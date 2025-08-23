Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:11

5 веществ в луке, которые спасают сердце и сосуды

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей

Август — время, когда на столе появляется много свежих овощей, и лук не исключение. Но это не просто ароматная добавка к салату или мясу — в нём содержатся вещества, которые защищают сосуды и даже препятствуют развитию опухолей.

Чем полезен лук

Татьяна Солнцева, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, отмечает: особенно ценен красный и фиолетовый лук, так как в нём много антоцианов — натуральных фитонутриентов с мощными антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

Чем ярче окраска луковицы, тем выше в ней концентрация антоцианов.

Кроме того, лук содержит:

  • кверцитин — снижает риск атеросклероза, защищает внутренние стенки сосудов;
  • кемпферол и органические кислоты — повышают уровень "хорошего" холестерина;
  • кобальт — поддерживает кроветворение (до 50 % суточной нормы в 100 г красного лука);
  • пектины — улучшают микрофлору кишечника;
  • фитонциды и серосодержащие вещества — обладают антибактериальным и противовирусным действием.

Как лучше употреблять

В свежем виде лук может быть довольно жгучим из-за серосодержащих соединений.
Ялтинский красный лук мягче по вкусу, содержит больше природных сахаров и его можно есть в салатах в большем объёме.

Что важно помнить:

  • при жарке натуральные сахара карамелизуются → появляется приятная сладость и золотистый цвет;
  • термообработка снижает содержание витамина C, но полифенолы почти полностью сохраняются;
  • больше всего полезных веществ находится во внешних слоях и прикорневой части — не стоит очищать луковицу "до белого".

"В некоторых странах луковую кожуру используют для приготовления бульонов — и это правильно, такое блюдо содержит гораздо больше антиоксидантов", — подчёркивает врач.

