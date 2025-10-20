Французский парадокс оказался обманом: врачи доказали, что вино не защищает от инфаркта
Считается, что бокал красного вина за ужином улучшает кровообращение, снижает риск инфаркта и помогает сосудам "оставаться в тонусе". Этот миф существует десятилетиями, но врачи утверждают: никаких доказательств его пользы нет. Более того, регулярное употребление алкоголя даже в минимальных дозах повышает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Врач и автор блога "Злой доктор Филатов" объяснил, почему безопасных доз алкоголя не существует и почему идея "лечебного вина" — не что иное, как самообман.
"Безопасных доз алкоголя не существует. Поэтому нужно честно признаться самому себе, что вы пьёте не для здоровья, а для удовольствия. И важно понимать, как влияет на вас и ваше здоровье выпитое количество алкоголя", — отметил Филатов.
Откуда взялся миф о пользе вина
Миф о том, что красное вино защищает сердце, возник в конце XX века после публикаций о так называемом "французском парадоксе". Исследователи заметили, что французы, несмотря на высокое потребление жиров, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные предположили, что причина — в регулярном употреблении вина.
Позже оказалось, что решающим фактором была вовсе не доза алкоголя, а образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность и умеренность в еде.
|Исходное предположение
|Реальные причины "парадокса"
|Красное вино защищает сосуды
|Средиземноморская диета, богатая антиоксидантами
|Алкоголь снижает риск инфаркта
|Умеренное потребление соли, свежие овощи и рыба
|Вино улучшает обмен веществ
|Активный образ жизни и низкий уровень стресса
Врачи подчёркивают: польза полифенолов (в частности, ресвератрола), содержащихся в винограде, не компенсирует вред этанола, присутствующего в любом алкогольном напитке.
Как алкоголь воздействует на организм
Алкоголь быстро всасывается в кровь и влияет на работу практически всех органов. Уже через несколько минут после употребления сосуды расширяются, давление кратковременно снижается, но затем происходит резкий спазм, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце.
"Алкоголь — это повышение триглицеридов, риск артериальной гипертензии, злокачественных новообразований и нарушений сердечного ритма. Это и есть синдром "праздничного сердца"", — подчеркнул врач.
Что происходит в организме
-
Сердечно-сосудистая система. Сначала расширение сосудов вызывает ложное ощущение тепла и расслабления, затем — скачки давления и нарушение ритма сердца.
-
Печень. Этанол расщепляется с образованием токсичных соединений, которые повреждают клетки печени и вызывают жировой гепатоз.
-
Мозг. Алкоголь влияет на выработку нейромедиаторов, вызывая эйфорию, а позже — апатию и тревожность.
-
Иммунная система. Ослабевает защита организма, растёт риск инфекций.
|Система организма
|Последствие употребления алкоголя
|Сердце и сосуды
|Повышение давления, аритмия
|Печень
|Жировое перерождение, цирроз
|Мозг
|Нарушения памяти и концентрации
|Эндокринная система
|Гормональные сбои
|Иммунитет
|Снижение устойчивости к инфекциям
Мифы и правда
Миф: Красное вино очищает сосуды.
Правда: Этанол разрушает стенки сосудов и повышает давление.
Миф: Малые дозы алкоголя укрепляют сердце.
Правда: Даже небольшие количества увеличивают риск аритмий.
Миф: Натуральное домашнее вино безопасно.
Правда: Алкоголь остаётся токсином, независимо от происхождения.
Интересные факты
-
Всемирная организация здравоохранения в 2023 году официально заявила: безопасной дозы алкоголя не существует.
-
Люди, полностью отказавшиеся от алкоголя, имеют на 30% меньше сердечно-сосудистых осложнений.
-
По данным Минздрава РФ, более 60% случаев аритмии связаны с употреблением алкоголя в выходные.
Исторический контекст
Ещё в XIX веке вино действительно использовалось как лекарственное средство — его назначали для стимуляции аппетита и укрепления "нервов". Однако уже в XX веке, с развитием доказательной медицины, врачи отказались от этой практики. Сегодня мнение о пользе алкоголя — пережиток эпохи, когда не было других способов профилактики заболеваний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru