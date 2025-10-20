Один перец сладкий, другой горчит — но не спешите выбирать: в каждом свой секрет
Болгарский перец — один из тех овощей, которые никогда не наскучат. Он яркий, сочный, универсальный и одинаково хорош в салате, рагу, пасте или просто как хрустящая закуска. Но если вы задумывались, какой перец полезнее — красный или зелёный, — ответ не так очевиден. Оба имеют свои преимущества, и чтобы разобраться, диетологи объясняют, как цвет влияет на состав и свойства этого популярного овоща.
"Когда болгарский перец растет, он сначала зеленый, затем становится желтым, затем оранжевым и, наконец, красным. Вот почему [красный] самый сладкий", — сказала диетолог по профилактике рака Джейми Бахам.
Как формируется цвет и вкус перца
Все сорта болгарского перца начинают путь с зелёной стадии. По мере созревания плоды меняют цвет — от жёлтого к оранжевому и, наконец, к насыщенно-красному. Этот процесс влияет не только на внешний вид, но и на вкус, уровень сахаров и концентрацию витаминов. Зелёные плоды менее сладкие и имеют травянистые нотки, а красные — мягкие, сочные и чуть сладковатые.
"Зелёный перец ещё не созрел, и поэтому он не такой сладкий, как жёлтый, оранжевый и красный", — отметила Джейми Бахам.
Сравнение: красный и зелёный перец
|
Показатель
|
Красный перец
|
Зелёный перец
|
Калорийность (на 100 г)
|
31 ккал
|
23 ккал
|
Белки
|
1 г
|
1 г
|
Жиры
|
0 г
|
0 г
|
Углеводы
|
7 г
|
5 г
|
Клетчатка
|
1 г
|
1 г
|
Витамин C
|
около 142 мг
|
чуть более 100% суточной нормы
|
Основные антиоксиданты
|
Ликопин, бета-каротин
|
Хлорофилл, флавоноиды
|
Вкус
|
Сладкий, мягкий
|
Травянистый, слегка горьковатый
Оба вида имеют низкую калорийность и богаты витаминами и минералами, но их химический профиль немного различается. Красный перец выигрывает по содержанию антиоксидантов, тогда как зелёный славится освежающим вкусом и хлорофиллом.
Польза красного перца
Красный перец — чемпион по содержанию витамина C. Половина стакана ломтиков даёт почти в два раза больше суточной нормы для женщин. Этот витамин поддерживает иммунитет, помогает организму синтезировать коллаген, улучшает состояние кожи и ускоряет восстановление после физических нагрузок.
"Многие люди не знают, что в красном болгарском перце больше витамина С, чем в цитрусовых, таких как апельсины и лимоны", — пояснила Джейми Бахам.
Кроме витамина C, красный перец содержит бета-каротин и ликопин — мощные антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения и поддерживают здоровье сердца.
"Красный перец также содержит клетчатку и антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, которые поддерживают иммунную функцию, функцию кожи и глаз", — добавила диетолог Джордан Хилл.
Потенциальные ограничения
У большинства людей болгарский перец не вызывает никаких проблем, но если вы чувствительны к паслёновым (а к ним относятся помидоры, картофель и баклажаны), возможен лёгкий дискомфорт со стороны желудка. В остальных случаях этот овощ абсолютно безопасен и прекрасно усваивается.
Польза зелёного перца
Зелёный болгарский перец — это своего рода "незрелый брат" красного. Несмотря на менее выраженный вкус, он богат витамином C и клетчаткой. Его зелёный цвет обусловлен хлорофиллом — пигментом, который обладает выраженными противовоспалительными свойствами.
"У них также есть антиоксидант под названием хлорофилл, который помогает уменьшить воспаление в организме", — отметила Джордан Хилл.
Исследования показывают, что хлорофилл может снижать риск ожирения и некоторых хронических заболеваний, поддерживать здоровье печени и помогать в детоксикации организма. Кроме того, зелёный перец хорошо вписывается в блюда с насыщенным вкусом: от мексиканских соусов до овощных соте и тушёных гарниров.
Плюсы и минусы
|
Категория
|
Красный перец
|
Зелёный перец
|
Плюсы
|
Богат антиоксидантами, сладкий вкус, улучшает иммунитет
|
Меньше калорий, содержит хлорофилл, подходит для солёных блюд
|
Минусы
|
Может вызывать дискомфорт при непереносимости паслёновых
|
Менее сладкий, немного жёстче в сыром виде
Советы шаг за шагом: как включить перец в рацион
- Добавляйте свежие ломтики в салаты и сэндвичи — это повысит содержание витамина C в рационе.
- Запекайте перец с оливковым маслом и чесноком — такой способ сохраняет антиоксиданты.
- Используйте блендер, чтобы приготовить крем-суп или овощной соус.
- Для перекуса сочетайте ломтики перца с хумусом или йогуртовым дипом.
- Замораживайте излишки: нарежьте, уложите в контейнер и используйте зимой для жарких или пасты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: жарить перец на слишком сильном огне.
Последствие: витамин C разрушается при высокой температуре.
Альтернатива: готовьте на среднем огне или запекайте.
- Ошибка: хранить перец при комнатной температуре.
Последствие: потеря упругости и витаминов.
Альтернатива: держите в холодильнике в перфорированном пакете.
- Ошибка: очищать перец заранее.
Последствие: окисление и потеря вкуса.
Альтернатива: нарезайте непосредственно перед употреблением.
А что если вы хотите похудеть?
"Красный и зелёный перец в равной степени способны стать вкусным дополнением к сбалансированному питанию", — считает Джейми Бахам.
Оба варианта низкокалорийны и богаты водой и клетчаткой. Они создают ощущение сытости без лишних калорий, что делает их идеальным выбором при снижении веса. Добавляйте перец к основным блюдам, заменяйте им часть углеводов и используйте как перекус между приёмами пищи.
Мифы и правда
- Миф: красный перец калорийнее зелёного.
Правда: разница минимальна — всего несколько калорий на 100 г.
- Миф: зелёный перец менее полезен.
Правда: он просто содержит другие антиоксиданты и меньше сахара.
- Миф: витамин C разрушается при нарезке.
Правда: потери минимальны, если перец не хранится долго на воздухе.
Интересные факты
- Болгарский перец — это единственный вид перца, не содержащий капсаицина, поэтому он не острый.
- Витамин C в красном перце сохраняется даже после заморозки.
- В Средиземноморской кухне зелёный перец часто добавляют в соус с тунцом, чтобы смягчить вкус рыбы.
FAQ
Какой перец полезнее для зрения?
Красный. Благодаря бета-каротину он поддерживает здоровье глаз и защищает сетчатку.
Можно ли есть перец на ночь?
Да, но в умеренном количестве. Клетчатка способствует пищеварению, а низкая калорийность не создаёт нагрузки на желудок.
Что лучше при воспалении?
Зелёный перец: хлорофилл помогает уменьшить воспаление и защищает ткани от повреждений.
Как выбрать спелый перец?
Ориентируйтесь на плотную кожицу без пятен и блестящую поверхность. Чем ярче цвет, тем больше питательных веществ.
Оба вида болгарского перца заслуживают места на вашей тарелке. Красный — источник антиоксидантов и витамина C, зелёный — хлорофилла и освежающего вкуса. Вместе они делают питание ярким, разнообразным и полезным для здоровья.
