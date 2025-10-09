Красное море однажды исчезло — и вернулось, словно ничего не было

Одна из самых захватывающих историй древней геологии рассказывает не о библейском чуде, а о реальном природном феномене. Миллионы лет назад Красное море, привычно ассоциирующееся у нас с коралловыми рифами и курортами, буквально исчезло с лица Земли. Учёные выяснили, что около 6,2 миллиона лет назад оно полностью высохло, превратившись в безжизненную соляную пустыню, а затем стремительно наполнилось водой, что навсегда изменило ландшафт региона.

"Наши результаты показывают, что в бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: около 6,2 миллиона лет назад он полностью высох, а затем внезапно вновь наполнился водой", — заявила исследователь Университета науки и технологий имени короля Абдаллы Тихана Пенса.

Как формировалось Красное море

История этого моря начинается около 30 миллионов лет назад, когда Африканская и Аравийская тектонические плиты начали расходиться. В образовавшейся долине появились многочисленные озёра, а затем, примерно 23 миллиона лет назад, сюда хлынули воды Средиземного моря. Однако стабильность длилась недолго. Примерно 6 миллионов лет назад начался так называемый "кризис солёности" — одно из самых драматичных событий в истории Земли.

Вода постепенно уходила, уровень соли стремительно повышался. Морские организмы погибали, а на дне откладывались толстые слои соли, достигающие местами двух километров. Этот процесс напоминал превращение моря в гигантский испарительный котёл, в котором выкипала жизнь.

Следы исчезнувшего моря

Новейшие исследования донных пород подтвердили гипотезу о полном высыхании бассейна. Сейсмические данные показали необычное "несогласие" — место, где старые наклонные осадочные пласты резко перекрываются горизонтальным слоем камня. Геологи считают, что именно этот слой свидетельствует о периоде полного пересыхания моря. После этого дно покрылось слоем соли и гипса, который сохранился миллионы лет.

Чтобы установить точный возраст событий, исследователи изучили уровень радиоактивного стронция — элемента, чей состав в океанах изменяется со временем. Этот метод позволил датировать пересыхание около 6,2 миллиона лет назад. Дополнительные данные дали микрофоссилии: в слоях того времени почти полностью отсутствуют следы морских организмов. Только спустя десятки тысяч лет вновь появляются окаменелости улиток и двустворчатых моллюсков — признак возвращения жизни.

Возвращение воды и жизни

После длительного кризиса произошла катастрофа иного рода — грандиозное наводнение. Воды Индийского океана прорвались через вулканический хребет, известный как порог Ханиш, соединяющий Аденский залив с Красным морем. Этот прорыв занял менее 100 тысяч лет — мгновение по геологическим меркам. Потоки воды были настолько мощными, что буквально вырезали в морском дне огромный подводный каньон длиной около 320 километров. Он существует и сегодня, напоминая о том, как океаны могут менять форму планеты.

Исторический контекст: от "кризиса солёности" до новой жизни

30 млн лет назад - начинается раздвижка плит, формируется глубокая долина. 23 млн лет назад - Средиземное море затопляет бассейн, формируется древнее море. 6,2 млн лет назад - начинается засуха, Красное море высыхает, остаётся соляная пустыня. После 6,2 млн лет назад - стремительное наводнение из Индийского океана восстанавливает экосистему.

Эта цепь событий напоминает дыхание планеты: сжатие, затишье, затем — новый вдох воды и жизни.

Сравнение фаз моря

Период Характеристика Состояние жизни До кризиса Уровень моря стабилен, активная биосфера Разнообразие видов В кризис Полное высыхание, соляные отложения Полное вымирание После наводнения Возврат воды из Индийского океана Возрождение морских экосистем

А что если…

Если бы этот прорыв не произошёл, Красное море могло бы остаться безводной котловиной до наших дней. Южный Египет и запад Саудовской Аравии представляли бы собой огромную пустыню, покрытую коркой соли, а не курортную зону с коралловыми рифами. Возможно, именно этот "второй шанс" природы позволил региону стать центром морской жизни и судоходства.

Плюсы и минусы геологического катаклизма

Эффект Плюсы Минусы Геологический Образование новых минералов, соляных месторождений Разрушение экосистем Биологический Эволюционный скачок после восстановления Массовое вымирание Климатический Новая морская циркуляция, стабилизация климата региона Долгий период засухи

FAQ

Как учёные узнали, что море высыхало полностью?

Сейсмические данные и анализ осадочных пород показали наличие плотного слоя камня и соли, характерного для пересохших бассейнов.

Сколько длился период без воды?

Примерно 640 тысяч лет — с момента начала кризиса солёности до наводнения.

Почему именно Индийский океан наполнил бассейн?

Из-за тектонических процессов именно в районе Аденского залива образовалась брешь, через которую океанская вода прорвалась в долину.

Мифы и правда

• Миф: Красное море существовало всегда.

Правда: Оно полностью исчезало около 6,2 миллиона лет назад.

• Миф: Его уровень всегда был стабильным.

Правда: Уровень воды менялся драматично, иногда опускаясь на километры.

• Миф: Форма моря неизменна.

Правда: Современные контуры появились после прорыва Индийского океана.

Три интересных факта

Если бы Красное море не восстановилось, Суэцкий канал никогда бы не существовал — не было бы водного пути между Европой и Азией. Солёные отложения периода пересыхания стали богатейшими источниками минералов в регионе. Подводный каньон, образованный во время наводнения, по размерам сопоставим с Великим Каньоном в США.

Советы шаг за шагом: как изучают древние моря

Сначала проводят сейсмическое сканирование дна, чтобы выявить структуру слоёв. Затем бурят скважины для извлечения кернов — образцов пород. Используют радиометрические методы (в частности, по изотопам стронция) для точного датирования событий. Сравнивают микрофоссилии из разных слоёв, чтобы понять, когда возвращалась жизнь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Игнорировать признаки изменения солёности при бурении.

Последствие: Потеря данных о климате прошлого.

Альтернатива: Использовать спектральные анализаторы и лаборатории осадочных пород, как это делают в современных морских проектах, например, в программах IODP (International Ocean Discovery Program).