5 веществ в луке, которые спасают сердце и сосуды

Август — время, когда на столе появляется много свежих овощей, и лук не исключение. Но это не просто ароматная добавка к салату или мясу — в нём содержатся вещества, которые защищают сосуды и даже препятствуют развитию опухолей.

Чем полезен лук

Татьяна Солнцева, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, отмечает: особенно ценен красный и фиолетовый лук, так как в нём много антоцианов — натуральных фитонутриентов с мощными антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

Чем ярче окраска луковицы, тем выше в ней концентрация антоцианов.

Кроме того, лук содержит:

кверцитин — снижает риск атеросклероза, защищает внутренние стенки сосудов;

кемпферол и органические кислоты — повышают уровень "хорошего" холестерина;

кобальт — поддерживает кроветворение (до 50 % суточной нормы в 100 г красного лука);

пектины — улучшают микрофлору кишечника;

фитонциды и серосодержащие вещества — обладают антибактериальным и противовирусным действием.

Как лучше употреблять

В свежем виде лук может быть довольно жгучим из-за серосодержащих соединений.

Ялтинский красный лук мягче по вкусу, содержит больше природных сахаров и его можно есть в салатах в большем объёме.

Что важно помнить:

при жарке натуральные сахара карамелизуются → появляется приятная сладость и золотистый цвет;

термообработка снижает содержание витамина C, но полифенолы почти полностью сохраняются;

больше всего полезных веществ находится во внешних слоях и прикорневой части — не стоит очищать луковицу "до белого".