Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне

Если вы любите добавлять в блюда овощи, которые не только усиливают вкус, но и приносят пользу организму, лук заслуживает особого внимания. Этот привычный ингредиент помогает укрепить иммунитет, поддерживает сердце и служит природным источником антиоксидантов. Но перед покупкой часто возникает вопрос: красный или белый лук — какой полезнее?

Питательная ценность: схожесть больше, чем кажется

Хотя красный и белый лук отличаются по цвету и вкусу, их состав во многом схож. Оба содержат минимум калорий и жиров, но богаты клетчаткой и фитонутриентами.

Красный лук (100 г):

1 г белка

0 г жира

10 г углеводов

2 г клетчатки

Белый лук (100 г):

1 г белка

0 г жира

8 г углеводов

1 г клетчатки

Разница небольшая, но именно оттенок указывает на содержание определённых антиоксидантов, которые влияют на свойства и пользу для организма.

Красный лук: защита сосудов и молодости кожи

"Красный лук является вкусным и пикантным дополнением ко многим блюдам", — отметила диетолог по профилактике рака Джейми Бахам.

Этот сорт богат антоцианами — пигментами, которые придают луку фиолетовый оттенок и обладают кардиопротекторными свойствами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также защищают клетки от старения.

В красном луке много кверцетина - антиоксиданта, который снижает воспаление, стабилизирует артериальное давление и поддерживает уровень "хорошего" холестерина. Кроме того, он содержит калий и фосфор - важные элементы для сердца, костей и энергетического обмена.

"Я люблю добавлять красный лук для сырого вкуса в свои греческие салаты", — добавила Бахам.

Возможные ограничения

Если у вас чувствительный желудок или синдром раздражённого кишечника, этот сорт может вызывать вздутие или газообразование из-за содержания фруктанов. Однако при нормальном пищеварении красный лук не представляет риска и подходит для регулярного употребления.

Белый лук: мягкий вкус и поддержка иммунитета

"Белый лук богат витамином С, фолиевой кислотой и клетчаткой", — пояснила диетолог Джордан Хилл.

Он оказывает антибактериальное действие, поддерживает работу сердца и иммунной системы. В нём также присутствуют антиоксиданты, включая кверцетин и антоцианы, но в меньших количествах, чем в красном луке.

Белый лук содержит цинк и фосфор, способствующие укреплению костей и повышению устойчивости к инфекциям. Благодаря мягкому вкусу он лучше переносится людьми с проблемами желудочно-кишечного тракта.

"Лук не содержит жира, содержит мало натрия и является отличным ингредиентом для придания вкуса вашим блюдам", — отметила Бахам.

Потенциальные минусы

Аллергия или индивидуальная непереносимость встречаются редко. Белый лук — безопасный выбор для большинства людей, особенно если красный вызывает дискомфорт.

Сравнение

Показатель Красный лук Белый лук Калорийность 44 ккал 36 ккал Антиоксиданты Высокое содержание антоцианов и кверцетина Меньше антоцианов, больше витамина С Вкус Яркий, слегка сладковатый Мягкий, нейтральный Подходит для Салатов, маринадов, запеканок Супов, соусов, гарниров Переносимость Меньше подходит при СРК Лучше усваивается при чувствительном ЖКТ

Советы шаг за шагом: как включать лук в рацион

Добавляйте сырой красный лук в салаты или холодные блюда — он сохраняет максимум антиоксидантов. Белый лук тушите или запекайте - при тепловой обработке он становится сладким и мягким. Для профилактики простуд добавляйте измельчённый лук в горячие блюда или соусы. Комбинируйте сорта - это разнообразит рацион и позволит получить максимум пользы. Используйте кухонные аксессуары, такие как блендеры или измельчители, чтобы лук не терял сок при нарезке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить лук на сильном огне.

Последствие: разрушение антиоксидантов и витамина С.

Альтернатива: готовьте на среднем огне с добавлением оливкового масла.

жарить лук на сильном огне. разрушение антиоксидантов и витамина С. готовьте на среднем огне с добавлением оливкового масла. Ошибка: хранить нарезанный лук в открытой посуде.

Последствие: потеря аромата и впитывание запахов из холодильника.

Альтернатива: храните его в герметичном контейнере или пищевой плёнке.

хранить нарезанный лук в открытой посуде. потеря аромата и впитывание запахов из холодильника. храните его в герметичном контейнере или пищевой плёнке. Ошибка: использовать только один сорт.

Последствие: ограничение спектра питательных веществ.

Альтернатива: сочетайте красный и белый лук для разнообразного питания.

Плюсы и минусы

Сорт Плюсы Минусы Красный Богат антиоксидантами, улучшает работу сосудов, добавляет яркость блюдам Может вызывать вздутие при СРК Белый Легче переваривается, обладает антибактериальным эффектом, подходит для детей Меньше антоцианов и кверцетина

А что если…

…вы хотите выбрать лук для похудения?

Оба варианта подойдут. В них мало калорий и ноль жиров. Лук делает блюда ароматными без добавления сахара или соли, что помогает контролировать вес.

FAQ

Какой лук полезнее при гипертонии?

Красный — за счёт кверцетина и антоцианов, которые помогают снижать давление.

Какой лучше для салатов?

Красный лук: у него яркий цвет и лёгкий сладковатый вкус, особенно хорош в сочетании с оливковым маслом и лимоном.

Можно ли есть лук при СРК?

Лучше выбирать белый лук — он менее раздражает кишечник.

Что лучше для иммунитета?

Оба сорта. Красный — за счёт антиоксидантов, белый — благодаря витамину С и цинку.

Мифы и правда

Миф: лук нельзя есть сырым.

Правда: именно в сыром виде он содержит максимум полезных веществ.

Миф: красный лук всегда острее белого.

Правда: степень остроты зависит от сорта и региона выращивания, а не от цвета.

Миф: жареный лук теряет все полезные свойства.

Правда: часть антиоксидантов действительно разрушается, но минералы и клетчатка сохраняются.

3 интересных факта

Красный лук — естественный краситель. Его сок используют для окрашивания тканей и маринадов. Луковые пары содержат соединения серы, которые активизируют обмен веществ. В Древнем Египте лук считался символом вечности из-за своей слоистой формы.

Если вы ищете источник антиоксидантов — выбирайте красный лук. Если у вас чувствительный желудок — белый будет мягче. Но идеальный вариант — включать оба сорта: один придаст салатам насыщенность, другой — глубину вкуса горячим блюдам.