Французский парадокс оказался обманом: врачи доказали, что вино не защищает от инфаркта

Считается, что бокал красного вина за ужином улучшает кровообращение, снижает риск инфаркта и помогает сосудам "оставаться в тонусе". Этот миф существует десятилетиями, но врачи утверждают: никаких доказательств его пользы нет. Более того, регулярное употребление алкоголя даже в минимальных дозах повышает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Врач и автор блога "Злой доктор Филатов" объяснил, почему безопасных доз алкоголя не существует и почему идея "лечебного вина" — не что иное, как самообман.

"Безопасных доз алкоголя не существует. Поэтому нужно честно признаться самому себе, что вы пьёте не для здоровья, а для удовольствия. И важно понимать, как влияет на вас и ваше здоровье выпитое количество алкоголя", — отметил Филатов.

Откуда взялся миф о пользе вина

Миф о том, что красное вино защищает сердце, возник в конце XX века после публикаций о так называемом "французском парадоксе". Исследователи заметили, что французы, несмотря на высокое потребление жиров, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные предположили, что причина — в регулярном употреблении вина.

Позже оказалось, что решающим фактором была вовсе не доза алкоголя, а образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность и умеренность в еде.