошечные каналы для движения жидкости. Мембраны каналов изготовлены из прочных полимеров, обеспечивающих низкое гидравлическое сопротивление и минимальные вибрации.
Перекачиваемая жидкость — это специальный фторированный антифриз, применяемый в системах охлаждения серверов искусственного интеллекта. Он не проводит электричество и сохраняет свойства при температурах от -40 °C до +70 °C, что делает систему безопасной даже при экстремальных нагрузках.
Для защиты от повреждений Redmagic использовала метод сверхнизкотемпературной склейки и разработала новые мембраны, предотвращающие утечку при падении устройства.
Dual-Track: новая архитектура охлаждения
Жидкостное охлаждение станет частью двухконтурной системы Dual-Track, объединяющей жидкостный и воздушный потоки. Такая конфигурация обеспечивает:
• стабильную работу процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 без троттлинга;
• снижение температуры корпуса на 18-22 °C даже при максимальной нагрузке;
• более длительную поддержку высокой частоты кадров в играх.
Redmagic заявляет, что игра Wuthering Waves на 11 Pro будет работать на ультраграфике при 90 FPS в течение до 120 минут без снижения производительности. Смартфон также поддерживает более 200 популярных игр с оптимизацией под разрешение 2K и частоту 144 Гц.
Turbo Fan 4.0: активное охлаждение с защитой IPX8
Помимо жидкостной технологии, Redmagic внедряет обновлённую систему Turbo Fan 4.0 - первый активный вентилятор охлаждения смартфона, защищённый от воды по стандарту IPX8.
Ключевые особенности системы:
• скорость вращения до 24 000 об/мин;
• двухканальный теплоотвод с радиатором и испарительной камерой 4D;
• непрерывный воздуховод, направляющий поток к зонам нагрева;
• композитная структура охлаждения - сочетание воздушного, жидкостного и испарительного контуров.
Благодаря такому подходу смартфон остаётся прохладным даже во время длительных игровых сессий или съёмки видео в 8K.
Сравнение систем охлаждения смартфонов
|Модель
|Тип охлаждения
|Особенности
|Температура под нагрузкой
|Redmagic 11 Pro
|Жидкостно-воздушная (Dual-Track)
|Пьезо-насос, IPX8, Turbo Fan 4.0
|42 °C
|ASUS ROG Phone 8
|Паровая камера + вентилятор
|AeroActive Cooler X
|46 °C
|Black Shark 7 Pro
|Двухсторонняя тепловая пластина
|Магнитное охлаждение
|47 °C
|iQOO Neo 9 Pro
|Графит + испарительная камера
|Пассивная система
|50 °C
Redmagic 11 Pro уверенно выходит вперед — жидкостная система не только снижает температуру, но и улучшает стабильность FPS, что особенно важно для профессиональных геймеров и стримеров.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перегрев смартфона во время длительной игры.
Последствие: троттлинг и падение FPS.
Альтернатива: система Dual-Track с жидкостным контуром.
-
Ошибка: использование вентиляторов без пылезащиты.
Последствие: снижение эффективности и шум.
Альтернатива: герметичный Turbo Fan 4.0 с IPX8.
-
Ошибка: перегрев батареи при зарядке во время игры.
Последствие: деградация аккумулятора.
Альтернатива: раздельный теплоотвод для CPU и аккумулятора.
А что если жидкостное охлаждение станет стандартом?
Эксперты прогнозируют, что успех Redmagic подтолкнёт и другие бренды — ASUS, Lenovo, Xiaomi - к созданию миниатюрных жидкостных систем. Уже сейчас производители игровых смартфонов тестируют решения с нанокерамическими насосами и гибридными теплоносителями.
Если технология докажет надёжность, она может появиться и в устройствах виртуальной реальности, где критично поддерживать низкую температуру при высокой нагрузке.
Плюсы и минусы системы
|Плюсы
|Минусы
|Революционная теплоотдача и стабильность FPS
|Более сложная конструкция, возможен рост цены
|Безопасный диэлектрический теплоноситель
|Требует точного герметичного монтажа
|Тихая работа микронасоса
|Неизвестен срок службы мембран
|Защита IPX8 и ударопрочность
|Увеличенный вес смартфона
FAQ
Как работает жидкостное охлаждение в смартфоне?
Жидкость циркулирует по микроканалам, забирая тепло от процессора и выводя его к радиатору, где происходит рассеивание при помощи вентилятора.
Можно ли заменить жидкость вручную?
Нет. Система герметична и не требует обслуживания.
Повлияет ли охлаждение на автономность?
Минимально — микронасос и вентилятор потребляют менее 2% энергии от аккумулятора.
Не будет ли телефон шуметь?
Шум вентилятора едва превышает 30 дБ — тише, чем шёпот.
Когда выйдет Redmagic 11 Pro?
Официальная премьера ожидается в конце 2025 года.
Мифы и правда
-
Миф: жидкость внутри смартфона опасна при падении.
Правда: система полностью герметична и защищена от проколов.
-
Миф: вентилятор снижает водозащиту.
Правда: модель сертифицирована по IPX8.
-
Миф: насос шумит и быстро выходит из строя.
Правда: пьезоэлектрический механизм практически бесшумен и рассчитан на 20 000 часов работы.
Исторический контекст
• 2018 - первые смартфоны с паровыми камерами.
• 2022 - появление активных вентиляторов в игровых моделях.
• 2024 - Redmagic внедряет Turbo Fan 3.0.
• 2025 - дебют первой жидкостной системы охлаждения Dual-Track.
