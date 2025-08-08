Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:15

Я потратил 300 евро под водой в Египте - и это была лучшая трата за лето

Сколько на самом деле стоит дайвинг в Египте в 2025

До поездки в Египет я представлял дайвинг чем-то далёким и дорогим. В голове крутились образы аквалангов, курсов, огромных лодок и профессионалов с тысячами погружений. Но оказалось, всё не так. На месте мне предложили "попробовать" прямо завтра, без подготовки. Цена звучала слишком просто: пятьдесят евро — и ты под водой. И я, конечно, согласился. А потом начал считать.

Красное море с точки зрения кошелька

Моим первым пунктом была Хургада — популярный курорт с десятками дайвинг-школ. Я взял вводное погружение: теория, немного практики, снаряжение, лодка, инструктор. Всё это стоило около 50 евро. Ещё 5 евро — сбор за доступ к морскому национальному парку. Всё было настолько организованно и понятно, что мне казалось: где-то должен быть подвох. Но подвоха не было. Было только море и рыбы.

Когда я решил вернуться на второй день и сделать уже два погружения, цена поднялась до 65 евро. Зато в пакет вошёл обед, трансфер с отеля и даже чай на лодке. На третий день я понял, что пора брать пакет — три дня, шесть погружений — и это стоило мне примерно 150 евро. Меньше, чем один ужин в туристическом ресторане с вином.

Погружаешься — экономишь

Если идти в это всерьёз, то выгоднее сразу брать много погружений. Например, в Дахабе мне предложили десять погружений за 250 евро, и это включало не только снаряжение, но и сопровождение гида. Я спросил, почему так дёшево — и получил простой ответ: "Ты приезжаешь не один, ты расскажешь друзьям. Это реклама".

К тому моменту у меня уже было восемь погружений за плечами, и каждый стоил мне всё дешевле. При этом уровень сервиса не падал. В Марса-Аламе я получил предложение на 5 дней дайвинга за 230 евро, включая аренду снаряжения. И понял: чем южнее, тем тише и дешевле.

Неочевидные траты и ошибки

Но есть детали, которые портят расчёты. В первый день я не учёл аренду ласт и маски — это добавило 15 евро сверху. Однажды забыл взять с собой воду и купил на лодке бутылку за цену как в аэропорту. А ещё вечером заметил, что курс евро у центра невыгоден, и лучше было бы платить в фунтах. Мелочи, но если погружаешься каждый день, то они складываются в приличную сумму.

Также не везде входил трансфер. В Хургаде он обычно включён, а в Дахабе иногда приходится идти пешком — зато и цены чуть ниже. В одном из центров мне даже предложили скидку, если я помогу загрузить баллоны в машину. И это был лучший бартер отпуска.

Сколько всё-таки вышло

За неделю дайвинга, 9 погружений и все аренды снаряжения я потратил примерно 290 евро. Если бы я заранее знал, сколько точно погружений планирую, то мог бы сэкономить ещё 30-40 евро на пакетах. Но даже так это оказалось дешевле, чем я ожидал.

Главное — заранее проверять, что включено в цену. Некоторые школы не указывают про сборы, другие считают аренду снаряжения отдельно. Лучше спросить дважды, чем платить потом. И лучше идти не в самый первый центр у отеля, а пройтись по набережной — конкуренция там делает чудеса с ценами.

Подводный счёт

Дайвинг в Египте — это как экскурсия в другой мир за цену хорошего ужина. Если делать это грамотно, можно за 250-300 евро получить неделю впечатлений, которые останутся навсегда. Не нужен сертификат, не нужно покупать снаряжение. Только немного решимости и солнечный день.

