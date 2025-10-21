Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фиолетовый лук
Фиолетовый лук
© creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:01

Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне

Врачи советуют сочетать красный и белый лук, чтобы получить максимум пользы

Если вы любите добавлять в блюда овощи, которые не только усиливают вкус, но и приносят пользу организму, лук заслуживает особого внимания. Этот привычный ингредиент помогает укрепить иммунитет, поддерживает сердце и служит природным источником антиоксидантов. Но перед покупкой часто возникает вопрос: красный или белый лук — какой полезнее?

Питательная ценность: схожесть больше, чем кажется

Хотя красный и белый лук отличаются по цвету и вкусу, их состав во многом схож. Оба содержат минимум калорий и жиров, но богаты клетчаткой и фитонутриентами.

Красный лук (100 г):

  • 1 г белка
  • 0 г жира
  • 10 г углеводов
  • 2 г клетчатки

Белый лук (100 г):

  • 1 г белка
  • 0 г жира
  • 8 г углеводов
  • 1 г клетчатки

Разница небольшая, но именно оттенок указывает на содержание определённых антиоксидантов, которые влияют на свойства и пользу для организма.

Красный лук: защита сосудов и молодости кожи

"Красный лук является вкусным и пикантным дополнением ко многим блюдам", — отметила диетолог по профилактике рака Джейми Бахам.

Этот сорт богат антоцианами — пигментами, которые придают луку фиолетовый оттенок и обладают кардиопротекторными свойствами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также защищают клетки от старения.

В красном луке много кверцетина - антиоксиданта, который снижает воспаление, стабилизирует артериальное давление и поддерживает уровень "хорошего" холестерина. Кроме того, он содержит калий и фосфор - важные элементы для сердца, костей и энергетического обмена.

"Я люблю добавлять красный лук для сырого вкуса в свои греческие салаты", — добавила Бахам.

Возможные ограничения

Если у вас чувствительный желудок или синдром раздражённого кишечника, этот сорт может вызывать вздутие или газообразование из-за содержания фруктанов. Однако при нормальном пищеварении красный лук не представляет риска и подходит для регулярного употребления.

Белый лук: мягкий вкус и поддержка иммунитета

"Белый лук богат витамином С, фолиевой кислотой и клетчаткой", — пояснила диетолог Джордан Хилл.

Он оказывает антибактериальное действие, поддерживает работу сердца и иммунной системы. В нём также присутствуют антиоксиданты, включая кверцетин и антоцианы, но в меньших количествах, чем в красном луке.

Белый лук содержит цинк и фосфор, способствующие укреплению костей и повышению устойчивости к инфекциям. Благодаря мягкому вкусу он лучше переносится людьми с проблемами желудочно-кишечного тракта.

"Лук не содержит жира, содержит мало натрия и является отличным ингредиентом для придания вкуса вашим блюдам", — отметила Бахам.

Потенциальные минусы

Аллергия или индивидуальная непереносимость встречаются редко. Белый лук — безопасный выбор для большинства людей, особенно если красный вызывает дискомфорт.

Сравнение

Показатель

Красный лук

Белый лук

Калорийность

44 ккал

36 ккал

Антиоксиданты

Высокое содержание антоцианов и кверцетина

Меньше антоцианов, больше витамина С

Вкус

Яркий, слегка сладковатый

Мягкий, нейтральный

Подходит для

Салатов, маринадов, запеканок

Супов, соусов, гарниров

Переносимость

Меньше подходит при СРК

Лучше усваивается при чувствительном ЖКТ

Советы шаг за шагом: как включать лук в рацион

  1. Добавляйте сырой красный лук в салаты или холодные блюда — он сохраняет максимум антиоксидантов.
  2. Белый лук тушите или запекайте - при тепловой обработке он становится сладким и мягким.
  3. Для профилактики простуд добавляйте измельчённый лук в горячие блюда или соусы.
  4. Комбинируйте сорта - это разнообразит рацион и позволит получить максимум пользы.
  5. Используйте кухонные аксессуары, такие как блендеры или измельчители, чтобы лук не терял сок при нарезке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить лук на сильном огне.
    Последствие: разрушение антиоксидантов и витамина С.
    Альтернатива: готовьте на среднем огне с добавлением оливкового масла.
  • Ошибка: хранить нарезанный лук в открытой посуде.
    Последствие: потеря аромата и впитывание запахов из холодильника.
    Альтернатива: храните его в герметичном контейнере или пищевой плёнке.
  • Ошибка: использовать только один сорт.
    Последствие: ограничение спектра питательных веществ.
    Альтернатива: сочетайте красный и белый лук для разнообразного питания.

Плюсы и минусы

Сорт

Плюсы

Минусы

Красный

Богат антиоксидантами, улучшает работу сосудов, добавляет яркость блюдам

Может вызывать вздутие при СРК

Белый

Легче переваривается, обладает антибактериальным эффектом, подходит для детей

Меньше антоцианов и кверцетина

А что если…

…вы хотите выбрать лук для похудения?
Оба варианта подойдут. В них мало калорий и ноль жиров. Лук делает блюда ароматными без добавления сахара или соли, что помогает контролировать вес.

FAQ

Какой лук полезнее при гипертонии?
Красный — за счёт кверцетина и антоцианов, которые помогают снижать давление.

Какой лучше для салатов?
Красный лук: у него яркий цвет и лёгкий сладковатый вкус, особенно хорош в сочетании с оливковым маслом и лимоном.

Можно ли есть лук при СРК?
Лучше выбирать белый лук — он менее раздражает кишечник.

Что лучше для иммунитета?
Оба сорта. Красный — за счёт антиоксидантов, белый — благодаря витамину С и цинку.

Мифы и правда

Миф: лук нельзя есть сырым.
Правда: именно в сыром виде он содержит максимум полезных веществ.

Миф: красный лук всегда острее белого.
Правда: степень остроты зависит от сорта и региона выращивания, а не от цвета.

Миф: жареный лук теряет все полезные свойства.
Правда: часть антиоксидантов действительно разрушается, но минералы и клетчатка сохраняются.

3 интересных факта

  1. Красный лук — естественный краситель. Его сок используют для окрашивания тканей и маринадов.
  2. Луковые пары содержат соединения серы, которые активизируют обмен веществ.
  3. В Древнем Египте лук считался символом вечности из-за своей слоистой формы.

Если вы ищете источник антиоксидантов — выбирайте красный лук. Если у вас чувствительный желудок — белый будет мягче. Но идеальный вариант — включать оба сорта: один придаст салатам насыщенность, другой — глубину вкуса горячим блюдам.

