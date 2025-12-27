Новый год без главной сцены страны: Красная площадь в Москве уйдёт в тень праздничной ночи

В новогоднюю ночь центр Москвы будет работать в особом режиме, и одна из главных городских площадок станет недоступной для прогулок. Ограничения затронут не отдельные зоны, а всю территорию Красной площади, что важно учитывать при планировании праздничных маршрутов. Об этом сообщает портал smotrim.ru со ссылкой на информацию Главного управления МВД по Москве.

Ограничения на новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения в период с вечера 31 декабря до утра 1 января. Как следует из официального сообщения столичного управления МВД, доступ ограничат заранее и откроют лишь после окончания праздничной ночи. Речь идёт о временной мере, связанной с обеспечением общественной безопасности.

"С 18.00 часов 31 декабря 2025 года до 10.00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — отмечается в сообщении ведомства.

Что продолжит работу

При этом не все объекты в районе Красной площади приостанавливают работу. ГУМ-каток в новогоднюю ночь будет функционировать в штатном режиме, согласно ранее утверждённому расписанию. Это означает, что любители зимних развлечений смогут провести праздник на льду, несмотря на закрытие самой площади.

Также без изменений продолжает работу новогодняя ярмарка. Она открылась 1 декабря и остаётся доступной для жителей и гостей столицы в течение всего зимнего сезона, создавая привычную праздничную атмосферу в центре города.

Сезон катка и ярмарки

ГУМ-каток и ярмарка традиционно являются одними из самых посещаемых зимних площадок Москвы. В этом сезоне они будут работать до 1 марта, предоставляя возможность для отдыха и прогулок после завершения новогодних каникул.

Таким образом, несмотря на временное закрытие Красной площади в ночь праздника, ключевые зимние объекты продолжат принимать посетителей, а ограничения будут носить строго ограниченный по времени характер.