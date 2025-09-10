Посольство говорит “можно”, юристы — “нельзя”: кто прав по Израилю
Авиакомпания Red Wings намерена возобновить полёты из Москвы в Эйлат. Изначально запуск планировался на 31 июля, но был перенесён на осень.
Расписание
С 16 октября перевозчик заявил еженедельные рейсы с промежуточной посадкой в Сочи. Билеты уже есть в продаже.
Почему туров пока нет
Несмотря на наличие билетов, туроператоры не могут формировать турпакеты. Причина — всё ещё действующие рекомендации Минэкономразвития от 15 июня:
-
гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль и Иран;
-
туроператорам и агентам — приостановить продвижение и продажу туров в эти страны.
"Ждём отмены", — рассказали в крупной туркомпании, которая планировала взять блок мест на рейсах Red Wings.
Аналогичной позиции придерживаются и другие операторы, ранее активно работавшие на израильском направлении.
Риски для туррынка
Обходить ограничения опасно: если с туристом что-то случится в "небезопасной стране", ответственность туроператора может дойти вплоть до уголовной.
Несогласованность ведомств
Ситуацию усложняет разница в позициях ведомств:
-
Посольство РФ в Тель-Авиве ещё 3 июля сообщало, что ограничений для посещения Израиля россиянами нет.
-
В СМИ 9 августа появились материалы со ссылкой на слова Алексея Климова (МИД РФ) о снятии рекомендаций.
Однако, как поясняет юрист Георгий Мохов ("Персона Грата"), интервью не является официальным документом:
"Для отмены ограничений МИД должен публично обнародовать позицию — на своём сайте или через заявление официального представителя. Только это станет сигналом Минэку для отмены своих рекомендаций".
