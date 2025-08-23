5 веществ в луке, которые спасают сердце и сосуды
Август — время, когда на столе появляется много свежих овощей, и лук не исключение. Но это не просто ароматная добавка к салату или мясу — в нём содержатся вещества, которые защищают сосуды и даже препятствуют развитию опухолей.
Чем полезен лук
Татьяна Солнцева, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, отмечает: особенно ценен красный и фиолетовый лук, так как в нём много антоцианов — натуральных фитонутриентов с мощными антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.
Чем ярче окраска луковицы, тем выше в ней концентрация антоцианов.
Кроме того, лук содержит:
- кверцитин — снижает риск атеросклероза, защищает внутренние стенки сосудов;
- кемпферол и органические кислоты — повышают уровень "хорошего" холестерина;
- кобальт — поддерживает кроветворение (до 50 % суточной нормы в 100 г красного лука);
- пектины — улучшают микрофлору кишечника;
- фитонциды и серосодержащие вещества — обладают антибактериальным и противовирусным действием.
Как лучше употреблять
В свежем виде лук может быть довольно жгучим из-за серосодержащих соединений.
Ялтинский красный лук мягче по вкусу, содержит больше природных сахаров и его можно есть в салатах в большем объёме.
Что важно помнить:
- при жарке натуральные сахара карамелизуются → появляется приятная сладость и золотистый цвет;
- термообработка снижает содержание витамина C, но полифенолы почти полностью сохраняются;
- больше всего полезных веществ находится во внешних слоях и прикорневой части — не стоит очищать луковицу "до белого".
"В некоторых странах луковую кожуру используют для приготовления бульонов — и это правильно, такое блюдо содержит гораздо больше антиоксидантов", — подчёркивает врач.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru