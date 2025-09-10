Посольство говорит “можно”, юристы — “нельзя”: кто прав по Израилю

Авиакомпания Red Wings намерена возобновить полёты из Москвы в Эйлат. Изначально запуск планировался на 31 июля, но был перенесён на осень.

Расписание

С 16 октября перевозчик заявил еженедельные рейсы с промежуточной посадкой в Сочи. Билеты уже есть в продаже.

Почему туров пока нет

Несмотря на наличие билетов, туроператоры не могут формировать турпакеты. Причина — всё ещё действующие рекомендации Минэкономразвития от 15 июня:

гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль и Иран;

туроператорам и агентам — приостановить продвижение и продажу туров в эти страны.

"Ждём отмены", — рассказали в крупной туркомпании, которая планировала взять блок мест на рейсах Red Wings.

Аналогичной позиции придерживаются и другие операторы, ранее активно работавшие на израильском направлении.

Риски для туррынка

Обходить ограничения опасно: если с туристом что-то случится в "небезопасной стране", ответственность туроператора может дойти вплоть до уголовной.

Несогласованность ведомств

Ситуацию усложняет разница в позициях ведомств:

Посольство РФ в Тель-Авиве ещё 3 июля сообщало, что ограничений для посещения Израиля россиянами нет.

В СМИ 9 августа появились материалы со ссылкой на слова Алексея Климова (МИД РФ) о снятии рекомендаций.

Однако, как поясняет юрист Георгий Мохов ("Персона Грата"), интервью не является официальным документом: