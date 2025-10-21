Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне
Если вы любите добавлять в блюда овощи, которые не только усиливают вкус, но и приносят пользу организму, лук заслуживает особого внимания. Этот привычный ингредиент помогает укрепить иммунитет, поддерживает сердце и служит природным источником антиоксидантов. Но перед покупкой часто возникает вопрос: красный или белый лук — какой полезнее?
Питательная ценность: схожесть больше, чем кажется
Хотя красный и белый лук отличаются по цвету и вкусу, их состав во многом схож. Оба содержат минимум калорий и жиров, но богаты клетчаткой и фитонутриентами.
Красный лук (100 г):
- 1 г белка
- 0 г жира
- 10 г углеводов
- 2 г клетчатки
Белый лук (100 г):
- 1 г белка
- 0 г жира
- 8 г углеводов
- 1 г клетчатки
Разница небольшая, но именно оттенок указывает на содержание определённых антиоксидантов, которые влияют на свойства и пользу для организма.
Красный лук: защита сосудов и молодости кожи
"Красный лук является вкусным и пикантным дополнением ко многим блюдам", — отметила диетолог по профилактике рака Джейми Бахам.
Этот сорт богат антоцианами — пигментами, которые придают луку фиолетовый оттенок и обладают кардиопротекторными свойствами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также защищают клетки от старения.
В красном луке много кверцетина - антиоксиданта, который снижает воспаление, стабилизирует артериальное давление и поддерживает уровень "хорошего" холестерина. Кроме того, он содержит калий и фосфор - важные элементы для сердца, костей и энергетического обмена.
"Я люблю добавлять красный лук для сырого вкуса в свои греческие салаты", — добавила Бахам.
Возможные ограничения
Если у вас чувствительный желудок или синдром раздражённого кишечника, этот сорт может вызывать вздутие или газообразование из-за содержания фруктанов. Однако при нормальном пищеварении красный лук не представляет риска и подходит для регулярного употребления.
Белый лук: мягкий вкус и поддержка иммунитета
"Белый лук богат витамином С, фолиевой кислотой и клетчаткой", — пояснила диетолог Джордан Хилл.
Он оказывает антибактериальное действие, поддерживает работу сердца и иммунной системы. В нём также присутствуют антиоксиданты, включая кверцетин и антоцианы, но в меньших количествах, чем в красном луке.
Белый лук содержит цинк и фосфор, способствующие укреплению костей и повышению устойчивости к инфекциям. Благодаря мягкому вкусу он лучше переносится людьми с проблемами желудочно-кишечного тракта.
"Лук не содержит жира, содержит мало натрия и является отличным ингредиентом для придания вкуса вашим блюдам", — отметила Бахам.
Потенциальные минусы
Аллергия или индивидуальная непереносимость встречаются редко. Белый лук — безопасный выбор для большинства людей, особенно если красный вызывает дискомфорт.
Сравнение
|
Показатель
|
Красный лук
|
Белый лук
|
Калорийность
|
44 ккал
|
36 ккал
|
Антиоксиданты
|
Высокое содержание антоцианов и кверцетина
|
Меньше антоцианов, больше витамина С
|
Вкус
|
Яркий, слегка сладковатый
|
Мягкий, нейтральный
|
Подходит для
|
Салатов, маринадов, запеканок
|
Супов, соусов, гарниров
|
Переносимость
|
Меньше подходит при СРК
|
Лучше усваивается при чувствительном ЖКТ
Советы шаг за шагом: как включать лук в рацион
- Добавляйте сырой красный лук в салаты или холодные блюда — он сохраняет максимум антиоксидантов.
- Белый лук тушите или запекайте - при тепловой обработке он становится сладким и мягким.
- Для профилактики простуд добавляйте измельчённый лук в горячие блюда или соусы.
- Комбинируйте сорта - это разнообразит рацион и позволит получить максимум пользы.
- Используйте кухонные аксессуары, такие как блендеры или измельчители, чтобы лук не терял сок при нарезке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: жарить лук на сильном огне.
Последствие: разрушение антиоксидантов и витамина С.
Альтернатива: готовьте на среднем огне с добавлением оливкового масла.
- Ошибка: хранить нарезанный лук в открытой посуде.
Последствие: потеря аромата и впитывание запахов из холодильника.
Альтернатива: храните его в герметичном контейнере или пищевой плёнке.
- Ошибка: использовать только один сорт.
Последствие: ограничение спектра питательных веществ.
Альтернатива: сочетайте красный и белый лук для разнообразного питания.
Плюсы и минусы
|
Сорт
|
Плюсы
|
Минусы
|
Красный
|
Богат антиоксидантами, улучшает работу сосудов, добавляет яркость блюдам
|
Может вызывать вздутие при СРК
|
Белый
|
Легче переваривается, обладает антибактериальным эффектом, подходит для детей
|
Меньше антоцианов и кверцетина
А что если…
…вы хотите выбрать лук для похудения?
Оба варианта подойдут. В них мало калорий и ноль жиров. Лук делает блюда ароматными без добавления сахара или соли, что помогает контролировать вес.
FAQ
Какой лук полезнее при гипертонии?
Красный — за счёт кверцетина и антоцианов, которые помогают снижать давление.
Какой лучше для салатов?
Красный лук: у него яркий цвет и лёгкий сладковатый вкус, особенно хорош в сочетании с оливковым маслом и лимоном.
Можно ли есть лук при СРК?
Лучше выбирать белый лук — он менее раздражает кишечник.
Что лучше для иммунитета?
Оба сорта. Красный — за счёт антиоксидантов, белый — благодаря витамину С и цинку.
Мифы и правда
Миф: лук нельзя есть сырым.
Правда: именно в сыром виде он содержит максимум полезных веществ.
Миф: красный лук всегда острее белого.
Правда: степень остроты зависит от сорта и региона выращивания, а не от цвета.
Миф: жареный лук теряет все полезные свойства.
Правда: часть антиоксидантов действительно разрушается, но минералы и клетчатка сохраняются.
3 интересных факта
- Красный лук — естественный краситель. Его сок используют для окрашивания тканей и маринадов.
- Луковые пары содержат соединения серы, которые активизируют обмен веществ.
- В Древнем Египте лук считался символом вечности из-за своей слоистой формы.
Если вы ищете источник антиоксидантов — выбирайте красный лук. Если у вас чувствительный желудок — белый будет мягче. Но идеальный вариант — включать оба сорта: один придаст салатам насыщенность, другой — глубину вкуса горячим блюдам.
