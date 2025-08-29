Неожиданное сочетание: свинина в красном вине, которое покорит ваши чувства

Представьте: нежнейшая свинина, томлёная в ароматном соусе из красного вина, с нотками чеснока и лаврового листа. Это блюдо украсит и семейный ужин, и праздничный стол. Готовится быстро, а результат впечатляет даже искушённых гурманов!

Что понадобится

Свинина (шейка, корейка или карбонад) — 400 г

Красное сухое вино — 100 мл

Бульон (мясной или овощной) — 100 мл

Сливочное масло — 30 г

Чеснок — 7 зубчиков

Лавровый лист — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец, сахар — по вкусу

Готовим шаг за шагом

Выберите свинину без кости, промойте и обсушите. Посолите и поперчите. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте мясо с двух сторон до золотистой корочки на сильном огне. Переложите на тарелку.

В той же сковороде слегка обжарьте чеснок (не пережгите!). Влейте вино и бульон, добавьте лавровый лист. Доведите до кипения. Верните мясо в соус, тушите под крышкой 15-20 минут на среднем огне. Следите, чтобы жидкость не выкипела.

В соус добавьте сливочное масло и сахар, уварите до лёгкого загустения. Полейте мясо соусом и подавайте горячим. Идеально сочетается с картофелем или овощами. Если не хотите тушить на плите, после обжарки заверните мясо в фольгу и доведите до готовности в духовке. Соус приготовьте отдельно.