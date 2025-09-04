Вкус, который обманет ваши ожидания — капкейки, которые тают без следа

Хотите удивить гостей десертом, который выглядит как произведение искусства и тает во рту? Капкейки Красный бархат — это именно то! Они мягкие, воздушные и такие яркие, что станут звездой любого стола. Дети и взрослые будут в восторге от их вкуса — попробуйте, и вы не сможете остановиться!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 200 г

Какао — 10 г

Сахар — 150 г

Разрыхлитель — 5 г

Растительное масло — 90 г

Кефир (нежирный) — 150 г

Яйца — 70 г (примерно 2 средних)

Пищевой краситель — 1 ч.л.

Сливочное масло — 90 г (размягченное)

Творожный сыр — 225 г

Сахарная пудра — 75 г

Ванильный сахар — 10 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Соберите все продукты. Разбейте яйца в чашку, взболтайте и отмерьте. Используйте нежирный кефир — это сделает тесто легче. Сухие ингредиенты. В большой миске смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель. Просейте через сито для однородности. (Узнайте больше о разрыхлителе в статье по ссылке в конце.)

Жидкие ингредиенты. В отдельной посуде соедините яйца, масло, кефир и краситель. Хорошо перемешайте миксером — масса получится яркой и аппетитной. Соединение. Всыпайте сухую смесь в жидкую частями. Перемешивайте ложкой, чтобы намочить муку, но не взбивайте сильно. Тесто должно быть рыхлым — это секрет мягкости! Если нужно, скорректируйте количество муки. (Подробности о муке — в статье в конце.)

Выпечка. Разложите бумажные вкладыши в форму для кексов (силиконовую или металлическую). Наполните на 2/3. Выпекайте при 175°C: первые 12 минут не открывайте дверцу, потом проверяйте каждые 2 минуты. Готовность — когда капкейки упругие, а зубочистка сухая (у меня ушло около 20 минут). Получится 10 штук.

Крем. Размягчите масло заранее. Взбейте его с сахарной пудрой и ванильным сахаром миксером. Завершение крема. Добавьте творожный сыр и взбивайте до пышности. Остудите капкейки на решетке, затем украсьте кремом через кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда". Подавайте сразу — приятного аппетита.