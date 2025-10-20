Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сезонное вино
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:48

Французский парадокс оказался обманом: врачи доказали, что вино не защищает от инфаркта

Врач развенчал миф о пользе бокала вина для сердца

Считается, что бокал красного вина за ужином улучшает кровообращение, снижает риск инфаркта и помогает сосудам "оставаться в тонусе". Этот миф существует десятилетиями, но врачи утверждают: никаких доказательств его пользы нет. Более того, регулярное употребление алкоголя даже в минимальных дозах повышает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Врач и автор блога "Злой доктор Филатов" объяснил, почему безопасных доз алкоголя не существует и почему идея "лечебного вина" — не что иное, как самообман.

"Безопасных доз алкоголя не существует. Поэтому нужно честно признаться самому себе, что вы пьёте не для здоровья, а для удовольствия. И важно понимать, как влияет на вас и ваше здоровье выпитое количество алкоголя", — отметил Филатов.

Откуда взялся миф о пользе вина

Миф о том, что красное вино защищает сердце, возник в конце XX века после публикаций о так называемом "французском парадоксе". Исследователи заметили, что французы, несмотря на высокое потребление жиров, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные предположили, что причина — в регулярном употреблении вина.

Позже оказалось, что решающим фактором была вовсе не доза алкоголя, а образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность и умеренность в еде.

Исходное предположение Реальные причины "парадокса"
Красное вино защищает сосуды Средиземноморская диета, богатая антиоксидантами
Алкоголь снижает риск инфаркта Умеренное потребление соли, свежие овощи и рыба
Вино улучшает обмен веществ Активный образ жизни и низкий уровень стресса

Врачи подчёркивают: польза полифенолов (в частности, ресвератрола), содержащихся в винограде, не компенсирует вред этанола, присутствующего в любом алкогольном напитке.

Как алкоголь воздействует на организм

Алкоголь быстро всасывается в кровь и влияет на работу практически всех органов. Уже через несколько минут после употребления сосуды расширяются, давление кратковременно снижается, но затем происходит резкий спазм, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

"Алкоголь — это повышение триглицеридов, риск артериальной гипертензии, злокачественных новообразований и нарушений сердечного ритма. Это и есть синдром "праздничного сердца"", — подчеркнул врач.

Что происходит в организме

  1. Сердечно-сосудистая система. Сначала расширение сосудов вызывает ложное ощущение тепла и расслабления, затем — скачки давления и нарушение ритма сердца.

  2. Печень. Этанол расщепляется с образованием токсичных соединений, которые повреждают клетки печени и вызывают жировой гепатоз.

  3. Мозг. Алкоголь влияет на выработку нейромедиаторов, вызывая эйфорию, а позже — апатию и тревожность.

  4. Иммунная система. Ослабевает защита организма, растёт риск инфекций.

Система организма Последствие употребления алкоголя
Сердце и сосуды Повышение давления, аритмия
Печень Жировое перерождение, цирроз
Мозг Нарушения памяти и концентрации
Эндокринная система Гормональные сбои
Иммунитет Снижение устойчивости к инфекциям

Мифы и правда

Миф: Красное вино очищает сосуды.
Правда: Этанол разрушает стенки сосудов и повышает давление.

Миф: Малые дозы алкоголя укрепляют сердце.
Правда: Даже небольшие количества увеличивают риск аритмий.

Миф: Натуральное домашнее вино безопасно.
Правда: Алкоголь остаётся токсином, независимо от происхождения.

Интересные факты

  1. Всемирная организация здравоохранения в 2023 году официально заявила: безопасной дозы алкоголя не существует.

  2. Люди, полностью отказавшиеся от алкоголя, имеют на 30% меньше сердечно-сосудистых осложнений.

  3. По данным Минздрава РФ, более 60% случаев аритмии связаны с употреблением алкоголя в выходные.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке вино действительно использовалось как лекарственное средство — его назначали для стимуляции аппетита и укрепления "нервов". Однако уже в XX веке, с развитием доказательной медицины, врачи отказались от этой практики. Сегодня мнение о пользе алкоголя — пережиток эпохи, когда не было других способов профилактики заболеваний.

