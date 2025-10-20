Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фаршированные перцы
© Adobe Stock by timolina is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:19

Один перец сладкий, другой горчит — но не спешите выбирать: в каждом свой секрет

Красный перец укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи — мнение специалистов

Болгарский перец — один из тех овощей, которые никогда не наскучат. Он яркий, сочный, универсальный и одинаково хорош в салате, рагу, пасте или просто как хрустящая закуска. Но если вы задумывались, какой перец полезнее — красный или зелёный, — ответ не так очевиден. Оба имеют свои преимущества, и чтобы разобраться, диетологи объясняют, как цвет влияет на состав и свойства этого популярного овоща.

"Когда болгарский перец растет, он сначала зеленый, затем становится желтым, затем оранжевым и, наконец, красным. Вот почему [красный] самый сладкий", — сказала диетолог по профилактике рака Джейми Бахам.

Как формируется цвет и вкус перца

Все сорта болгарского перца начинают путь с зелёной стадии. По мере созревания плоды меняют цвет — от жёлтого к оранжевому и, наконец, к насыщенно-красному. Этот процесс влияет не только на внешний вид, но и на вкус, уровень сахаров и концентрацию витаминов. Зелёные плоды менее сладкие и имеют травянистые нотки, а красные — мягкие, сочные и чуть сладковатые.

"Зелёный перец ещё не созрел, и поэтому он не такой сладкий, как жёлтый, оранжевый и красный", — отметила Джейми Бахам.

Сравнение: красный и зелёный перец

Показатель

Красный перец

Зелёный перец

Калорийность (на 100 г)

31 ккал

23 ккал

Белки

1 г

1 г

Жиры

0 г

0 г

Углеводы

7 г

5 г

Клетчатка

1 г

1 г

Витамин C

около 142 мг

чуть более 100% суточной нормы

Основные антиоксиданты

Ликопин, бета-каротин

Хлорофилл, флавоноиды

Вкус

Сладкий, мягкий

Травянистый, слегка горьковатый

Оба вида имеют низкую калорийность и богаты витаминами и минералами, но их химический профиль немного различается. Красный перец выигрывает по содержанию антиоксидантов, тогда как зелёный славится освежающим вкусом и хлорофиллом.

Польза красного перца

Красный перец — чемпион по содержанию витамина C. Половина стакана ломтиков даёт почти в два раза больше суточной нормы для женщин. Этот витамин поддерживает иммунитет, помогает организму синтезировать коллаген, улучшает состояние кожи и ускоряет восстановление после физических нагрузок.

"Многие люди не знают, что в красном болгарском перце больше витамина С, чем в цитрусовых, таких как апельсины и лимоны", — пояснила Джейми Бахам.

Кроме витамина C, красный перец содержит бета-каротин и ликопин — мощные антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения и поддерживают здоровье сердца.

"Красный перец также содержит клетчатку и антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, которые поддерживают иммунную функцию, функцию кожи и глаз", — добавила диетолог Джордан Хилл.

Потенциальные ограничения

У большинства людей болгарский перец не вызывает никаких проблем, но если вы чувствительны к паслёновым (а к ним относятся помидоры, картофель и баклажаны), возможен лёгкий дискомфорт со стороны желудка. В остальных случаях этот овощ абсолютно безопасен и прекрасно усваивается.

Польза зелёного перца

Зелёный болгарский перец — это своего рода "незрелый брат" красного. Несмотря на менее выраженный вкус, он богат витамином C и клетчаткой. Его зелёный цвет обусловлен хлорофиллом — пигментом, который обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

"У них также есть антиоксидант под названием хлорофилл, который помогает уменьшить воспаление в организме", — отметила Джордан Хилл.

Исследования показывают, что хлорофилл может снижать риск ожирения и некоторых хронических заболеваний, поддерживать здоровье печени и помогать в детоксикации организма. Кроме того, зелёный перец хорошо вписывается в блюда с насыщенным вкусом: от мексиканских соусов до овощных соте и тушёных гарниров.

Плюсы и минусы

Категория

Красный перец

Зелёный перец

Плюсы

Богат антиоксидантами, сладкий вкус, улучшает иммунитет

Меньше калорий, содержит хлорофилл, подходит для солёных блюд

Минусы

Может вызывать дискомфорт при непереносимости паслёновых

Менее сладкий, немного жёстче в сыром виде

Советы шаг за шагом: как включить перец в рацион

  1. Добавляйте свежие ломтики в салаты и сэндвичи — это повысит содержание витамина C в рационе.
  2. Запекайте перец с оливковым маслом и чесноком — такой способ сохраняет антиоксиданты.
  3. Используйте блендер, чтобы приготовить крем-суп или овощной соус.
  4. Для перекуса сочетайте ломтики перца с хумусом или йогуртовым дипом.
  5. Замораживайте излишки: нарежьте, уложите в контейнер и используйте зимой для жарких или пасты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить перец на слишком сильном огне.
    Последствие: витамин C разрушается при высокой температуре.
    Альтернатива: готовьте на среднем огне или запекайте.
  • Ошибка: хранить перец при комнатной температуре.
    Последствие: потеря упругости и витаминов.
    Альтернатива: держите в холодильнике в перфорированном пакете.
  • Ошибка: очищать перец заранее.
    Последствие: окисление и потеря вкуса.
    Альтернатива: нарезайте непосредственно перед употреблением.

А что если вы хотите похудеть?

"Красный и зелёный перец в равной степени способны стать вкусным дополнением к сбалансированному питанию", — считает Джейми Бахам.

Оба варианта низкокалорийны и богаты водой и клетчаткой. Они создают ощущение сытости без лишних калорий, что делает их идеальным выбором при снижении веса. Добавляйте перец к основным блюдам, заменяйте им часть углеводов и используйте как перекус между приёмами пищи.

Мифы и правда

  • Миф: красный перец калорийнее зелёного.
    Правда: разница минимальна — всего несколько калорий на 100 г.
  • Миф: зелёный перец менее полезен.
    Правда: он просто содержит другие антиоксиданты и меньше сахара.
  • Миф: витамин C разрушается при нарезке.
    Правда: потери минимальны, если перец не хранится долго на воздухе.

Интересные факты

  1. Болгарский перец — это единственный вид перца, не содержащий капсаицина, поэтому он не острый.
  2. Витамин C в красном перце сохраняется даже после заморозки.
  3. В Средиземноморской кухне зелёный перец часто добавляют в соус с тунцом, чтобы смягчить вкус рыбы.

FAQ

Какой перец полезнее для зрения?
Красный. Благодаря бета-каротину он поддерживает здоровье глаз и защищает сетчатку.

Можно ли есть перец на ночь?
Да, но в умеренном количестве. Клетчатка способствует пищеварению, а низкая калорийность не создаёт нагрузки на желудок.

Что лучше при воспалении?
Зелёный перец: хлорофилл помогает уменьшить воспаление и защищает ткани от повреждений.

Как выбрать спелый перец?
Ориентируйтесь на плотную кожицу без пятен и блестящую поверхность. Чем ярче цвет, тем больше питательных веществ.

Оба вида болгарского перца заслуживают места на вашей тарелке. Красный — источник антиоксидантов и витамина C, зелёный — хлорофилла и освежающего вкуса. Вместе они делают питание ярким, разнообразным и полезным для здоровья.

