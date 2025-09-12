Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:39

Трещинки на печенье: когда красный цвет и нежность переворачивают представление о выпечке

Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками

Хотите удивить гостей необычным десертом? Попробуйте приготовить домашнее печенье "Красный бархат" с трещинками — оно не только красиво выглядит, но и обладает мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Это печенье вдохновлено знаменитым одноимённым тортом и станет отличным дополнением к любому празднику.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Сахар — 50 г
  • Кефир — 40 мл
  • Белый шоколад — 30 г
  • Какао — 15 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Красный гелевый пищевой краситель — 1 ч. л.
  • Сода — щепотка (1 г)
  • Яйцо (крупное) — 1 шт.
  • Сливочное масло — 60 г

Как приготовить

Для начала подготовьте продукты: мука должна быть высшего сорта, яйца — крупные и свежие, сливочное масло и кефир — комнатной температуры. Это важно, чтобы тесто получилось однородным и вкусным. Какао лучше брать качественное, желательно алкализованное — оно придаст печенью насыщенный цвет и вкус.

Взбейте миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте яйцо и кефир, продолжая взбивать. Не забудьте тщательно вымыть яйца перед использованием.

Просейте муку вместе с какао, разрыхлителем и содой, добавьте щепотку соли. Просеивание насытит муку кислородом и избавит от комочков. Постепенно вмешайте муку в масляно-яичную смесь до однородного состояния. Консистенция теста должна быть мягкой, но не жидкой — регулируйте количество муки при необходимости.

Введите гелевый краситель и тщательно перемешайте, чтобы тесто равномерно окрасилось. Для удобства используйте тонкие кулинарные перчатки, чтобы не окрасить руки. Нарежьте белый шоколад на мелкие кусочки (можно заменить на любой другой шоколад по вкусу) и аккуратно вмешайте в тесто.

Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 2 часа. Затем разделите тесто на порции по 35 г и скатайте из них шарики.

Разогрейте духовку до 190℃. Обваляйте каждый шарик в сахарной пудре (60 г).

Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте 10-12 минут, следя, чтобы печенье не подгорело снизу. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Готовое печенье переложите на тарелку и подайте к столу. Оно отлично сочетается с чаем или кофе и станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

