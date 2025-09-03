Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выработка электроэнергии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:31

1000 часов под солнцем нипочём: луковая защита раскрывает потенциал солнечных панелей

Солнечные панели и луковая шелуха: инновационное решение для защиты от УФ-лучей

Учёные нашли необычное решение для повышения устойчивости солнечных панелей — использовать натуральный краситель из шелухи красного лука. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ACS Applied Optical Materials, этот пигмент в комбинации с наноцеллюлозой создаёт мощный барьер, который почти полностью поглощает ультрафиолетовое излучение, не мешая прохождению видимого света.

Зачем солнечным панелям нужна защита

Ультрафиолетовые лучи со временем разрушают материалы солнечных батарей, снижая их эффективность. Для защиты традиционно применяются синтетические покрытия — например, поливинилиденфторид или полиэтилентерефталат. Но они не идеальны: со временем теряют свойства, а при производстве и утилизации загрязняют окружающую среду.

Именно поэтому исследователи начали искать более экологичную альтернативу.

Почему именно лук

В основе нового метода лежит наноцеллюлоза - экологичный материал, получаемый из растительных волокон. Учёные решили усилить её свойства с помощью экстракта красного лука, богатого натуральными пигментами.

Результаты оказались впечатляющими: луковый краситель обеспечил максимальное поглощение ультрафиолета до 400 нанометров, сохраняя при этом высокую прозрачность для видимого света — ключевого диапазона для генерации электроэнергии.

Преимущество перед аналогами

В ходе экспериментов сравнивались разные варианты защитных плёнок, включая покрытия с добавлением лигнина или ионов железа. Однако именно луковый экстракт показал себя лучше всех: он обеспечил оптимальный баланс между защитой от ультрафиолета и пропусканием света.

Это делает новый материал перспективнее по сравнению с существующими биологическими и синтетическими аналогами.

Тесты на долговечность

Учёные проверили устойчивость покрытия, подвергнув его воздействию искусственного солнечного света на протяжении 1000 часов, что соответствует примерно одному году эксплуатации в умеренном климате.

Результат обнадёживает: плёнка сохранила свои свойства и не потеряла эффективности, в отличие от некоторых других биополимерных решений.

Возможные применения

Новая технология может использоваться не только в солнечной энергетике. Благодаря прочности и биоразлагаемости, такие плёнки подходят для:

  • улучшения перовскитных солнечных батарей,
  • разработки биоразлагаемой упаковки,
  • создания "умных" плёнок с датчиками для экотехнологий.

Таким образом, шелуха красного лука может стать не отходом, а ключом к созданию экологически чистых защитных материалов будущего.

Три интересных факта

  1. В шелухе красного лука содержатся антоцианы — природные пигменты, которые придают ему яркий цвет и обладают мощными антиоксидантными свойствами.
  2. Луковый краситель раньше использовался в народной медицине как натуральный антисептик и краситель для тканей.
  3. Современные перовскитные солнечные панели особенно чувствительны к ультрафиолету, поэтому новая технология может заметно продлить срок их службы.

