Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капкейки
Капкейки
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:51

Вкус, который обманет ваши ожидания — капкейки, которые тают без следа

Капкейки Красный бархат: рецепт приготовления от кулинарных экспертов

Хотите удивить гостей десертом, который выглядит как произведение искусства и тает во рту? Капкейки Красный бархат — это именно то! Они мягкие, воздушные и такие яркие, что станут звездой любого стола. Дети и взрослые будут в восторге от их вкуса — попробуйте, и вы не сможете остановиться!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Какао — 10 г
  • Сахар — 150 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Растительное масло — 90 г
  • Кефир (нежирный) — 150 г
  • Яйца — 70 г (примерно 2 средних)
  • Пищевой краситель — 1 ч.л.
  • Сливочное масло — 90 г (размягченное)
  • Творожный сыр — 225 г
  • Сахарная пудра — 75 г
  • Ванильный сахар — 10 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Соберите все продукты. Разбейте яйца в чашку, взболтайте и отмерьте. Используйте нежирный кефир — это сделает тесто легче. Сухие ингредиенты. В большой миске смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель. Просейте через сито для однородности. (Узнайте больше о разрыхлителе в статье по ссылке в конце.)

Жидкие ингредиенты. В отдельной посуде соедините яйца, масло, кефир и краситель. Хорошо перемешайте миксером — масса получится яркой и аппетитной. Соединение. Всыпайте сухую смесь в жидкую частями. Перемешивайте ложкой, чтобы намочить муку, но не взбивайте сильно. Тесто должно быть рыхлым — это секрет мягкости! Если нужно, скорректируйте количество муки. (Подробности о муке — в статье в конце.)

Выпечка. Разложите бумажные вкладыши в форму для кексов (силиконовую или металлическую). Наполните на 2/3. Выпекайте при 175°C: первые 12 минут не открывайте дверцу, потом проверяйте каждые 2 минуты. Готовность — когда капкейки упругие, а зубочистка сухая (у меня ушло около 20 минут). Получится 10 штук.

Крем. Размягчите масло заранее. Взбейте его с сахарной пудрой и ванильным сахаром миксером. Завершение крема. Добавьте творожный сыр и взбивайте до пышности. Остудите капкейки на решетке, затем украсьте кремом через кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда". Подавайте сразу — приятного аппетита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары рекомендуют выпекать кекс изюмом на кефире в духовке сегодня в 9:15

Нежный кекс с изюмом: простой рецепт, который изменит представление о домашней выпечке

Открываете духовку — и кухня наполняется ароматом кекса! Простой рецепт на кефире с изюмом: нежный, влажный, для уютного чаепития. Попробуйте этот домашний хит без лишних усилий.

Читать полностью » Домашние конфеты из какао приготовьте с орехами и семенами по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 4:39

Какао-десерт для умных: дешевле фабрики, вкуснее и полезнее в два раза

Узнайте, как быстро и просто приготовить натуральные домашние конфеты из какао с орехами и семенами — вкусное и полезное лакомство без химии.

Читать полностью » Баклажаны на углях: пошаговый рецепт приготовления для пикника сегодня в 4:24

Быстро, просто и вкусно: как приготовить идеальные баклажаны на углях без лишних хлопот

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочные баклажаны на решетке на углях с ароматным томатным маринадом и чесночной заправкой — идеальная закуска для пикника!

Читать полностью » Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира сегодня в 3:37

Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Хрустящая стручковая фасоль в новом амплуа: неожиданное сочетание с инжиром и сыром превращает обычный овощ в звезду летнего салата.

Читать полностью » Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров сегодня в 3:21

Что происходит с картошкой и щукой за час в духовке — вы не поверите

Представьте аромат щуки с картошкой в духовке — простой рецепт для семейного ужина. Специи, овощи и нежная рыба создают неповторимый вкус. Готовы удивить гостей?

Читать полностью » Рецепт приготовления ленивых голубцов в мультиварке сегодня в 3:09

Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час

Вкусные ленивые голубцы в мультиварке с фаршем и рисом — простой рецепт для сытного обеда. Что скрывается в этом ароматном блюде? Узнайте, как приготовить без лишних усилий!

Читать полностью » Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью — простой и быстрый рецепт аппетитных рулетиков. Идеально для пикника и праздничного стола, легко готовится и всегда вкусен!

Читать полностью » Рецепт классического чизкейка в духовке: пошаговая инструкция сегодня в 2:10

Чизкейк в духовке — мягкий и воздушный: всё решает одна хитрость

Идеальный чизкейк можно приготовить дома без лишних хлопот. Главное — знать тонкости, которые делают десерт пышным и нежным.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сергей Дворцов сообщил гонорары Николаева и Крутого за песню "Третье сентября"
Туризм

Главные блюда Камчатки — краб, красная икра и строганина
Питомцы

Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад
Спорт и фитнес

Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные
Наука и технологии

Астероид 2025 QV5 сегодня приблизится к Земле: ученые раскрыли важные детали
Садоводство

Листья в пятнах: как остановить ржавчину на грушах и винограде – советы
Авто и мото

Ford представил стратегию ускоренного выпуска электромобилей в США
Еда

Кулинарные эксперты используют яичные блинчики в салате для насыщенного вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet