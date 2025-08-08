Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морская звезда и дайвер
Морская звезда и дайвер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:09

Дайвинг, где ты забываешь, как дышать, - в хорошем смысле

Под водой с рыбами: мой дневник с Красного моря

Всё началось с лёгкого волнения, когда я впервые натянул гидрокостюм. Красное море казалось обычным: гладкая вода, солнце, лодка. Но стоило уйти под воду — начался другой мир. Где никто не говорит, но все всё понимают. Где цвет — это язык, а течение — музыка.

Первый вдох под водой

Инструктор сделал знак — и мы ушли вниз. Сам момент погружения не был страшным. Был… странным. Лёгкие сопротивлялись, мозг пугался, но всё происходило очень спокойно. И вот, спустя пару метров, открылся коралловый склон.

Мир вокруг был неподвижным и в то же время живым. Я плыл в медленном танце сквозь гроты, среди стай мелких рыб, мимо мягких, дрожащих на течении кораллов. Ощущение было как у гостя на приёме — ты знаешь, что здесь всё не твоё, но тебя пока не выгоняют.

Рыбы, кораллы и попытка говорить под водой

На третий дайв я поймал себя на том, что "разговариваю" с рыбой. Она висела в толще воды, вся в синих полосках, и будто смотрела прямо на меня. Я показал ей жест — конечно, бессмысленный. Но она медленно повернулась и уплыла. Я решил, что это "до свидания".

Кораллы в Красном море живут своей жизнью. Они не "фон", а активные участники — где-то острые, где-то пушистые, где-то шевелятся, как будто дышат вместе с тобой. Цвета — неяркие, но глубокие: коралловые розовые, синие, зеленовато-фиолетовые. Не как на фото — лучше.

Когда теряешь счёт времени

С каждым погружением становилось спокойнее. Я перестал замечать, сколько времени мы под водой. Перестал контролировать дыхание — оно стало естественным, почти медитативным. Под водой нет мыслей. Они просто не вмещаются. Есть только тело, давление в ушах и плавное движение.

Один из самых ярких моментов — когда я застрял взглядом на крошечной флуоресцентной креветке. Я не знал её названия, но она сидела в коралле и смотрела на меня, пока вокруг проплывали другие дайверы. Я остался — потому что с ней было тихо.

Моё главное открытие

Я думал, что дайвинг — это про экстрим. А оказалось — про тишину. Про наблюдение, принятие, лёгкое присутствие. Красное море — не картинка в буклете. Оно живое, сложное, красивое. И если ты спокоен — оно тебя пускает.

